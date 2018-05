El relato socialdemócrata y la alternativa de país

______________



Odón Elorza es diputado socialista por Gipuzkoa y miembro de la CEF del PSOE

La sociedad española ha experimentado grandes cambios en los últimos diez años,en la precarización del empleo, los recortes de derechos sociales y la multiplicación de las desigualdades. A todo ello se suman los casos de corrupción y de inmoralidad que obligan a un contrato sobre gobernanza ética y a culminar cambios legislativos para asegurar la regeneración democrática.Estos hechos han debilitado el sistema democrático, nuestras instituciones han perdido credibilidad ante la ciudadanía y el escepticismo colectivo se ha instalado. A la vez, la cohesión territorial se ha roto por la paralización de la negociación sobre la financiación de las comunidades autónomas y poren el que, además de la ilegítima acción anticonstitucional de los secesionistas, ha quedado de manifiesto la incapacidad de Rajoy de dialogar y hacer política.Esta realidad se vincula a la complejidad de un mundo sometido a, en un proceso de continuas mutaciones derivadas de la desregulación de los poderes económicos financieros especulativos y de los profundos cambios que provoca la revolución de las tecnologías. Ante esos nuevos fenómenos del siglo XXI, la izquierda, y en concreto la vieja Socialdemocracia, no supo adaptar su discurso y perdió su papel, influencia política y capacidad de iniciativa. La derecha liberal consiguió hacer creer que sus políticas económicas carecen de alternativa.De ahí la importancia decisiva de proyectar el nuevo relato sobre la función, objetivos y propuestas de las fuerzas herederas de aquella Socialdemocracia europea que hizo realidad el Estado del Bienestar y una Europa solidaria. En el caso del PSOE, las resoluciones de su último Congreso Federal y los ejes que marcan su Alternativa presupuestaria, frente a las cuentas públicas electorales y confusas presentadas para 2018 por Montoro y Rivera, muestran las claves de su relato. Un relato transformador e innovador para dar respuestas a nuevos problemas y adquirir carácter de alternativa. Ahora se trata de trasladar su significado al conjunto de la ciudadanía y a los diferentes agentes sociales.El relato de Pedro Sánchez se está traduciendo en una alternativa de país y de gobierno y confronta con las posiciones neoliberales de Rajoy y Rivera que aplican políticas que reducen el papel del Estado en la consecución de mayores cotas de dignidad y bienestar. Las derechas no plantean una reforma fiscal de progresividad y no apuestan por la regeneración democrática más allá de simples afirmaciones retóricas.En respuesta a un modelo de país más injusto y desigual, desprestigiado, menos cohesionado y con una democracia débil, los socialistas1. El crecimiento económico debe estar basado en el reparto de la riqueza. Las derechas son incapaces de gestionar la recuperación de nuestra economía en combinación con la aplicación de políticas de redistribución de beneficios con criterios de equidad.2. Queremos garantizar la DIGNIDAD de las personas en materia de empleo y pensiones para que. Y esta aspiración concreta el principio socialista de que Democracia es Igualdad, porque no cabe hablar de democracia si persisten las profundas desigualdades, incluidas las de género, que se han asentado con el Gobierno de la derecha.3. Necesitamos más ingresos y mejor gestión de la administración tributaria. Para ello debemos abordar: equidad, transparencia, corresponsabilidad, eficiencia y sostenibilidad. Solo así será posible el reforzamiento del Estado del Bienestar y la reducción de las desigualdades y la pobreza.4. Defendemos la regeneración democrática porque necesitamos más democracia frente a la corrupción y los populismos. Esto se traduce en una reforma del Parlamento, la democratización e independencia de los organismos constitucionales y reguladores, la transparencia y rendición de cuentas por los gobiernos oLa demanda de más democracia por parte de la ciudadanía hace referencia a un desarrollo de la democracia representativa en su vertiente participativa, deliberativa, de transparencia, inclusiva y digital.5. Proponemos nuevas respuestas de la Socialdemocracia, respuestas alternativas para los nuevos desafíos que ofrece un mundo globalizado en el siglo XXI. Entre otros: la recuperación del papel solidario y de armonización fiscal de una Unión Europea economicista, las soluciones a la economía digital y a la incidencia de la robótica en el empleo, el aprovechamiento de las potencialidades de las nuevas tecnología, los compromisos frente al cambio climático, la lucha contra la evasión y los paraísos fiscales, la deslegitimación de los populismos, el tratamiento humanitario del fenómeno de las migraciones,o la reinvención de la ONU.6. Apostamos por otro modelo productivo para España que garantice. Y requiere una planificación de medidas y propuestas innovadoras en industria, educación/formación, investigación, tecnologías y transición energética, apoyadas en un presupuesto alternativo, como el presentado por el PSOE, que apoye nuevas estrategias.