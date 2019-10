10N: socialdemocracia o involución

Publicada el 01/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/09/2019 a las 20:05

Odón Elorza es diputado del PSE/PSOE por Gipuzkoa y vocal de la Diputación Permanente.

Hay un debate en el aire sobre: me refiero a cómo atraer al PSOE votos del centro, disconformes con la línea reaccionaria de Rivera y Cs, así como a electores sin ideología clara que suelen optar en situaciones complicadas por un voto más institucional a quien aporte garantías de gobernabilidad y estabilidad para el país. Y hacerlo sin fragilizar la identidad del PSOE para presentarse comoEn mi opinión, la clave de la respuesta aante la parálisis de la política es un compromiso socialdemócrata coherente en favor de un gobierno creíble y fuerte. Parece difícil seguir captando votos que procedan de Podemos y que antes de pasar al PSOE optarían por la abstención o por elde Más País. Otra pregunta es si la división de la izquierda en tres puede favorecer el diálogo y la negociación tras el 10N entre Sánchez, Iglesias y Errejón.En la batalla electoral no se trata de exagerar movimientos que puedan ser utilizados por UP y Errejón como denuncias de supuestos giros políticos a posiciones de centro, que no es lo mismo que acceder a la. El PSOE ha de retener el máximo de electores de izquierda que se sumaron a Pedro Sánchez el 28A, incluso a aquellos disconformes con el proceso de la fallida negociación de investidura con Iglesias.En esta campaña todos atacarán a(cuidado con caer en un empacho de moderación), un tratamiento más rotundo del conflicto catalán con respuestas sin concesiones a Torra y a los independentistas más extremistas, acusaciones de irresponsabilidad a UP y llamadas al voto útil para superar el bloqueo.No suelen ayudar las indefiniciones en cuestiones claves, tanto de la agenda social como en materia de alianzas o pactos poselectorales. Debemos afianzar nuestro proyecto alternativo a la derecha, basado en los compromisos depara el siglo XXI.Nos enfrentamos a un escenario electoral no previsto hace un mes cuando analizábamos con tranquilidad la hipótesis de una repetición electoral, no querida, antea nuestras propuestas de pacto. Vemos queultra conservador tras afianzar los pactos con VOX y que en el espacio electoral socialista entra a competir de manera no prevista Más País.De ahí queresulten decisivos. Y ello nos obliga a contar la verdad a la gente sobre la dimensión real de los graves problemas y desafíos, locales y globales, a proponer compromisos programáticos claros con garantías de cumplimiento y a medidas que fortalezcan el Estado de Derecho y los valores de la democracia.La campaña del PSOE trasladará ideas sobre la necesidad de un gobierno fuerte y estable,. El éxito dependerá de saber conjugarlo con compromisos sobre pensiones, reforma laboral, lucha contra la pobreza, inversiones en I+D+I, transformación digital, transición ecológica, diálogo federal y financiación autonómica y reformas por una fiscalidad justa y redistributiva. Porque la propuesta del PSOE ha de ser claramente entendida comoque sume a los progresistas frente a los planes de involución política y social de las tres derechas que esperan su segunda oportunidad para dar el asalto a La Moncloa.Es clarificador un rechazo, desde el principio, a pactos de gobierno con Rivera o con el PP ante la existencia de posiciones irreconciliables. Algo a no confundir con una posible abstención, si llegáramos a otro bloqueo y en un ejercicio de corresponsabilidad, para permitir. Seguro que la cuestión dará que hablar en los debates electorales aún no regulados por ley.