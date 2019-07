¿'Quo vadis' Cs?

Publicada el 13/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/07/2019 a las 20:31

José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.

Uno de los acontecimientos más relevantes que puede haber deparado la pasada campaña electoral lo constituyen los cambios en el. No es solo la aparición decomo la expresión “sin complejos” de la, tan viva en este campo. Tan importante como esto resulta lo que podría ser elcomo el partido de toda la derecha y la entrada en liza decomo aspirante a liderar este campo.La conjunción de estos fenómenos puede ser interpretada con enfoques diversos. Si por un lado aparece una derecha inconstitucional (Vox), por otro aparece un polo que, portador de un discurso formalmente constitucionalista y liberal (Cs), efectivamente se posiciona de tal forma que supone unadel desarrollo constitucional experimentado en las cuatro últimas décadas, especialmente en lo que alse refiere.Laaportada por Cs a la derecha española, que podría representar una esperanza de diálogo y entendimiento tan necesarios para la crispada vida política, adquiere una tonalidad bien distinta derivada del papel que objetivamente está jugando en esta coyuntura histórica en la que tan necesaria sería esta aportación de diálogo.Los resultados delhan sido adversos para las derechas que parecían preparadas para la recuperación del aparato de Estado perdido en lade junio del 2018. Desde luego lo ha sido para el partido que hasta ahora agrupaba a toda la derecha española y le servía de referencia, que; pero lo ha sido también para Cs que, a pesar de su ascenso y proximidad al PP se queda una vez más fuera del Gobierno ( a no ser que Rivera se desdiga de sus enfáticos desdenes al “PSOE de Sánchez” y se decida a formar gobierno con él). Ello no obstante, Cs ha subido un millón de votos y 25 escaños con incrementos muy importantes en Madrid, Andalucía, Galicia, Extremadura y las dos Castillas.En las elecciones territoriales del, Cs no ha podido consolidar este ascenso quedándose por detrás del PP en algunas grandes ciudades y CCAA y frustrándose así su aspiración de convertirse en el líder de la derecha política y social.Lo más relevante de esta posibilidad era saber si la misma podía contribuir a la configuración de uny entendimiento que permitiera abordar con seriedad la solución del(erróneamente llamado problema catalán) en España. Y ello en razón de la imperiosa necesidad de renovar o actualizar el pacto constituyente del 78 en varias y muy importantes dimensiones.En esa perspectiva la actual posición de Cs no resulta muy esperanzadora. Su orientación a la pugna por el liderazgo de la derecha parece que le obliga a mantener elcontra el PSOE para ganarse la confianza del electorado más conservador/reaccionario. Suen realidad, la primera y fundamental razón de su existencia– , mucho más radical que el del PP de, le inhabilita para participar en una dinámica de acuerdos en cuyo marco pudiera encontrarse una solución al problema.De fondo está su indisimulada aversión al Título VIII de la Constitución, expresada en suso en los ataques permanentes contra los regímenes de concierto y convenio fiscal para, respectivamente.Pero no es solo suel que inhabilita a Cs para contribuir a la creación de ese marco histórico de entendimiento que ha reclamado la mayoría del electorado el pasado 28 de abril. Cs parece inscribirse en esa constelación de nuevos partidos que pretenden arrojar por la borda los contenidos delque han constituido la mejor identidad del modelo social europeo. Una constelación de amplio espectro estimulada por el impulso de Trump, pero que tampoco parece hacerle ascos a las audacias de la democracia iliberal de Orbán en Hungría o de Salvini en Italia.El, una idea del bien imprescindible para la justa convivencia en las complejas sociedades contemporáneas, parece un mero recurso discursivo en el proyecto de Cs, mucho más seriamente caracterizado por su inconstitucional centralismo y por uncuyos efectos en términos de pobreza, exclusión y desigualdad ya hemos tenido ocasión de ver en la etapa de gobierno del PP.La realidad de la aritmética política manda y Cs no tiene otro remedio que asumir que si ingresa en el campo de la derecha, debe hacer frente a las responsabilidades y costes que de ello se derivan. Rivera y Arrimadas llegaron a creerse que podíany ponerlo a su servicio, pero ni el PP ni Vox (al fin y al cabo, el alma primigenia del primero) están dispuestos a regalarles ningún tipo de hegemonía.Se trata de un drama que ya han sufrido representantes históricos de lasen nuestro país: la derecha montaraz y castiza parece ofrecer siempre más garantías a un electorado mucho más definido por su odio a “rojos, separatistas y masones” que por su defensa del libre mercado, la separación de poderes y la reducción del papel del Estado en la vida económica y social.El verdadero drama para Rivera y Arrimadas es queasentar una oferta verdaderamente liberal porque se han pasado los últimos añosy acosando al PSOE por sus pretendidos acuerdos con los independentistas.En el difícil equilibrio entre pretender capitanear la derecha española y rechazar posar con los representantes de una de sus almas más perceptibles, el alma franquista,(¡con el PP de la Púnica!) para formar gobierno en Murcia y en Madrid.Repetimos, es un drama de la derecha, ya experimentado en los años 30 del pasado siglo, ceder ante la tentación de que el endurecimiento de los regímenes políticos la libere de la molesta presencia de las izquierdas (por desteñido que esté su color rojo). Así, una y otra vez arriesgan las instituciones liberales que dicen defender.Intentando una posición socialdemócrata y liberal, con el constitucionalismo como bandera principal, Cs ha derivado en realidad haciaque desdice sus críticas al populismo de la izquierda.En realidad Rivera querría parecerse alde la Transición, pero le falta el coraje del antiguo Secretario General del Movimiento Nacional para enfrentarse a la derecha de toda la vida y para intentar unapara, cuanto menos, intentar desatascar el bloqueo de la vida política en general y del desarrollo constitucional en particular, cargado de prejuicios y de resentimientos antidemocráticos como está.Es verdad que carece del apoyo orgánico y territorial del que gozaba Suárez para montar lacon la antigua infraestructura del Movimiento y los sindicatos verticales. Ese déficit impide su desarrollo en zonas rurales y en la, dónde se asienta tradicionalmente el poder de la derecha política.Definitivamente es una; pero tampoco se sitúa en la punta de la modernidad porque su perfil, como ya se ha dicho,. De hecho el PSOE le disputa, en algunos casos con ventaja, este segmento del electorado.Curiosamente para un partido que se proclama, va a contracorriente del movimiento que se percibe en las instituciones de la UE. Con las deficiencias de un entramado institucional de escasa raigambre democrática, asistimos estos días a lo que se podría considerar la configuración de un acuerdo político paray para recuperar siquiera fuera parcialmente alguno de los rasgos de lo que se llamara en su día el modelo social europeo.Pero más allá de frenar el ascenso de esta oleada neofascista en el continente, las fuerzas políticas que han gobernado las instituciones estatales y supraestatales desde 1945 parecen estar asumiendo la responsabilidad de encontrar la salida del bloqueo en el que las prolongadas crisis capitalistas han encerrado a los pueblos y las sociedades europeas. Mal compagina esta disposición con el repliegue postulado por Cs sobre los aspectos más antidemocráticos e iliberales del régimen del 78.Al tiempo que los gobiernos municipales y autonómicos en España, estos días se negocia para consolidar unque sea capaz de acometer tan ardua empresa. Las dudas, las vacilaciones y los eufemismos con los que los dirigentes de Cs pretenden justificar su alianza con la derecha corrupta y con la extrema derecha antidemocrática y antiliberal no acreditan precisamente modernidad o europeísmo.Más allá del daño que la actual situación de bloqueorepresenta para la economía, para lay, por ende, para el apoyo de las mismas en el conjunto de la sociedad española, Cs contribuye a cerrar la oportunidad de encontrar una perspectiva de superación de la encrucijada de crisis que el sistema político español registra desde hace casi una década.La propuesta de unpara la Comunidad de Madrid representa una oportunidad de superar la peor época de la corrupción política y hacerlo sin que ello pudiera percibirse como una derrota de una parte de la sociedad madrileña frente a otra, sino como el comienzo de unaen la que caben y a la que contribuyen diversas ideas del bien común.