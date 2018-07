La lista de una amnistía fiscal inconstitucional

Publicada el 23/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 22/07/2018 a las 14:12

_________________________

Odón Elorza es diputado y secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE

La decisión del nuevo Gobierno de no hacer pública la lista de los acogidos a la amnistía fiscal decretada por Rajoy y Montoro en 2012, manteniendo así en secreto la, no se ha entendido por una parte de la ciudadanía. Al parecer, la Abogacía del Estado habría señalado que una reforma del artículo 95 de la, para exceptuar este caso como materia reservada, no lo permitiría porque tendría que respetarse el principio de irretroactividad de las leyes.Por otra parte, ha levantado controversia la respuesta que desde algunos ministerios se dio a la supuesta grabación a un personaje tan insolvente comoen la que habla del rey emérito. Una maniobra de alto voltaje realizada por parte del, un personaje vinculado a lasy que se encuentra en prisión preventiva. Sin dudarlo, algunos partidos exigen abrir una Comisión de Investigación en el Congreso sobre aspectos fiscales de semejante material y sin que exista denuncia en un juzgado; otra cosa es que el normal funcionamiento de las instituciones del Estado (Agencia Tributaria, Fiscalía anticorrupción, jueces, ...) ponga en marcha, con normalidad y discreción debida, por si hubiera algún delito.De entrada, no hay motivo para dudar que el Gobierno del presidentehaya analizado con rigor la existencia de un problema jurídico para cumplir el compromiso reiterado que hizo el PSOE, en la oposición, de hacer pública la lista de losque afloraron dinero negro en un procedimiento excepcional. Si bien, el Tribunal precisó su alcance al declarar "no susceptibles de ser revisadas, como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9 .3 de la CE".En estos años de crisis, con recortes y sacrificios para millones de familias, la lucha contra la corrupción y, como una variante de ella, la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal así como hacer realidad la transparencia fiscal, se han convertido en una. De ahí que el Gobierno trabaje para no dar la falsa impresión de que ahora no comparte esa demanda ciudadana tan vinculada a la regeneración democrática.Recuerdo algo sabido, como que; el rey emérito pasó a ser aforado y dicen que no tiene que dar "cuentas" por hechos anteriores a 2014; la CE consagra el principio de irretroactividad de la ley y la ley sigue siendo igual para todos. Ahora bien, dicho sin ninguna otra intencionalidad, es obvio que para fortalecer la democracia y dar un ejemplo de transparencia fiscal,. Porque si hablamos de, estas han de ser aplicables, siempre y con carácter de ejemplaridad, a gobernantes, políticos y a la propia Casa Real.Al hilo de esta doble controversia he vuelto a leer la Sentencia del TC dictada contra la amnistía fiscal y me llamó la atención lapara justificar la amnistía del Real Decreto Ley 12/2012. Unos argumentos que formuló en respuesta al recurso de inconstitucionalidad que interpusimos los diputados socialistas en 2012. Ciertamente, el Abogado del Estado. Y para hacerse una idea transcribo los párrafos más llamativos recogidos en la propia Sentencia de junio de 2017:"... el, en un momento determinado y con una vigencia temporal, introducir junto con el procedimiento ordinario de regularizaciónsin que padezca el principio de igualdad. La única comparación relevante sería, entonces, la del contribuyente cumplidor con la del que ha ocultado sus rentas y se acoge a la declaración especial, respecto de la que existe una razón del trato desigual:, dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea".Proseguía el Abogado del Estado, en defensa de aquella amnistía ilegal, señalando que "si el coste de la regularización fuese alto, pocos defraudadores se acogerían al mismo, razón por la cual, sólo con un coste bajo se consigue el objetivo perseguido, lo que supone que, en atención a otros principios constitucionalmente relevantes, como es el de estabilidad presupuestaria del art. 135".Se debió quedar tan ancho haciendo descansar su rechazo al recurso, en nombre del Gobierno del PP, en la protección del polémico artículo 135 de la CE y en la justificación de "" los principios tributarios de capacidad económica, igualdad, proporcionalidad para. Ni que decir tiene que el Tribunal desbarató toda su argumentación. ¿Pero cabe preguntarse de qué ha servido ganar el recurso, lograr que se declare nula la disposición del Real Decreto que abrió aquella vía, si lo que queda es, junto a la impunidad, el? ¿Es coherente el desarrollo de los acontecimientos con la aplicación práctica de los principios que dice defender la Sentencia?Por ello, resulta muy conveniente estudiar con detalle si existe alguna vía legal para su publicación en base a la propia Sentencia que declara inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto y que según el Tribunal Constitucional no respetaba los principios tributarios del artículo 31.1 CE. Leo opiniones de juristas –pues de todo hay– que argumentan que publicar la lista no iría contra lade la Constitución, considerando quesegún el Real Decreto,para los interesados.Conocer la lista de los amnistiados favorecidos por el anterior Gobierno, incluso en el caso de que, sin aportar los datos económicos de cada beneficiario. Así se acabarían las especulaciones sobre la composición de la lista y ganaría la credibilidad del Gobierno Socialdemócrata. En conclusión y a la vista de las anteriores consideraciones, no va a resulta fácil renunciar a algo tan básico en una democracia pero que se ha convertido en una