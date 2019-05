Política con mayúsculas

Publicada el 26/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 25/05/2019 a las 18:38

Este domingo 26 de mayo se cumplen 16 años de la tragedia aérea del Yak-42 . En este accidente, que se produjo cerca del aeropuerto de Trebisonda en Turquía, murieron 62 militares españoles que regresaban a España tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán. También fallecieron 12 tripulantes ucranianos y un bielorruso.

________________

Curra Ripollés, periodista, es hermana del comandante José Manuel Ripollés, fallecido el 26 de mayo de 2003 en el accidente del Yak-42.

_______________Para muchos españoles este 26 de mayo es importante porque están convocados a participar en elecciones locales, autonómicas y europeas... Para 62 familias repartidas por toda la geografía españolaEl 26 de mayo de 2003: gallegos, andaluces, catalanes, madrileños, valencianos, canarios, aragoneses, asturianos... 62 hombres casados, solteros, padres, a punto de ser padres... 62 hombres de derechas, de centro, de izquierda, aún de nada...Los 62 eran militares en misión internacional. Ninguna de las condiciones nombradas anteriormente les separaban. Ni siquiera importaban. Les unía una idea de paz (para muchos difícil de entender) y el deseo de hacer más democrático el país del que regresaban. Nada menos que Afganistán. Por esas ideas estaban dispuestos a dar sus vidas. PeroPolíticos... políticos civiles y militares que no vigilaron, que no cuidaron, que no fueron leales, ni siquiera patriotas.Abandonando lo más sagrado del mandato recibido: cuidar y velar por los ciudadanos.Unos por dinero, otros por mediocridad, los más, por incumplimiento de su deber.Hoy, cientos de españoles y españolas serán elegidos para ocupar cargos públicos como responsables políticos.Una, máxime cuando las herramientas creadas para defenderla no funcionan debidamente.Dieciséis años después del vuelo ilegal del Yak-42, las familias, pero, aunque parezca mentira, también¿Qué ocurre en España para quede semejante barbarie?Llegados a este punto siento que. No, la culpa es de los hijos llamados a protegerla.... Los responsables que están obligados a cuidarnos a todos los españoles, sin importar su procedencia o tendencia. Porque desde el PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Vox, Esquerra, Coalición Canaria, PNV.... desde cada sigla solo se deben a sus electores.Olvidar a la madre-democracia en defensa exclusiva de la sigla. Y en el caso del Yak, del Alvia, del Metro de València, del accidente de Spanair en BarajasHoy todos los candidatos y candidatas llamados a ocupar escaños en ayuntamientos, autonomías, en Europa, antes los elegidos para el Congreso y el Senado... todos están llamados a curar, aEs tiempo. Hasta de cambiar aquello que hace peligrar la salud de la madre, de la democracia.La defensa de una vivienda digna, de un empleo digno, de una educación digna, de un alimento digno, de una vida digna es para los ciudadanos y ciudadanas un derecho. Y para los representantes políticos y políticas que este 26M sean elegidos. Solo entendiéndolo así la madre-democracia podrá seguir viva.Hoy, desde su memoria, apelo a que todos los electos y electas