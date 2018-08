Albino Prada

De acuerdo con las estadísticas oficiales se comprueba cómo, entre 2008 y la actualidad, laestá destruyendo mucho más empleo del generado. Lo que dificulta el alcanzar oportunidades crecientes de empleo digno para cerca de cuatro millones de españoles actualmente desempleados.En lo que llevamos de esta década la economía española ha tenido queuna gigantescay, al mismo tiempo, adaptar sus actividades productivas a un proceso de digitalización y financiarización sin precedentes a escala de la economía global.Dejaremos aquí a un lado el muy particular caso del sector de la, que ha perdido más de millón y medio de empleos y aún se encuentra muy por debajo de su actividad previa a la crisis, para centrarnos en elinmersas en dicho proceso decompensar aquel batacazo financiero-inmobiliario y situar el valor añadido, por la producción total de la economía española (PIB), pora la crisis en términos reales. Mientras tenemos que soportar elde haber añadido dos millones de personas más a los desempleados previos a la crisis, así como un agudo proceso de devaluación y precarización laboral.La cuestión relevante de la que nos ocuparemos aquí es aclarar si en esta última década, de adaptación a lo que se ha dado en llamar ECONOMÍA 4.0 , la recuperación de la producción está permitiendoen unas actividades del que estáen otras. Aunque no sea menos importante valorar, y aquí no lo analizamos, si loseran de mayor calidad que los que se están generando.Para empezar utilizaremos los datos de la(disponibles en su última serie para el período 1995-2016) que informan con detalle de los empleos equivalentes a tiempo completo para cada una de las actividades de nuestra economía, además del valor añadido generado o de los salarios percibidos. Y lo haremos para el sub período 2010-2016. Es decir, para lo que llevamos de esta década y de larga salida de la crisis. Un período para el que el INE nos confirma que la economía española habríade riqueza generada.Una de las actividades paradigmáticas en la aplicación de laes sin duda el sector industrial o manufacturero. Sector que ocupa a más deen múltiples sub actividades –desde fabricación de coches a industria química– y que según el INE entre 2010-2016 habría recuperado el. Pero, como visualizamos en un primer gráfico, lo habría hecho con 258.600 ocupados menos –un 13% del empleo actual–. Siendo así que nuestra industria produce hoy más, pero con mucho menos empleo que antes de la crisis.El sector del–mayorista o minorista– y de lasocupa en España a más de dos millones de personas y está también inmerso en un proceso de adaptación a la economía 4.0 – distribución online incluida–. Entre 2010-2016 ha mejorado ensu nivel de producción real, y lo ha hecho con 87.200 ocupados menos –de nuevo ver el primer gráfico– como resultado del crecientepor los canales más digitalizados y automatizados.Otras importantes actividades, que no recogemos en el gráfico, también han reducido su empleo mientras mejoran su producción:en 80.000 personas, oen 43.000. Estas últimas tienen una importancia singular, porque están inmersas en unque genera tanto un riesgo sistémico creciente como una excesiva posición de dominio sobre nuestra economía. En lo que aquí más importa forman parte de las actividades destructoras de empleo neto en esta fase deSi agregamos las actividades que han reducido su empleo, mientras aumentan su producción, llegamos a un descenso de 469.200 empleos. Pero, ¿una talde nuestra economía no induce un mayor empleo en otras actividades como sostienen enfáticamente no pocos analistas?En el gráfico recogemos, de acuerdo con la Contabilidad Nacional, las dos más importantes: el, junto al de, científicas, técnicas y de todo tipo de asesoramientos –marketing, publicidad, ofimática, big data, etc.–. Su progresión productiva está siendo espectacular, pero en empleo eso supone añadir apenas 128.500 empleos más entre 2010-2016.En consecuencia,. Y, reiteramos, no nos ocupamos aquí sobre el crucial asunto si, además, el empleo destruido está siendo sustituido sobre todo por otro de peor calidad salarial y laboral.Para las mismas actividades ya analizadas hemos recurrido a una, también del INE, que nos permite actualizar el diagnóstico hasta 2018 (primer trimestre). Ahora el período de análisis se amplía a una(2008-2018) de este siglo XXI. Los datos básicos de ocupadosen miles de personas–, en cada una de las actividades del sector privado de nuestra economía consideradas en el anterior apartado, se presentan en unFuente: elaboración propia con datos del INE-EPAPasamos de una destrucción neta directa deentre 2010-2016 según la Contabilidad Nacional, asegún la Encuesta de Población Activa (diferencia entre).. Entre estas últimas además de información y comunicaciones, o actividades profesionales, se integran también transporte y agua, saneamiento o gestión de residuos para llegar a los 204.900 empleos generados anotados en el recuadro.de desempleo en España no parece que la actual digitalización de nuestra economía esté siendo una ayuda sino más bien un agravante. Pues desde el año 2008 dicho proceso estámientras, simultáneamente, nuestra economía recupera niveles productivos y bate récords exportadores.¿Existen nichos de empleo dinámicos al margen de los aquí analizados? Según laen el sector público el empleo se habría mantenido prácticamente–algo más de tres millones cien mil asalariados–. Como consecuencia de un proceso de, no sustitución de vacantes, no ampliación de coberturas asistenciales, digitalización, externalización y privatización. Habría que revertir por tanto dichos procesos con cargo ade una profunda y urgente reforma fiscal –como la que esbozó en 2017 el profesor Zubiri– acompañada de una reforma de ingresos de la seguridad social , si se quiere recuperar dichodecente para nuestros actuales parados.Al margen de ello está el, vinculado en buena medida al turismo extranjero, que en los últimos diez años habría generado ciento ochenta mil empleos. Pero se trata de empleos con una galopante precarización y a los que, además, laestá poniendo en serio peligro de que tal proceso se agrave aún más.Y por último, la Encuesta de Población Activa nos informa del incremento de casi trescientos mil nuevos asalariados, en el sector privado, en diversos servicios sociales –geriátricos y otros–, personales o de entretenimiento entre 2008 y 2018.Un incremento que, en buena medida, es, por estrangulamiento y abducción neoliberal, de nuestros servicios públicos para ofrecer prestaciones sociales que garanticen un acceso igualitario y dignidad en su prestación. Cosas que casan mal con la obsesión tecnocrática de lay que, muy al contrario, reclaman un horizonte de sociedad 5.0 . apoyada en la citada reforma fiscal y de ingresos de nuestra Seguridad Social.