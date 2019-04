Antonio Vidal, tío del niño 'arruinado' de Rivera: "No nos movemos por ningún interés ni motivo político"

Antonio Vidal

Publicada el 27/04/2019 a las 12:00 Actualizada el 27/04/2019 a las 12:40

Antonio Vidal es tío y defensor judicial de Antonio, el niño al que mencionó Albert Rivera en un debate electoral para justificar su rechazo al Impuesto de Sucesiones.

[Antonio Vidal, tío y defensor judicial de, afirma en este artículo enviado aque el empeño de su familia por denunciar las consecuencias de este tributo no tiene "ningún interés ni motivo político".publicó este viernes que, al contrario de lo que afirmó Rivera, Antonio no se "arruinó" como consecuencia del impuesto ( ver aquí la información ). Antonio heredó bienes valorados en 295.251 euros y Hacienda le reclamó 30.857 euros. Fueron otras vicisitudes en torno al caso, comocon el resto de herederos, los que han complicado la situación de la familia. Sin cuestionar los datos de la información publicada, Vidal, en respuesta a algunas reacciones al artículo que ponen en duda su relato, envió ael siguiente texto para su publicación]._____________Últimamente, en estos días cercanos a las votaciones, estamos viendo en distintos medios que se acercan a, publicar información intentando desmentir o hacer creer que nuestra historia no es real, o no tal y como la hemos contado.Podemos decir y estar orgullosos de resaltar que siempre hemos sido sinceros y que en ningún momento se ha ocultado ninguna información.: la historia de un niño que a la edad de dos años quedó huérfano de padre y Hacienda le endosó una deuda por el Impuesto de Sucesiones que se ha visto agravada por intereses y cargos de demora producidos por el imposible pago de esta cruel deuda.Sí, obtuvo una herencia, su casa, techo bajo el que vivió con su padre y. Pero, ¿es justo que, de haberlo recibido en su momento, lo tenga que malvender para pagar ese impuesto a Hacienda? ¿Un niño que entonces tenía dos años, tener que vender su vivienda, su techo, para pagar impuestos a la Administración andaluza? Y digo andaluza porque, de haber nacido en otro lugar de España, no hubiese tenido ese problema. ¿Por qué se le trata entonces a él diferente que a otro niño en la misma situación pero de otra comunidad donde no existe el Impuesto de Sucesiones?Otra cuestión que se pone en duda es. Pues muy sencillo: le embargaron todo, absolutamente todo: saldo de la cuenta, pensión de viudedad, la orfandad de Antonio y su viejo coche. Estaba atada de pies y manos para alimentarse siquiera, teniendo que recurrir a involucrar a sus padres pensionistas para que la ayudaran a conseguir un préstamo del banco para pagar esta dichosa deuda.Resumidamente, queremos decir que, sólo contamos la verdad de nuestra historia y situación porque hemos querido ser oídos ante lo que vemos injusto. Lo que no vamos a permitir es que se cuestione la veracidad de nuestras palabras. Para muchos era una simple historia que no va con ellos, pero para nosotros es nuestra vida y nuestra verdad.