Sánchez ante la Unión Europea: regreso al futuro

. El nudo gordiano inmovilizador se fue formando desde la crisis –– que se abrió con los resultados de las elecciones generales de diciembre de 2015, una crisis que nos adentraba en un tiempo muy distinto políticamente, que estaba aún por explorar, conPero España, presa de la agitación, quedó atada al pasado: desde el mismo momento en que –tras la repetición de elecciones en junio de 2016– el Congreso, en octubre, otorgó su confianza a Rajoy.Su presidencia era uncasi infranqueable. Un muro alzado frente a la exigencia de responsabilidad política por la corrupción, tan dañosa económicamente; un muro alzado frente a la necesidad de rehabilitación del entero edificio institucional de la democracia española. La continuidad de Rajoy era seguirLa sentencia ya famosa de la Audiencia Nacional no podía derribar ese muro; únicamente podía mostrar –y a fe que lo hizo bien– que: distraída con el mantra gubernamental del crecimiento económico, reconcentrada en sus demonios familiares, ausente de la Unión Europea en tiempos decisivos. Estaba encerrada institucionalmente en épocas anteriores y, al mismo tiempo, movilizada en la calle: los jubilados, las mujeres – con su descomunal 8 de marzo con repercusión internacional–, huelgas de jueces... y todoPues bien,, una iniciativa política democrática de un PSOE empujado a lanzarse a la ofensiva.Su sola presentación desencadenaba un debate global, situando a su secretario general en el centro de la escena política. Un debate que ha activado todos los discursos y todos los enfrentamientos. Pues, tan larga y tan mal resuelta,. Y con una intensidad multiplicada.Y he aquí que, en, hemos llegado al punto al que: a la elección de Pedro Sánchez como presidente por parte del Congreso de los Diputados.Los creyentes pueden explicarse este insospechado resultado recordando siempre que los caminos del Señor son inescrutables, pero queQuienes observan los caminos políticos pueden añadir que estos siempre tienen explicación; que no son estelas en la mar, que dejan huellas. Que incluso. Y bien puede afirmarse que ninguno de los cuatro grandes partidos de hoy son los mismos de antes.Así que no estamos ante un fragmento del eterno retorno.. Para quien menos: para, el nuevo presidente.El Gobierno que va a formar necesariamente tiene que ser muy distinto a cualquiera que hubiera podido formar entonces. Tan distinto como marcan las modificadas circunstancias que habrá de gobernar.Rajoy, derrotado por una circunstancial confluencia de votos, todavía. Tampoco lo saben Rivera y Ciudadanos, que en la hora de derribar el muro de Berlín estaban, mirándose en su espejito mágico,No pocos de los dirigentes peperos –aunque solo algunos lo digan hoy en público– saben que hubieran podido evitar esta derrota estrepitosa del PP.... Pero Rajoy y los suyos, camino hacia una trinchera de oposición que anuncian bronca, erre que erre, repiten que dejan una, que la libraron del rescate y que el crecimiento económico es el mayor de Europa.. En la campaña en la que Clinton batió a Bush padre, uno de sus dardos fue la reiteración de esta frase: "". Pues eso. Ahora, parafraseando aquella, podemos decirles a los que no entienden lo que les ha pasado: "Es la política, estúpidos". ¡Es la democracia parlamentaria! Es la democracia representativa. La que no es una pura representación. La inmune a la demagogia de que llega Sánchez a presidir el gobierno sin ganar las elecciones. La que consiste en. Aunque no queráis comprenderlo porque no os atrevéis a explicaros esta paradoja: el Congreso que invistió a Rajoy, el que dió lugar a que Pedro Sánchez dejara su acta y marchara al destierro con unos pocos de los suyos, ha sido el mismo Congreso que ha apartado a Rajoy de la Presidencia y se la ha confiado a Sánchez.Se necesita una política capaz de ver no solo españoles, sino también a los españoles en sus múltiples diferencias significativas:. En fin, la política que trate de la España real, con un pueblo español mezcla de los pueblos de España –algunos de los cuales sienten una identidad nacional propia–, todos ellos integrados a través de la común ciudadanía en un. Una política integradora que sea, al mismo tiempo,de todos contra todos a la que apuntan los estrategas de la tensión. Y si el desafío secesionista es de inmensa gravedad, hay que hablar con Cataluña, con toda Cataluña, no con solo una de las dos en las que amenaza con fracturarse. Démonos una tregua.A mí me parece que al primer gobierno de Sánchez solo puede exigírsele que trace unen los cuatro ámbitos a los que he referido las diferencias significativas; que tome algunas medidas urgentes de renovación democrática ante la emergencia institucional; que apunte en ellos –si llega el caso de elaborar unos siguientes Presupuestos Generales del Estado– el. Nuestra historia económica es pródiga en la enseñanza de que el crecimiento suele beneficiarse de los factores exteriores, pero no realiza las reformas estructurales capaces de dar más solidez y mejores objetivos a nuestro desarrollo.Ahora bien, en el incierto panorama de lo que va a suceder en nuestro país,. Una gran parte de las decisiones que influirán en nuestra suerte común se toman en la sede de la Unión Europea, donde. Y esto lo saben también los cuatro grandes partidos.. Derrotamos más por el lado de un europeísmo ingenuo o confiado como si la suerte de la Unión no fuera cosa nuestra o como si a nuestro alcance no estuviera influir en ella. Hoy, a pesar del crecimiento de los partidos antieuropeístas en no pocos Estados de la Unión, en esta se apunta la posibilidad de un. Es la hora de España para influir en el progreso de la Unión. Macron lo dijo: "No basta con Alemania y Francia, necesitamos a España y a Polonia". Tanto se necesita a España que hasta se apoyaba a su presidente, aunque estuviera tan devaluado como lo estaba Rajoy. Este yeran la anti-imagen que necesitamos transmitir.Así que el nuevo presidente y su gobierno tienen que comparecer de inmediato en el tiempo en que se está jugando la suerte de un. Algo que podrá hacer con éxito si España avanza internamente en las políticas de integración apuntadas. La interacción positiva entre esos dos procesos puede ser constante. Y viceversa.Deseemos que –en medio de laque se avecina– todos los partidos contribuyan a fortalecer, desde el acuerdo, la contribución de España.