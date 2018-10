Unos presupuestos para seguir mejorando Madrid

Publicada el 26/10/2018 a las 06:00 Actualizada el 25/10/2018 a las 20:09

Julio Rodríguez es secretario general de Podemos Madrid

Hemos avanzado mucho en el Ayuntamiento de Madrid, pero quedaY habríamos avanzado aún más, de no haber sido por la Ley Montoro y la Regla de Gasto, que impide a los municipios invertir en la ciudadanía. O mejor dicho, que ha evitado comparaciones entre la gestión ejemplar de muchos Ayuntamientos y los desastrosos resultados económicos y sociales de la década pérdida del Partido Popular. En los últimos 3 años hemos reducido un 43% la deuda del Ayuntamiento, mientras que la Comunidad de Madrid la ha aumentadoLa oportunidad abierta con la moción de censura impulsada por Unidos Podemos, sumada a los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno, puede dotarnos de más herramientas para mejorar la vida de la gente desde la administración más cercana:La moción de censura que echó al gobierno de Rajoy con el apoyo de Unidos Podemos sentó las bases para una aplicación más flexible de la Regla de Gasto. Algo que ya habíamos planteado en el Congreso, que también pidió la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que ha cristalizado en los acuerdos para los presupuestos generales del Estado de 2019. Unos acuerdos que han costado mucho esfuerzo, y que sabemos que no hubieran sido posibles sin Unidos Podemos. ¿Alguien piensa que el PSOE hubiera subido, revalorizado las pensiones con el IPC o financiado la Ley de Dependencia de no haber estado Unidos Podemos en el acuerdo? Tampoco estaríamos hablando de esto sin la movilización ciudadana de las mujeres o de nuestros mayores, que han llenado de dignidad las calles y plazas de este país.Estos presupuestos suponen mejoras tangibles para la vida de la gente, como la vinculación de la cuota de autónomos a su facturación real, la bajada en el recibo de la luz o la equiparación de permisos de maternidad y paternidad, pero también suponen cambios para las corporaciones locales. Nuestro objetivo es ser útiles para mejorar la vida de la gente, queremos serlo aún más desde, y estos acuerdos nos van a ayudar. ¿Cómo lo harán ante los retos que afrontan nuestras ciudades?En Madrid tenemos un problema de vivienda.de media respecto al año anterior y hemos perdido buena parte de nuestro parque de vivienda pública tras ser vendido a fondos buitre por el gobierno de Botella. Sufrimos las consecuencias de, que expulsa a vecinas y vecinos de sus barrios de siempre y transforma el centro de nuestra ciudad en un parque temático. Desde el Ayuntamiento ya estamos tomando medidas, como la moratoria o el Plan Especial de Hospedaje, para poner coto a la especulación financiera con la vivienda a través de los pisos turísticos.Gracias a los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno, podremos declarar en Madrid zonas de “” y elaborar un índice de precios de alquiler de referencia, cuando se haya producido un incremento abusivo en los precios. Es decir, tendremos más competencias para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos y todas. Y eso, es trabajar para mejorar la vida de vecinos y vecinas.La lucha contra la violencia machista y la desigualdad de género es otra de nuestras asignaturas pendientes. En los últimos presupuestos municipales hemos aumentado un 37% los fondos de las políticas de género y diversidad, y un 47% los destinados a luchar contra las violencias machistas. También se ha puesto en marcha un Centro de Emergencia para, y se ha asignado una unidad de igualdad de género a cada una de las áreas del Ayuntamiento. Los presupuestos generales van a dar a los Ayuntamientos más competencias en estas materias, y a duplicar los fondos que recibimos del Estado.Una de las vías que tenemos los ayuntamientos para invertir en la ciudad y hacer mejoras son las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que se nutren del superávit resultante de unas cuentas saneadas. Madrid, gracias a una gestión económica ejemplar, es el Ayuntamiento con más superávit de España (más de 1.100 millones de euros), pero a día de hoy las IFS tienen, por lo que se impide invertir nuestro superávit para mejorar la ciudad allí donde más lo necesitan madrileños y madrileñas.Con los acuerdos de nuestro grupo confederal con el Gobierno, en Madrid podremos dedicar las IFS a mejorar la red de Escuelas Infantiles Municipales que garanticen la educación pública de 0 a 3 años, a programas de fomento del empleo o a la construcción y rehabilitación de viviendas. Tenemos la tarea de recuperar nuestro parque de vivienda pública, y queremos dedicar más recursos a un modelo de educación infantil que ya no le da contratos a una constructora porque lo hacía más barato, sino que prima el proyecto educativo y ha bajado los precios as. Ya hemos proyectado 14 nuevas escuelas infantiles que ampliarán nuestra red hasta 70, y sólo es el principio.La tasa de reposición de los empleados públicos municipales es otra de las herencias de Montoro. La regulación actual impide que podamos sustituir a un empleado o empleada pública cuando se jubila o deja su puesto por otro motivo, lo que dificulta la prestación de servicios públicos con la calidad que necesitan los madrileños y madrileñas. Si aprobamos los presupuestos de 2019, siempre que cumplamos los objetivos de estabilidad presupuestaria y nuestras cuentas estén saneadas, tendremos una tasa de reposición del 100% en todos los sectores, y podremos aumentar la plantilla. En resumen, con unas cuentas saneadas, podemos garantizar que la plantilla municipal se mantiene y renueva. Es decir, que seguiremos mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos a vecinos y vecinas de Madrid (para superar los ⅔ de ciudadanos satisfechos con nuestros servicios municipales).Pablo Iglesias decía hace unas semanas que “nunca Podemos ha sido tan útil como ahora para mejorar la vida de la gente”, en relación a los acuerdos presupuestarios con el Gobierno. Podemos es útil en el día a día del Ayuntamiento de Madrid desde 2015, cuando llegó a la alcaldía Manuela Carmena, impulsada por la movilización social, por, y por los partidos que formamos el espacio del cambio.Estos acuerdos son la herramienta para que, porque desde Podemos entendemos que somos los Ayuntamientos, la administración más cercana a la gente, los que debemos tener más medios para actuar allí donde se necesita. La aprobación de estos presupuestos va a suponer mejoras concretas que nos ayudarán a seguir construyendo un Madrid con más derechos, más eficiente y con mejores servicios públicos. Es el Madrid de las primaveras del cambio. El que nació en las plazas en mayo de 2011, llegó a los ayuntamientos en mayo de 2015 y se consolidará en mayo de 2019.