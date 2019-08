Estamos condenados a entendernos pensando en el inmediato futuro del país y en las ilusiones de millones de personas que quieren transformaciones que garanticen la dignidad en su vida, tener esperanza y seguridad en su futuro.. Pero deben cesar ya los mensajes agresivos y las descalificaciones continuas que impiden crear las condiciones básicas para que se abra paso el respeto y el entendimiento.Pedro Sánchez anuncia el final de esta fase de encuentros en la calma de agosto que han servido para el contraste de ideas y las consultas con colectivos sobre los contenidos de un Programa abierto para gobernar. Todo ello de cara a buscar apoyos, en próximas reuniones con fuerzas políticas, a un Gobierno de progreso y estable. Se trata degenerales anticipadas.Pasa en la vida, en situaciones de confrontación, que todos nos afanamos por levantar muros. Es consecuencia de una reacción espontánea. Pero suele suceder que al final, en medio de una reflexión, nos damos cuenta de que los muros que entre todos hemos levantado se han hecho tan altos queAllá por donde miremos el planeta, vivimos en medio de una crisis global, llena de incertidumbres que provocan auténtico pavor. Mientras, nosotros, aquí en España seguimos perdiendo energías, con la acción de gobierno casi paralizada y sin poder acordar soluciones que solo requieren –de todos– un poco deNunca está de más expresar un sentimiento de las gentes de izquierda que recorre las calles. Me refiero a pedir grandeza política a los dirigentes de los partidos, en un momento crucial para la justa gobernabilidad de España, en tiempos tan convulsos que provocan mayor debilidad a la democracia y a sus instituciones.Es muy posible mejorar los procesos políticos para la construcción de un gobierno. Con mucha conexión con la sociedad, desde el diálogo y sin soberbia ni intransigencia, con mirada larga, preparando el camino a las negociaciones para lograr los apoyos a un gobierno de progreso. Siempre con la pedagogía de las razones, con un programa de izquierdas que sea aplicable y... con grandeza política. Porque de eso se trata.¡Ojalá consigamos un acuerdo con Podemos! Aunque no sé bien cuál será la fórmula que lo haga posible. Tampoco seré yo quien niegue la gran dificultad existente,. Pero no me sale responder a sus críticas con el clásico “y tú más”. No es el camino a seguir por las izquierdas, mientras el Frente Nacional de las tres derechas disfruta alborozado.