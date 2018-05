Una moción de censura para salvar Alcorcón

______________



Jesús Santos es portavoz de Ganar Alcorcón.

La situación se ha vuelto insostenible. Las nuevas informaciones relativas al caso Transtel revelarían una presunta red de corrupción de la que se podrían beneficiar el Partido Popular y la empresa implicada, inaceptable e incompatible con una situación de normalidad democrática.. ¿Estarán dispuestos el resto de partidos de la oposición?Por no aburrir al lector resumiré la situación: El Ayuntamiento del Partido Popular hizo un contrato de renting (inédito en España) para los vehículos de limpieza viaria y recogida de basura. El coste era de 3,5 millones de euros y estuvo caracterizado por retrasos e incumplimientos que no fueron sancionados. Sin embargo, su precio no incluía la reparación de los vehículos, a pesar del elevado coste. La gravedad se acentúa cuando, detrás de estas contrataciones, parece haber documentación falsificada. Esta documentación justificaba la adjudicación a Transtel, y la misma se hacía mediante un informe técnico expedido por RK Consultants. Repito,¿Por qué esta red de presuntas falsificaciones?, ¿Y de relación con empresas de contratas?, ¿es posible que haya mordidas o algún otro beneficio? Esto debe aclararse. Y no puede hacerse con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento.Si dejamos que el Partido Popular se enroque estaremos cometiendo una enorme irresponsabilidad. Queda un año de legislatura y sólo dos opciones: que Alcorcóno que demospara que los actuales huéspedes del Ayuntamiento escondan la basura debajo de la alfombra. Si no resolvemos inmediatamente el problema de incapacidad, opacidad, oscurantismo y unilateralidad del Ayuntamiento, lo sufrirán las vecinas y vecinos. Será un año perdido. Un año traducido en más daño social, que tendrán que reparar las fuerzas democráticas y municipalistas a partir de 2019.Proponemos¿Su cometido? Llegar a 2019 en las mejores condiciones democráticas. ¿El programa? Un año que consista en abrir puertas y ventanas, y que tenga como programa las mociones aprobadas por la mayoría del pleno y bloqueadas por el Partido Popular.Son condiciones con las que el resto de las fuerzas políticas podemos ponernos de acuerdo. Sencillas, comunes e inapelables. No deberían existir obstáculos para que tengamos un, que actúe en base a los criterios de transparencia y de desbloqueo en el año que tenemos por delante.. Los de Natalia de Andrés ya han manifestado su descontento con la desastrosa situación de Alcorcón. Ahora que hemos descubierto que una de las causas de la incapacidad estaba en la forma corrupta de gestionar las instituciones. ¿Por qué no iban a sumarse a una moción de censura por la transparencia y el desbloqueo? El único motivo sería el hipotético pavor de que la transparencia revelara algún presunto caso de corrupción o malversación de su anterior etapa de Gobierno que pudiera manchar a su actual dirigencia.. No hace falta compartir posiciones para coincidir en nuestro rechazo a tan trágica circunstancia. Con compartir que el Ayuntamiento debería ser transparente, debería bastar ¿Por qué no podrían sumarse a una moción de censura por la transparencia y el desbloqueo? El único motivo sería un perverso cálculo electoral, dónde entendieran que merece la pena que Alcorcón siga sufriendo con la esperanza de recoger ellos los votos de David Pérez.Todos compartimos la necesidad de transparencia, y las medidas aprobadas por el pleno que pondríamos en marcha (ya que han sido votadas afirmativamente por todos los grupos de la oposición). Tras las revelaciones de Transtel,Somos mayoría. Tenemos razones suficientes, causas comunes y un año por delante. Aprovecho este artículo para. Dejar los intereses en el perchero y ponernos de acuerdos por el bien de Alcorcón.Porque nos debemos a las vecinas y vecinos, que no se merecen que pierdan un año más debido a esta situación. Si hay voluntad, es posible. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.