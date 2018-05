Movilizarse para ganar derechos

_____________________



Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Durante los últimos meses hemos tenido que escuchar por parte del Gobierno la cantinela de que no había dinero para subir las pensiones por encima del 0,25%. Desde hace dos años, UGT ha venido reclamando un aumento de las pensiones por encima del IPC y, mientras tanto,para los que si había dinero. Ahora, hace escasamente una semana, el Gobierno anunciaba a bombo y platillo un acuerdo con el PNV en materia de pensiones, para que estas suban acorde al IPC y que el factor de sostenibilidad retrasaría su entrada hasta el 2023.¿Cuál es la razón para este cambio? Sin duda alguna, la palanca que está cambiando las políticas del Gobierno. Durante meses decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, jubilados o en activo, han salido a la calle para pedir la recuperación de sus derechos en esta materia.La importancia de las movilizaciones la demostramos con las marchas por las pensiones que realizamos a principios del mes de octubre. Miles de pensionistas marcharon por todas las ciudades del país, finalizando con una gran manifestación en Madrid para pedir unas pensiones dignas. Asimismo, terminamos el 2017 alcanzando, después de mucho esfuerzo, un acuerdo para la subida del 20% en tres años del SMI. Un poco más tarde fue el 8M. El Día de la Mujer Trabajadora, convirtiendo las calles de las principales ciudades en mareas moradas para pedir más derechos. Nuestros trabajadores y trabajadoras secundaron los paros que organizamos desde los sindicatos y se sumaron a las manifestaciones en apoyo a sus compañeras. Ese día demostramos que el movimiento sindical está plenamente identificado con una lucha que debe ser de todos, y que es imprescindible que el Gobierno lleve a cabo una Ley de igualdad salarial. Y un poco más tarde, nuestros pensionistas volvieron a salir a la calle para denunciar la subida de mierda del 0,25% en sus pensiones. Una cifra ridícula que suponía 1,6 euros de media.E igual que se ha demostrado que hay dinero para las pensiones,. Si hay dinero para que crezcan los salarios y las retribuciones de altos consejeros y directivos de las empresas, debe haber dinero para subir el salario de todos los trabajadores y trabajadoras. Si las empresas obtienen más beneficios y ya ganan dinero como antes de la crisis, no pueden decir que no hay dinero para los salarios. Llevan años diciéndonos que los salarios debían crecer con la productividad. Sin embargo, cuando nosotros lo decimos, no les interesa.Por todo esto debemos convertir el Primero de Mayo en el inicio de un cambio de políticas. Pensionistas, jóvenes, mujeres, los que luchan por la igualdad, los que lo hacen por los refugiados…, y que vamos a seguir movilizándonos hasta conseguir aquello que creemos es justo.El día de hoy. Ha llegado el momento de que nuestros salarios crezcan al mismo ritmo que lo hace el país, que nuestras pensiones recuperen el poder adquisitivo que se les ha ido quitando durante estos años de crisis, que los jóvenes puedan encarar el futuro con un proyecto vital sólido y duradero, y que las mujeres dejen de sufrir una desigualdad que cada vez se hace más evidente.O el Gobierno toma medidas serias en cuanto a pensiones o seguiremos saliendo a la calle. O se lleva a cabo un plan de choque para el empleo que nos permita crear empleos de calidad y dejar atrás la precariedad y la temporalidad, o seguiremos inundando de personas las calles de nuestras ciudades. O se toman medidas para eliminar la brecha salarial que sufren las mujeres y crear así leyes que equiparen a todos los trabajadores por el trabajo que realizan y no por su condición o su género, o tomaremos las calles y las plazas de nuestro país. O se destina dinero para las políticas sociales como la dependencia, o saldremos a la calle. O empiezan a tomar medidas para repartir la riqueza, o UGT no se va a quedar parada a ver como nuestros trabajadores y trabajadoras siguen sufriendo.Hoy. Queremos que este Primero de Mayo sea feminista, juvenil y pensionista. Una movilización contra los salarios de miseria, las pensiones de mierda, los contratos por horas y días, la precariedad y la inseguridad, o los recortes sociales.