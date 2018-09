¿Una hucha (para pensiones) diez veces mayor?

Albino Prada

Publicada el 28/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 27/09/2018 a las 20:07

Deuda histórica con la seguridad social (1980-1995)

Estimación de la deuda histórica

Conclusión



Albino Prada es doctor en Economía y miembro de ________________es doctor en Economía y miembro de ECOBAS

Ahora que se les dice a los pensionistas españoles, que están viendo cómo de forma acelerada sus ingresos se los come la inflación, que, al menos como los precios; cuando también se les dice que, y con menores pensiones iniciales, para que los ingresos mensuales por cotizaciones alcancen para pagar las pensiones de cada mes…Ahora que el Fondo de Reserva o hucha de las pensiones se está quedandoque llegó a acumular entre el 2000 y el 2011, el Pacto de Toledo debiera decidir cubrir buena parte del déficit del sistema con impuestos generales.Sin duda existe margen para ello, puesto que, si en España se recaudase en impuestos el mismo porcentaje sobre el PIB que la media europea, ingresaríamos 70.000 millones más. Una cifra que cubriría tanto el(aun actualizándolas con el IPC y sin diferir la edad de jubilación) como nuestro déficit público total (en sanidad o protección social).Podría, sin embargo, objetarse que no debe mezclarse un sistema de cotizaciones (pensiones) con la financiación del resto de los servicios públicos –como, por ejemplo, la, que se financia con impuestos–.Sin embargo esto ya se mezcló en el pasado, usando las cotizaciones al sistema de pensiones paranuestra red hospitalaria actual. Conviene hacer memoria.Lo recuerdan en un reciente informe presentado por el sindicato Comisiones Obreras para el: “Las cotizaciones han servido en el pasado paray sostener la sanidad y otras políticas públicas, por la vía de la transferencia al Estado de los superávits del sistema de Seguridad Social que durante décadas no se destinaron a dotar al Fondo de Reserva. Aunque solo sirva como ejercicio didáctico, pues ninguna deuda se ha generado, si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al del pago de pensiones, se hubiera acumulado, hoy se dispondría de unde 519.104 millones de euros, y no habría problema para financiar el aumento del gasto en pensiones provocado por elde la población” ( ver aquí apartado 4.2.).De manera que, si en las últimas décadas del siglo XX los superávit de recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social se hubiesen capitalizado (y no gastado en servicios que debían haberse financiado con impuestos), la hucha o Fondo de Reserva habría llegado al año 2011 con un volumen diez veces mayor del que llegó a alcanzar ese año. Y tendríamoslos actuales problemas de financiación de las pensiones durante no menos de quince años más.Pero como en el pasado esos quinientos mil millones de euros en cotizaciones les ahorraron a la sociedad española otros tantos miles de millones de impuestos, parece de justicia que ahora nuestro sistema fiscal se ponga las pilas paradel sistema de pensiones. Digamos que la hucha de las pensiones tiene derecho preferente a una línea de crédito con los presupuestos generales. Una devolución diferida. Una súper deuda histórica.Por su parte, las estimaciones de dos investigadores universitarios (en este documento en internet, Lecciones del pasado: el fondo de reserva que pudo ser y no fue ) cuantifican estos superávits, entre 1980-1995, en no menos de nueve veces lo depositado en la hucha entre los años 2000-2008.Fondo de reservaacumulado (en verde) de la seguridad social y elcon deuda histórica de 1980-1995 (en azul)Pasaríamos así de menos de un 7% del PIB aen la hucha. De 66.000 millones a más de 500.000 millones. En sus palabras: “ese hubiera podido ser el tamaño de la hucha si losse hubieran aplicado desde un buen principio en la sostenibilidad del sistema de pensiones y no se hubieran destinado a financiar parcialmente la sanidad”.Se concluye que la hacienda pública del Estado tiene una deuda histórica acumulada con la seguridad social y, por tanto, con los actuales pensionistas por esa multimillonaria cifra. Por impuestos ahorrados en el sostenimiento del sistema sanitario universalLo que, al menos, exige que –cuanto antes– los gorrones fiscales se unan al ejército de costaleros (por medio de unay de no primar el fraude con amnistías) y que, con esos recursos, en vez de pobreza galopante entre nuestros pensionistas estos tengan pensiones dignas. Es una deuda histórica.Ello al margen de que proceda acometer cuanto antes unade la financiación de un sistema público que, en un mundo de galopante automatización, digitalización, externalización y desalarización, no puede seguir descansando en un impuesto sobre los salarios ( más aquí ).