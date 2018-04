En defensa de la verdad

___________________________



* Curra Ripollés, periodista, es hermana del comandante José Manuel Ripollés, fallecido el 26 de mayo de 2003 en el accidente del Yak-42.

que no tendrá consecuencias es como explicarle a este país que sigue habiendo cientos de españoles que votanaunque sepan laDesde que estalló el escándalo del no máster de Cristina Cifuentes no hago más que pensar en cómo puede encajar en un sistema democrático saludable que un suceso que es entendido como VERDAD por una amplia mayoría de la sociedad sea reconocido como MENTIRA por un amplio colectivo de políticos.Ahí van otros ejemplos ocurridos en los últimos 15 años en España en los que la VERDAD con claras irregularidades ha quedado sin efecto:Hubo negligencias en el vuelo 5022 de Spanair en Barajas. Murieron 154 personas. No hay nadie en la cárcel por este asunto.El vuelo Yak-42 fue ilegal. Murieron 62 militares. No hay nadie en la cárcel por este asunto.Se cometieron graves irregularidades que provocaron el accidente de Metro Valencia. Murieron 43 personas. No hay nadie en la cárcel por este asunto.Fallaron los controles de sistemas de seguridad antes del accidente del tren de Santiago. Murieron 80 personas. No hay nadie en la cárcel por este asunto.Resulta pavoroso que esa VERDAD, con muertos incluidos, carezca de valor. PuesY sin JUSTICIA la VERDAD carece de alma. Y lo que es peor, alimenta los ánimos de los que ostentan el poder, pues saben que sus actos corruptos e ilegales podrán ser VERDAD pero quedarán en MENTIRA porque no tendrán consecuencias.Si Cifuentes no hizo el máster ese acto ilegal no habrá generado muertes humanas pero estará contribuyendo a "matar" el espíritu independiente y el sagrado premio al esfuerzo y superación de profesores y alumnos.Si la corrupción ya ha tocado el Templo del Saber por fin la VERDAD será MENTIRA.Siento en el alma que no se haya conseguido JUSTICIA para los 339 muertos y cientos de víctimas de Barajas, Yak-42, Metro de Valencia y el tren de Santiago. Hoy me pregunto si ahora, por fin, esa VERDAD acompañada de CONSECUENCIAS no podrá ser defendida por los políticos echando de sus filas a los corruptos, los españoles votando con honestidad, los profesores denunciando y los estudiantes exigiendo. Exigiendo que en nuestra Universidad la VERDAD sea eso... VERDAD.