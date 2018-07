20 años con Bevilacqua y Chamorro: para conocernos mejor

Publicada el 18/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 17/07/2018 a las 21:55

En las zonas de sombra del blanqueo de dinero del narco y de los delitos informáticos, de los bitcoins y de las sociedades off shore, en el Campo de Gibraltar, tienen que trabajar esta vez el yay la(cuando les conocimos, hace veinte años, él era el sargento y ella una agente novata). Se trata de la novela Lejos del corazón (publicada por la editorial Destino), la más reciente entrega de la serie que el escritorha dedicado a esta pareja de investigadores de la Guardia Civil que arrancó hace dos decenios y que es, además de un referente de la literatura policiaca de calidad, una crónica de la vida de España en este tiempo; una crónica lúcida, con una cierta dosis de desencanto (de ahí la lucidez) ante la realidad, atenta a los imparables cambios y novedades de la sociedad, y que siempre aporta, sin embargo, algo de esperanza, pues entre la mugre humana y el horror al que se enfrentan de manera cotidiana estos dos personajes hay brotes verdes de bondad, de solidaridad, de generosidad., protagonista y narrador de toda la serie, decide en esta última historia, acompañar a otros agentes en una lancha en una de las intervenciones. Es consciente de que no va a aportar nada desde el punto de vista operativo, pero lo quiere hacer por una razón: “Para conocer y entender un poco mejor el país y el mundo en que vivía y, quizá, conocerme y entenderme un poco mejor a mí mismo”, reflexiona. Nosotros, lectores que nos embarcamos en estas historias, también podemos conocer y entender, a través de ellas, un poco más el país en el que hemos vivido estos últimos veinte años.Lorenzo Silva (Madrid, 1966) trabajó mucho tiempo como abogado, ha colaborado en prensa de manera habitual, fue un pionero —en el ámbito de los escritores— en el uso de la web, primero, y de las redes sociales después; también está siendo un adelantado en el paulatino abandono de éstas… A la luz de toda esta actividad y exposición pública, se ve que no rehúye un debate y que. Y no hay que olvidar el resto de su producción literaria, en la que la variedad de asuntos es apabullante y la conexión con la vida real, con las cuestiones de actualidad, con las preocupaciones generales, con la historia reciente de España, una constante.La cara oculta de la luminosa Mallorca; el entorno de las centrales nucleares; los errores policiales; los riesgos de la fama; las costuras de la justicia; la violencia de género y su reverso; la corrupción, por supuesto; las misiones militares españolas en el extranjero… son escenarios, ambientes, detonantes de las peripecias de Bevilacqua y Chamorro, materializadas en, hasta el momento,: desde El Lejano país de los estanques que inauguraba la saga, hasta la ya mencionada Lejos del corazón, pasando por La niebla y la doncella, La estrategia del agua o Los cuerpos extraños, entre otras.He leído todos estos libros a medida que se iban publicando. He disfrutado de las tramas y de su buena literatura. Y he ido sorprendiéndome con la presencia en cada entrega de asuntos que estaban en los periódicos, en las conversaciones, en las preocupaciones de todos. Las, por ejemplo, que desde hace un tiempo tienen enganchada a media humanidad aparecen, por supuesto en las páginas de estas historias, y no solo de pasada sino que en alguna ocasión sirven de referencia para una reflexión de un personaje (en concreto, Bevilacqua tiene debilidad —y quién no— por The Wire); y los videojuegos o las redes sociales, claro.Los movimientos políticos surgidos tras eltambién llegaron un día a estas páginas. Ya hemos hablado de las criptomonedas, de los paraísos fiscales o de los delitos informáticos, en cuanto a la actualidad, pero también nos ofrece Silvapero que han mutado en estos años, como las relaciones de pareja, la familia, la adolescencia o la pérdida o el cambio o la destrucción —cada lector elige según su visión y según su lectura— de valores, de comportamientos, de costumbres.Cada cierto tiempo, a alguna serie de novelas, a menudo de carácter histórico, se las tilda de los nuevos episodios nacionales en referencia obvia a la gran obra de. Las aventuras, los casos de Bevilacqua y Chamorro lo son, sin duda.