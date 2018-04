Carmen Chacón: una ausencia que se agranda

El 9 de abril de 2018 se cumple un año de la muerte de mi amiga Carmen Chacón. Es uno de esos días amargos que ves plasmado en el calendario y que solo deseas olvidar, porque no acabas de entender que ya haya pasado un año: ¡Cuánto tiempo ya sin ella!



Este aniversario triste me obliga a recordar cuándo empecé a conocer de verdad a Carmen. Por supuesto, sabía de ella desde el inicio de su carrera política en Cataluña y su llegada como diputada al Congreso con menos de treinta años (siempre hizo todo muy rápido, como si supiera que su tiempo era más limitado que el del resto). Coincidí con ella en el Parlamento y sobre todo en la Ejecutiva Federal del PSOE, ya que en las reuniones de los lunes por la mañana ocupábamos sitios muy próximos. Fue allí cuando comenzamos a hablar de vez en cuando.



Sin embargo, la mujer de la que guardono la empecé a conocer hasta el día en que anunció que no se presentaba a las primarias de nuestro partido a finales de 2011. Antes de bajar a la sala de prensa donde iba a anunciarlo, nos dimos un abrazo. Sin apenas cruzar palabra, ambas descubrimos en la emoción de aquel instante una amistad profunda que cultivaríamos durante los años siguientes. Me acuerdo a menudo de aquel día y de lo que significó para mí.

Carmen Chacón era una mujer de principios, seria, generosa y vital. Lo demostró sobradamente a su paso por el Gobierno, donde dio una lección de coraje y valentía al aceptar la cartera de Defensa. Era la primera mujer en ocuparse de la dirección del Ejército en España. Y estaba embarazada. Y tenía una cardiopatía congénita.



nos íbamos a ir de vacaciones, queríamos compartir más tiempo juntas. Pero ya no puede ser.

Mis mejores recuerdos de Carmen pertenecen, no obstante, a un ámbito más personal. Tuve la suerte de poder conocer y acceder a su vida menos conocida, la que casi siempre quedaba oculta por el brillo del personaje público. Disfruté de sus risas y de su conversación muchas noches alrededor de la mesa de su salón. A menudo miro esa bonita foto que me acompaña, esa foto en la que brindamos con nuestros margaritas el equipo de las cinco. Teníamos planes,, queríamos compartir más tiempo juntas. Pero ya no puede ser.

Cuando, tras aceptar la invitación de info Libre , me he puesto a escribir este artículo en su recuerdo, todos esos sentimientos y vivencias se me agolpan de nuevo. Todo eso quedará entre nosotras, aunque sí me sirve para poder afirmar con absoluta seguridad que Carmen Chacón era una persona de una sola cara. Porque fue su carácter vitalista, incansable y proactivo el que dio soporte a esa gran política que resultó ser. Una mujer que rompió barreras, techos de cristal, esa mujer hecha a sí misma a base de tenacidad y mucho trabajo. Nunca se le regaló nada.



Ella sabía que la vida era algo precioso y delicado y que por eso urgía dedicarla a mejorar el mundo. Huyó de conveniencias y cálculos y puso todo su esfuerzo en los objetivos por los que valía la pena comprometerse y luchar. Por ejemplo, en las políticas de igualdad para la mujer, donde ha dejado una impronta imborrable. O en la idea de una Cataluña en España y esa España con Cataluña, que defendió a capa y espada frente a la tibieza o el silencio de otros.