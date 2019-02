El reto de la fraternidad

En los últimos tiempos, se ha oído a varios líderes de Unidos Podemos aludir a la fraternidad: Pablo Iglesias Juan Carlos Monedero han valorado en público la oportunidad de la misma. La pregunta que ha de formularse es: ¿sabemos cuál es el? A fin de responder, es preciso recuperar a dos de sus grandes valedores, ya que son autores estudiados en profundidad por los primeros: Maximilien Robespierre y Karl Marx.En las postrimerías del siglo XVIII, el joven político jacobino pensaba que en la patria gala había un padre opresor, el rey Luis XVI, y una serie de privilegiados –el Primer y el Segundo Estado–, presencias que vulneraban la igualdad política en Francia. Ya que era obligado presentar oposición, el 18 de diciembre de 1790, en la Sociedad de los Amigos de la Constitución, propone una ley que habría de recoger en su punto 16 los tres elementos que aún hoy siguen siendo el lema de la República: los agentes de la Guardia Nacional, dice Robespierre, “llevarán sobre sus pechos estas palabras grabadas: ‘El pueblo francés’; y debajo: ‘’” [2] El líder de la Montaña sabía que los avances pasaban por dar presencia política a le menu peuple, de ahí que pensara principalmente en los fámulos, es decir, siervos de los dos sexos que habitaban la propiedad del pater familias y que. La solución de L’Incorruptible fue lade la libertad republicana vía propiedad y ciudadanía, de forma que, al decir de Antoni Domènech, los fámulos ganaron la oportunidad de no “necesita[r] del permiso de otro para poder vivir” [3] La Revolución puso en práctica un proceso de igualación política representado por la fraternidad en virtud del cual, al tiempo que le menu peuple gana reconocimiento político, [4] en el verano de 1790 y la Convención ultima el paso del rey: “No se puede reinar inocentemente” [5] , dice Louis Antoine de Saint-Just; “ [6] , ratifica Robespierre.Años después, Karl Marx sigue desde Colonia la represión del proletariado parisino, en junio de 1848, orquestada por Louis-Eugène Cavaignac, general de la Segunda República. El papel de los “gobiernos nacionales”, escribe el autor de El Capital después de la sangría de la Comuna de París, es el mismo que el de las clases poseedoras: ser “uno solo contra el proletariado” [7] . La respuesta de Marx sigue los pasos de la de Robespierre: el pensador germano, que a principios de 1848 había gritado “¡Proletarios de todos los países, uníos!” en la última línea de El manifiesto comunista, pide en 1864, al calor de la Asociación Internacional de Trabajadores, que dicha unión se produzca siguiendo un principio:Hay un cambio del primero respecto del segundo: donde Robespierre había visto en la fraternidad un ideal político en el que la igualdad de la ciudadanía era la protagonista, Marx opina que la misma es un. Ello se debe a que piensa que las “en auge: el trabajo por salario. La servidumbre del Ancien régime había dado paso a la del Nouveau. De ahí que el fin de la fraternidad à la Marx sea unir a los obreros por “lade clase” [11] , la principal promesa de la sociedad comunista que habría de venir.Por decirlo con Domènech una vez más, si en 1790 la solución de Robespierre había sido “la universalización de la libertad republicana por la vía de universalizar la propiedad privada”, desde 1848 la salida de Marx es luchar por un “sistema de apropiación en común, libre e igualitaria, de las bases materiales de existencia de los individuos”. [12] En una palabra:; según el segundo, de unión.Volviendo al presente, no ha de sorprender que Pablo Iglesias y Alberto Garzón alienten la posibilidad de una república, especialmente en los últimos tiempos [13] , a sabiendas de que la presencia de un rey, por mucho que sus poderes se vean limitados por una constitución –el mismo caso que Luis XVI–,. O que la línea programática de Unidos Podemos, una vez que el logro de “avances democráticos” pasa por “apuntarla su fuerza” [14] . En 2019 no hay fámulos de la forma que los había en la Francia de finales del siglo XVIII, sino que los ciudadanos y ciudadanas en España son sui iuris y no alieni iuris, es decir, personas por derecho propio. El problema hoy son los rigores agudizados desde la crisis de 2008, que no hacen sino profundizar en elvituperado por Marx en 1875 –no es el único, ya que su postura goza de una honda raigambre en el pensamiento republicano–, una vez que, por una misma. De ahí que la renta básica sea una petición que vuelve periódicamente con el argumento de garantizar el droit à l’existence.El punto es que la fraternidad, según las pensaron Robespierre y Marx,. El precio pagado en Francia por la Revolución fue el más alto: no es solo que la violencia lastrara el proceso, sino que luegodurante el mismo. Después del golpe de Estado que saca del poder a la Montaña el 9 Termidor, el Directorio vilipendia el voto universal de los varones y vuelve a uno censitario; en 1802, Napoleón rescata la esclavitud en las colonias después de que hubiera sido suprimida en febrero de 1794; los Borbones regresan en 1815 con Luis XVIII y, y, según María Julia Bertomeu, después de la Declaración de 1791 no vuelven seriamente al vocabulario político hasta 1948 [15] De la misma forma, el proyecto de Marx no resultó: la Comuna de París, en la que Friedrich Engels vislumbró un episodio de dictadura del proletariado [16] , no logró resistir y fuede Adolphe Thiers. Sesenta y dos años después, en 1933, una pesimista Simone Weil, con la vista sobre la Unión Soviética, escribió: “Siempre se puede creer que el socialismo vendrá pasado mañana (…) mientras se vaya entendiendo por pasado mañana dos días después del día siguiente” [17] Es por ello que Hannah Arendt alertaba contra el “humanitarismo” presente en la fraternidad, del que hizo gala Robespierre al poner el foco sobre los pobres. Según ella,, ya que responde a las urgencias de la población más pobre, por lo que el riesgo de perder de vista la fundación de la libertad, que pasa por la admisión en el espacio público –en su opinión, el lugar de la libertad, no de la necesidad–, sería elevado. La propia Arendt se preguntaba: una vez que, al decir de Engels, “el gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción” [18] La fraternidad es un, igual que lapero lo propio es que se guarde de su versión más oscura. Ahora que podría salir del eclipse que había advertido el profesor Domènech [19] , se presenta la oportunidad de. Los hermanos y las hermanas han de cuidarse: Agamenón capitanea a los griegos en la guerra contra Troya después de que Paris hubiera secuestrado a Helena, esposa de su hermano Menelao, de la misma forma que Electra se pone del lado de Orestes cuando el pueblo de Argos se preparaba a lincharle; en lugar de vengarse, según habían hecho Caín con Abel y los mayores con José en el primer libro de la Biblia.En política, ello significa, por lo que el reto de la fraternidad –y el nuestro–, en el caso de que alivie los agravios a los que se opone, es procuraren los que los hermanos y las hermanas operen: participación política, rotación de cargos, puesta en común, virtud pública. Ello se debe a que, o la ciudadanía hereda el poder que resulta del litigio contra los padres opresores, o el resultado