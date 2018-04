La penalización de la democracia

______________



Montserrat Muñoz y Gaspar Llamazares son promotores de Actúa y coportavoces de IzAb.

Decía el clásico estrategaque la guerra no es otra cosa que la continuación de la política por otros medios. ¿Qué fue primero? A nuestro juicio, la política ha significado un avance en la evolución humana, donde la palabra sustituye a las armas en la solución de los conflictos. Entendida la política comoPorque el deber de la política es afrontar los problemas, establecer alternativas y acordar las normas del juego que no son otras que las del marco legal existente o futuro. De esta forma, la política ha permitidoHoy, sin embargo, parece que la justicia y su deriva penal han tomado el relevo, en un momento de crisis profunda de la política económica neoliberal y de muchos principios democráticos que parecían inalterables hasta hace poco tiempo.Al margen de nuestra experiencia cercana con el terrorismo de ETA y ahora con el independentismo catalán, la deriva penal y justiciera surge, en España y en el contexto internacional, comofrente a la crisis del estado social y del consenso político. Así, hoy en el conflicto catalán se pretende suplir el vacío político dejado por el Gobierno de Rajoy y por su contraparte independentista, de Puigdemont, con la acción judicial. Ambos (PP y PDeCAT) comparten susy, con sus apelaciones al independentismo unilateral y el nacionalismo reactivo, elante la crisis de malestar y desconfianza que vivimos.Destaca en estos momentos de la crisis catalana la lógica de la justicia, que tiende a seguir la línea recta e inexorable de la ley, cuando la política está abierta al matiz, a lapara la solución de conflictos. El poder político es representativo, pluralista y sujeto a control; el judicial es meritocrático, debe ser independiente de otros poderes y tiende a ser conservador. Sin embargo, es clamorosa hoy en el problema catalán la ausencia de la política y la preeminencia de la lógica constitucional primero yEl PP ha demostrado su absoluta incapacidad para encarar desde la política una crisis del modelo territorial del Estado y optó por trasladar a los jueces (primero al Tribunal Constitucional y después al Tribunal Supremo y a la Audiencia nacional) un problema que, a nuestro juicio,. No es solo que se haya puesto en conocimiento de los Tribunales la supuesta comisión de delitos, es queel Gobierno del PP ha permanecidoa lo que ocurre en los tribunales. Ha reducido el tema catalán a un, obviando el problema social en Cataluña y la demanda de una parte de la población (no mayoritaria) dePor otro lado,. Antes de abordar una salida a la situación actual de aplicación del artículo 155 y, por tanto, tener limitada su capacidad de autogobierno, eligiendo a un presidente y un gobierno que encabece esta nueva etapa, sigue enmarañado en una serie de decisiones determinadasParece que este escenario en el que la Justicia ha asumido el papel de directora de “el conflicto”. Unos para dejar en manos de la legalidad y su aplicación judicial la situación; otros utilizando la situación judicial como un elemento de presión-reacción que finalmente paraliza a todos.Aunque no es la primera vez que esto ocurre en la crisis territorial. El precedente más cercano es la sustitución del desacuerdo político en torno al Estatut por el recurso del PP al TC y la posterior sentencia interpretativa que revisó y alteró el acuerdo político, pactado entre los parlamentos catalán y español y ratificado en referéndum por una mayoría de los catalanes. Entonces el TC se convirtió, en manos del PP y de sectores jacobinos del PSOE, en unaque enmendó la plana con argumentos de dogmática constitucional, las razones políticas pactadas y refrendadas por los catalanes.Pero por mucho que el objetivo sea noble o deseable, la Justicia no debería usarse como, a riesgo de reducir las imprescindibles garantías de la ciudadanía, incluidas las de aquellos que piensan como o simpatizan con los autores del delito. El fin, por muy noble que sea, no justifica todos los medios.Nos preocupa extraordinariamente que esta situación de preeminencia judicial ante el conflicto catalán pone en evidenciaQuienes hemos mostrado nuestro desacuerdo con la deriva independentista, con sus decisiones, con su huida hacia delante,con la construcción de un nuevo tipo delictivo como la preparación de la rebelión y su consiguiente extensión a las movilizaciones de los Comités de Defensa de la República. Ante esta situación no podemos evitar –es verdad que salvando las distancias– una sensación de dejá vu.No se trata en absoluto de cuestionar el papel de la Justicia cuando los conflictos traspasan el límite de la violencia o de la legalidad. Al contrario,, basado en la ley, la proporcionalidad y las garantías, pero nos preocupan la sobreactuación y la razón de Estado impuestas o antepuestas a la razón democrática.Es lamentable que la situación actual de Cataluña,, en la que están completamente ausentes la política y los representantes de los ciudadanos votados en las urnas.La conclusión podría ser la lógica defensa de un Estado democrático fuerte donde la razón de Estado garantiza la coordinación y la sinergia de sus poderes en momentos de riesgo sistémico., sin embargo, si esto se prolongase en el tiempo, en términos del vacío del derecho, o se extendiese afectando, con su mirada securitaria, otros ámbitos de los derechos y las libertades democráticas comoPodemos hacer otra lectura aún más preocupante:la de unasdonde la Justicia suple las flaquezas de la. Algo que podríamos caracterizar como laante la crisis neoliberal.En estas democracias, cada vez menos compasivas, las redes de derechos sociales y participación política se están viendo desmanteladas y sustituidas por el sucedáneo de la seguridad frente a todo tipo de desorden, sea este público, social, político o territorial.Se dice, como tópico, que el Código Penal es el reflejo en negativo de la Constitución. Negativo porque sustituye derechos por faltas, delitos y sus respectivas penas.Nosotros defendemos un modelo democrático en el que el poder judicial aplica las leyes existentes de las que se dota un país a través de la política expresada por su poder legislativo, con un poder ejecutivo capaz de. Es decir, GOBERNAR.La cultura democrática española no debería ser, ni siquiera en los momentos de crisis, y mucho menos de forma estructural, la de la justicia penal como única ni principal solución a los conflictos sociales o políticos.. El nudo gordiano tampoco se suelta cortándolo al estilo del clásico, sino viendo las formas de aflojar las tensiones y resolver los conflictos. En definitiva, con la política,