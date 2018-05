El modelo heredado

En los debates sobre el modelo heredado se ha realizado una buena crítica general con razones y argumentario claros, contundentes y acertados. No obstante, las alternativas adolecen de una limitación conceptual: pretenden, pero no alcanzan a proponer un modelo alternativo.Ely está ampliamente difundido y aceptado por todas las formaciones políticas: crecimiento, desarrollo urbano y de infraestructuras para aumentar la oferta urbana sin límites.Su imagen es el5 aeropuertos, autopistas urbanas y radiales, cercanías, regionales y largas distancia, ave radial y cientos de centros comerciales, de oficinas y de ocio y crecimiento sus límites de todos los municipios—, quey espera un crecimiento expansivo de la Comunidad de Madrid; y, además, el proceso de construir la ciudad es ultra liberal y desordenado con más tolerancia para poder construir cualquier actividad en los suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables en cualquier municipio de la Comunidad. (Es el propósito de la nueva ley del suelo que propone el PP).El Granmadrid es laque aspira a convertirse en metrópolis global —como París, Londres, Nueva York—, pero que si no se ordena convenientemente, sigue en las mismas manos y con los mismos criterios, se parecerá cada vez más a Rio, México, el Cairo, Buenos Aires, etc.Construir el Granmadrid jacobino y centralistapara ofrecer una gran calidad de vida para unos pocos y dureza, incomodidad y miseria urbana para la mayoría. Es lahasta la transición, (hasta la república del 31 todos los alcaldes de Madrid fueron regidores y aristócratas, y con el franquismo esta tendencia alcanza hasta el 1978: “De Madrid al cielo” era su eslogan), y jacobina, despótica, populachera, de capitalismo de amiguetes, y algo mafiosa desde entonces.Este modelo es. Oponerse a ello es fácil en teoría, se ha denunciado en todos los foros solventes sobre urbanismo, pero en la práctica todos los ayuntamientos siguen basando sus programas de gobierno en nuevos crecimientos.en el que muchos piensan es un Madrid mejorun área metropolitana funcional, moderna y eficaz. Es la idea del orden jerárquico —MADRID CAPITAL, como ciudad central, y 1ºperiferia, 2º periferia, 3º periferia, 4ª periferia, sierra, montaña y provincias limítrofes—.Ordenar este modelo es difícil si no se parte de unas imprescindibles, que deberían preceder a la reforma de la legislación sobre el suelo.Es la, una ilusión si no se acota el crecimiento. Es una ilusión porque al competir cada municipio con los restantes por el crecimiento, ello se hará practicando el dumping urbanístico y aumentará la tolerancia y el desorden.¿Acaso la política municipal de losen los años pasados no fue básicamente la del GRANMADRID?El poder que tiene el, para promover iniciativas de cooperación de los agentes implicados, hace que el concepto de un MADRID MEJOR no sea suficiente, pues se fía todo al crecimiento; y. Por ello hay que aportar una nueva imagen, unos criterios y objetivos diferentes y unos programas de actuación alternativos.

En busca de una alternativa

Ignacio Marinas es ingeniero y colaborador del Observatorio de la Sostenibilidad.

Se trata ahora de imaginar, acorde con el desarrollo sostenible, comprometido con el progreso democrático de la gobernanza del país y con la aspiración general a mejorar la vida de sus habitantes.Nuestro diagnóstico es claro. Las soluciones para mejorar el modelo territorial pasan por:. Y debe dar la vuelta a la tortilla: atender a los intereses populares en vez de a los intereses oligárquicos que nos han llevado a un modelo insostenible. Es el modelo de desarrollo sostenible que necesitamos.Llamamos al modelo alternativocon un desarrollo urbano acotado, ordenado, tecnológico y sostenible y ajustado al rico y variado territorio, para que toda la Comunidad de Madrid sea ecológica, armónica, productiva, culta y bella.Debemos partir del hecho de que el Madrid popular se extiende por los 197 municipios que forman la comunidad, que están habitados por los descendientes de todos los pueblos de España —es de hecho federal en sentido exacto— que han encontrado en él acomodo. Es el resultado del paso de las familias del campo a la ciudad. Su éxito y su fuerza depende de la eficacia con la que se produzca ese acomodo de los que llegan a la gran ciudad, y que tiene en cuenta el hecho de que los antes emigrantes, cuando pueden, invierten sus ahorros en ayudar en el desarrollo de los territorios de origen.El Gobierno de la Comunidad de Madrid debe de ser, ademas de eficaz en promover el desarrollo sostenible de su territorio,(compuesta por regiones en el mar, Baleares y Canarias; regiones con mar, vascos, cántabros, astures gallegos, andaluces, murcianos, valencianos, catalanes; con los espíritus de las mesetas y montañas interiores, Castillas, Extremadura, Rioja, Aragón y Navarra; y por las ciudades españolas en África). Y además,. Ese es el desafío.Madrid también debe orientar su futuro hacia, construido al andar juntos por el camino del progreso y de la libertad para todos.