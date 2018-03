El mapa de los crímenes machistas en España

____________



Judith A. Pérez es alumna del Máster en Periodismo de Datos de Villanueva C.U.

En los últimos 16 años un total de 924 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas. Una en Gran Canaria y dos en Andalucía, más concretamente en Granada y Málaga. A pesar de que las tres mujeres mantenían una relación con sus asesinos, solo en el caso de Gran Canaria existía un proceso de divorcio. La víctima había denunciado a su agresor con anterioridad.Observando los datos oficiales, los territorios con más asesinatos corresponden lógicamente con las comunidades autónomas y provincias más pobladas (Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana). Sin embargo, si se tiene en cuenta la población de cada territorio, la realidad es otra.. En esta comunidad autónoma, que cuenta con una población aproximada de 1.125.000 personas, en los últimos 15 años se han registrado un total de 33 asesinatos. Le siguen en esta lista negra Canarias y la Comunitat Valenciana.Llaman la atención los datos de Extremadura. Su población, casi 1.080.000, no dista mucho de la de Illes Balears. Sin embargo,. En los últimos 15 años se han registrado 12 asesinatos, lo que supone menos de un crimen al año. Cantabria es la segunda comunidad autónoma con menos mujeres asesinadas. A pesar de que Madrid es una de las Comunidades Autónomas con más población de España, se trata del tercer territorio con menos mujeres asesinadas por cada 10.000 habitantes, con un total de 96 víctimas mortales.Si analizamos los datos en bruto de los asesinatos por provincias no hay grandes diferencias. Madrid, Barcelona y Valencia son los territorios con más mujeres asesinadas. Pero al observar los datos por cada 10.000 habitantes los resultados son otros.. La sigue Almería con 32 mujeres menos asesinadas. En este caso, cuenta con una población de casi 700.000 habitantes. Las Illes Balears, comunidad autónoma con más víctimas mortales, se encuentra en la posición número 10 en cuanto a provincias.Por otro lado, y siguiendo con el análisis de los datos por cada 10.000 habitantes,La población de esta última, aproximadamente 706.000 habitantes, es muy similar a la de Almería, 700.000. Sin embargo, en el primer territorio se han producido cinco asesinatos machistas frente a los 32 ocurridos en la provincia de Almería.En los últimos años se puede observar un descenso en las cifras oficiales de los crímenes machistas. Sin embargo, existen ciertas controversias. Hasta 2017, por violencia de género se entendía la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres siempre y cuando se tratase de parejas y exparejas. Por tanto, los datos oficiales no recogían otros casos. Sin embargo, el pasado mes de diciembre se firmó un, entre las que se modificada lo que se considera como víctima de violencia de género.En 2016 y 2017 se han registrado el menor número de asesinatos desde que se tienen registros, 44 y 49 respectivamente. El año pasado se cometieron un 32% menos de asesinatos con respecto a 2003. Sin embargo, a pesar de este descenso los datos siguen siendo alarmantes, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta finales de 2017 no se abarcaban otros casos. Este cambio ha supuesto, por ejemplo, que