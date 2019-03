El mínimo común denominador: la izquierda y más allá…

Publicada el 21/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 20/03/2019 a las 19:04

Elecciones generales: comienza la cuenta atrás

La transversalidad

Riesgo de involución

______________



Miguel Ángel Cilleros es secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT

Escribe el filósofo, en un artículo intelectualmente exquisito (La izquierda, ¿o no? , El País, 20-02-2019), que “urge una alianza entre el capitalismo más pragmático, el marxismo más ilustrado, el feminismo más humanista, el ecologismo más realista y el papa Francisco. ¿Es eso de izquierdas? Tanto como un desfibrilador o un extintor de incendios”, y advierte de lo descabellado de su propuesta, pero intuye el lector que estamos en una situación de emergencia anteque ha conseguido forzar al máximo la lógica de los marcos de referenciae inocular en el inconsciente colectivo que lo verdaderamente revolucionario en estos tiempos es clamar contra todo aquello que la izquierda –en sus distintas formas y movimientos– ha logrado en las últimas décadas (ser “rebelde” hoy es defender).Lo cierto es que desde una visión sindical, que es la que a mí me toca, una organización como la Unión General de Trabajadores –sindicato socialista y de clase, que a nadie se le olvide– debe contribuir, junto al resto de sindicatos y movimientos sociales progresistas de este país, a la movilización mental, si se me permite el riesgo conceptual, de la ciudadanía, mayoritariamente trabajadora.Y me explico. Si vamos a la esencia de las cosas,que asumen los ciudadanos para influir en el contexto económico, social y político, es el ejercicio del: la máxima expresión del sistema democrático. Todo lo que podamos hacer, y hacemos, en forma de campañas, movilizaciones en la calle, manifestaciones públicas de todo tipo, comunicación masiva por múltiples canales (tradicionales y alternativos) contribuye, positivamente, a nuestros objetivos. Pero, ahora mismo,Debemos ganarnos la mente de cada uno de ellos, y debe hacerseAhora mismo, con un horizonte electoral que se antoja decisivo para asegurarnos el futuro como sociedad moderna, abierta, que evoluciona, especialmente en lo social, pero también en lo económico y, por su puesto, en lo político, no debemos perder ni un minuto en definir estrategias de acción en múltiples frentes y, sobre todo, hacerlo desde la unión de todos y todas los que creemos en algunos principios muy básicos y elementales:especialmente con los grupos más desfavorecidos–¿Alguien podría posicionarse en contra de estos principios tan elementales? Pues sí: hay quienes sí.Esto debe hacerse desde las plataformas que tradicionalmente se han articulado para la reivindicación de todo lo anterior: partidos políticos, sindicatos, movimientos asociativos, etc. Y, obviamente, situados en el amplio espectro de izquierda ideológica. Pero lo novedoso, como señala Alba Rico –quizás cogiendo el guante del principio de “transversalidad” que lleva tiempo defendiendo–ahora con, alcaldesa de Madrid– es que, necesita resultar más atractiva para todos aquellos ciudadanos que no se sienten emocionalmente vinculados a ciertos postulados de la socialdemocracia, pero que se sienten igual de amenazados por las consignas extremistas que vocean desde las derechas. Y es que el centrismo, la derecha reformista, el liberalismo, o la democracia cristiana... han desaparecido, se han esfumado. Ahora todos los conservadores quieren ser ultras:Compiten por ver quién se sitúa en la posición más extrema.Quiero concluir con un ejemplo práctico de lo que he intentado exponer en este artículo: el presidente–secretario general del Partido Socialista Obrero Español– con aciertos y errores, ha intentado llevar a cabo, en un contexto extremadamente hostil, políticas de progreso que mejoren la vida de una mayoría de ciudadanos de clase media y trabajadora, con una cobertura parlamentaria y leal –también hay que decirlo– de Podemos, Izquierda Unida y demás partidos progresistas (excluyendo a los nacionalistas catalanes, que a la hora de la verdad,).Si PSOE y Podemos han conseguido entenderse, buscando –y encontrando– un bien superior y un punto de equilibrio –en postulados, propuestas, mensajes y políticas– deben ir un paso más allá y abrir ese espacio de progreso, de evolución, de transformación, de futuro, a todas las sensibilidades sociales y políticas que, al menos, tienen clara una cosa:, lo mejor es reaccionar desde el mínimo común denominador: ese espacio limitado, de mínimos, desde el que puede ser posible recuperar el futuro, impedir la involución.