Razones para rechazar las políticas de austeridad

Isabel Serra y Fernando Luengo

Publicada el 10/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 09/05/2019 a las 20:14

________________



Isabel Serra es candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y Fernando Luengo es miembro de la candidatura.

Conviene, en primer término, desvelar el lenguaje tramposo e interesado contenido en el término. El capitalismo, en general, y el modelo de producción y consumo vigente en Europa, en particular, no son austeros, sino despilfarradores. Se alimentan de una utilización masiva, imposible de sostener, deLa desbordante expansión de las finanzas que abrió las puertas a una economía basada en la deuda, hasta el estallido del crack financiero, tampoco respondió al paradigma de la austeridad.Pero llegó la crisis y el relato dominante convirtió el término "austeridad presupuestaria" (su ausencia) en el centro de explicación de la misma y en la clave para su superación. El poder económico y político encontró el "chivo expiatorio" idóneo: el sector público. ¿Cuál es la causa de la crisis?: el desorden presupuestario; ¿cómo superarla?:¡Ahí quedó y todavía permanece encerrado el debate!Una auténtica operación de camuflaje que ha conseguido que pasen inadvertidas la, tanto en la generación como en la gestión de la crisis. También ha sido muy útil para llevar a cabo un formidable proceso de socialización de los costes de la crisis aumento de los impuestos para las clases populares y recortes sobre el gasto público social y productivo- en beneficio de las élites económicas y empresariales,Han pasado los años y el poder mediático, económico y político continúa, sin pestañear, con el; y el denominado "proyecto europeo" descansa en ese mismo postulado. No sólo hay toneladas de ideología conservadora al respecto –una confianza ciega e injustificable en el mercado–. Estamos ante una estrategia, cuidadosamente diseñada y brutalmente ejecutada,Hay mucho negocio y enormes beneficios en juego –pensemos, a modo de ejemplo, en el dinero que se mueve en torno a los cuidados y al envejecimiento de la población– y los grandes grupos económicos, necesitados de espacios donde rentabilizar el capital y expandir los mercados, no quieren perder esta oportunidad. Y, de hecho, no la han perdido y han entrado a saco en un sector público privado de recursos y de legitimidad, como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por las instituciones comunitarias y los gobiernos. No nos equivoquemos, el asunto no es tanto reducir el peso del sector público –ni, por supuesto, mejorar su eficiencia– sino apoderarse de él, mercantilizarlo y privatizarlo.Por todo ello, las políticas de austeridad han llegado para quedarse, no son el producto de la excepcionalidad de la crisis o de una coyuntura financiera especialmente adversa, sino queY por lo mismo, tenemos que rechazarlas con fuerza. No para abanderar un modelo productivo y de consumo claramente insostenible –como proclaman con toda la razón del mundo los jóvenes que han tomado las calles y las plazas con valentía y determinación–, sino para situar la vida, la decencia y el reparto en el centro de las políticas económicas. Para proteger y expandir derechos –como la salud, la educación, la igualdad de género y el cuidado de nuestros mayores–; para conseguir un reparto de la renta y la riqueza más equitativo y para reequilibrar las relaciones de poder claramente desniveladas en beneficio de las grandes corporaciones; y, por supuesto, como piedra angular de una política comprometida con el cambio climático.En este escenario, la iniciativa privada puede y debe encontrar encaje, pero, en cualquier caso, la clave está en el decidido y decisivo protagonismo del sector público.