Ecos del pasado

Publicada el 09/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 08/01/2019 a las 20:31

Alejandro Lillo es doctor en Historia Contemporánea.

En las décadas de 1920 y 1930, una parte importante de la derecha agraria e industrial europea, ante la amenaza (imaginaria y real) del socialismo revolucionario, decidió pactar con el fascismo.Se equivocaban.Todo comenzó en Italia. Allí, desde principios de los años 20, los escuadristas deasaltaron a sangre y fuego ayuntamientos, cooperativas de consumo y producción, imprentas, asociaciones culturales y escuelas;. A sus representantes se les apaleaba o asesinaba; sus sedes se incendiaban. Esas “expediciones de castigo” contaron con la aquiescencia (cuando no con la colaboración) del ejército y la policía, del gobierno italiano del liberal Giovanni Giolitti y del monarca Vittorio Emanuele III. Todos ellos pensaron que podrían utilizar a los fascistas para asustar al socialismo, para rebajar sus pretensiones.En diciembre de 1919 había 32 secciones locales de fascistas que iban sembrando el caos y la violencia por el centro y el norte de Italia, menos de 1.000 personas. Unos meses después, en 1921, el fascismo contaba con 834 secciones locales y más de 250.000 militantes. Consecuencia de todo este proceso de permisividad y colaboración fue que el Partido Nacional Fascista entró en el parlamento italiano con 35 diputados.Sucedió en Italia, aunque pasó algo similar en numerosos países de Europa. En un período de veinte años, distintos movimientos autoritarios, pero también "proto" o "parafascistas", fueron haciéndose fuertes en todos y cada uno de los Estados del continente. Si bien en algunos lugares como en Francia, Bélgica, Holanda o Gran Bretaña su amenaza fue contenida, en otros muchos el autoritarismo reaccionario o “fascistizado” se hizo con el poder. Fue el caso de; fue el caso dey, por supuesto, fue el caso de Italia y Alemania, donde el fascismo y el nazismo camparon a sus anchas. Gracias, principalmente, a su alianza con las élites locales, a sus acuerdos con empresarios y terratenientes, asustados por el auge del socialismo y del comunismo.El resultado de esos pactos entre élites y fascistas causó, aunque el número de víctimas varía en función de las investigaciones (algunos estudiosos elevan la cifra a 80 millones). Piensen durante unos segundos en uno sólo de esos muertos. En sus padres, en sus hijos, en sus familias. Multiplíquenlo ahora por 55 millones.Tras la Segunda Guerra Mundial,. Europa estaba en ruinas, literalmente. Y los horrores que salieron a la luz tras la contienda, inimaginables hasta entonces, quedaron grabados a fuego en la conciencia de los líderes políticos, de los combatientes, de todos aquellos millones de ciudadanos que sufrieron la magnitud de la tragedia y sobrevivieron para contarlo. Daba comienzo una nueva época, la de la Guerra Fría, con sus propios éxitos y miserias.Pese a todas las vicisitudes del periodo, al parecer algo aprendieron los europeos:. Bajo ninguna circunstancia. De esa conciencia nació la idea de crear una unión de Estados, con Francia y Alemania a la cabeza, precisamente para evitar un nuevo enfrentamiento. Es lo que actualmente conocemos como. Por eso resulta fundamental preservar la Unión, pese a lo imperfecto o desvirtuado que haya quedado el proyecto europeo, pese a lo mucho que nos avergüencen algunas de sus medidas., pero también hay que entender el peligro que entraña su disolución, la amenaza que representan quienes quieren acabar con ella. Haríamos bien en reflexionar sobre el asunto. Tan sólo piensen en ese muerto.Reflexión, empatía y capacidad crítica, he aquí algunas de las claves.. No pasa automáticamente de padres y madres a hijos. Frente al impersonal avance técnico, cada generación debe ser educada en unos valores, debe conocer y comprender por sí misma, y extraer de ese conocimiento sus propias conclusiones.Aquí entran en juego, entre otros, la filosofía, la literatura y la historia, unos saberes que muchos creen inútiles, y que desde luego no poseen carácter predictivo. Nunca lo han tenido y nunca lo tendrán pero, bien empleadas, estas disciplinas pueden servir para orientar,. Pueden ser herramientas provechosas a la hora de reflexionar sobre nuestro presente, sobre las posibilidades que se le abren al futuro, múltiples e inciertas, afortunadamente.La sociedad del siglo XXI también ha cambiado mucho con respecto a la del período de entreguerras. Aunque el contexto de hoy sea muy distinto, analizar la actualidad considerando los tiempos pretéritos permite, a quien permanezca atento, adquirir un bagaje, acumular una cierta experiencia, aunque dicha experiencia no pueda trasladarse mecánicamente al nuevo milenio.. Quizá no sepamos muy bien de dónde vienen, pero resuenan en nuestro interior y nos advierten.Nos advierten, sí. Por eso haríamos bien en escuchar las voces de los muertos: no otra cosa nos legan los documentos del pasado. Ignoramos lo que nos deparará el porvenir, pero lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que. Ahora no hay ninguna amenaza comunista (real o imaginaria) que desactivar. La responsabilidad, como en los años 30, habrá que repartirla. Pero no entre todos, que es la mejor forma de diluirla, sino entre quienes teniendo la posibilidad de elegir, optaron por el fascismo.