Sobreproducción o infraconsumo

Juan-Ramón Capella es catedrático emérito de Filosofía del Derecho y autor del libro 'Un fin del mundo. Constitución y democracia en el cambio de época'.

Sobreproducción e infraconsumo. Pueden ser producidos por fenómenos económicos diferentes, por mecanismos diferentes. Se acerca a nosotros una. Probablemente endémica. Vale la pena examinar estos conceptos, los procesos reales que hay por debajo de ellos y las políticas económicas aplicables en cada caso.Elfue debido claramente a una. La financiarización de la economía permitió unahasta extremos inverosímiles, la expansión de la producción que se compraba a crédito; finalmente suscitó el gran batacazo debido a que. ¿Fue una de las crisis clásicas del capitalismo, una crisis de sobreproducción, la mayor de todas? Probablemente, pero tal vez no fue solo eso.El capitalismo de toda la vida se caracterizó por incorporar cada vez a más y más personas al. Primero en la agricultura y en la industria, sobre todo en esta última; después, en los servicios.El, en cambio, se caracteriza por todo lo contrario: por sustituir el trabajo de personas por el funcionamiento de. Por expulsar a personas de la producción y del trabajo asalariado. Son y serán las máquinas las que se ocuparán de realizar gran parte de las operaciones productivas, crecientemente, y en el límite —teórico— todas, salvo las innovadoras y las realizables preferentemente de modo “artesanal” (enseñar a tocar el piano, por ejemplo).Laestá a la vista: masas enormes de desempleados, millones, reducción del trabajo asalariado y su remuneración real, discontinuidad en el empleo, aparición de trabajo prácticamente esclavo, pésimamente pagado, que no permite formar familias, etc. Eso es yaCon esa reducción inmensa de los salarios o directamente su desaparición la sociedad se hade un modo nuevo: en su cúspide, supermillonarios y—esos que en caso de despido reciben indemnizaciones multimillonarias que ellos mismos se han hecho asignar, etc.—.Algo más abajo, pero también con riqueza, todos los que pueden permitirse el lujo: los asociados a los anteriores, los golfistas, los eternos viajeros, incluso el diminuto sector de los deportistas de élite. Elcrece.Pero por debajo están las, cuyos ahorros destruyó la última crisis casi completamente, clases cuya pervivencia sin caer en la proletarización depende en la práctica de que la economía pase por una fase boyante; las clases medias se han venido abajo.Y más abajo aún quedan: el de los trabajadores empleados con salarios reducidos, el de los trabajadores “esclavizados” (repartidores, etc.), un infraproletariado, y los parados, a los que se llama retórico-políticamente desempleados.¿Qué significa esto? Significa que las clases medias, que no pueden ahorrar. Que su demanda de bienes ha caído. Significa que los trabajadores malpagados, que los parados no consumen sino que sobreviven malamente. Significa, en otras palabras, que el nuevo tecnocapitalismo va a tener un. Un problema no ocasional, no periódico sino endémico.El capitalismo anterior siempre había sufrido una dificultad para convertir la inversión en ganancia, para vender todo lo que producía. Esto se ha exacerbado ahora. El tecnocapitalismo globalizado, hoy, puede producir muchísimos bienes muy baratos, pero produce al mismo tiempo. Produce subconsumo —subconsumo respecto de sus capacidades productivas y respecto de la producción real, cuya absorción por el mercado muy probablemente se ralentiza—.Por eso el tecnocapitalismo no puede evitar la recesión, que acabará convirtiéndose en endémica—los Estados—.En las crisis de sobreproducción la intervención estatal tiene por objeto crear demandapara que la actividad económica se ponga de nuevo en marcha y el empresariado pueda introducirpara producir mejor y elevar así su tasa de ganancia.También en una crisis de subconsumo el Estado está llamado a desempeñar una, pero ha de ser distinta de la anterior. Socialmente debe, para lo cual debe crear primero una recaudación fiscal suficiente.Esa recaudación puede provenir, obviamente, de las, sin ser tan dura que impida la inversión. Pero ha de provenir también de losempleados por las empresas, los que sustituyen al antaño trabajador contribuyente. Lo ha propuesto uno de esos nuevos millonarios de Silicon Valley. Y es lo que hubiera debido hacer el Estado cuando la Caixa instaló el primer cajero automático, un robot que traslada a los clientes una ingente cantidad de trabajo que antes correspondía a los empleados.Con recaudación fiscal podría haber, que de este modo podrán consumir. El Estado ha de actuar como redistribuidor del producto nacional. Tal debe ser su función social.Que al propio tiempo es su: apoyar la demanda, combatir el subconsumo.Claro que sobre el consumo y la producción en general hay que hablar también desde otro punto de vista:. Determinadas producciones y consumos, sobre todo los vinculados al lujo,; otras debencualitativamente; otras producciones no lujosas también deben cesar, y otras, finalmente, mejorar: las relacionadas con la vida y la salud. Esto añade complicación al futuro del mercado. La problemática ecológica, sin anular mucho la acción del mercado, exigirá, que deberá recuperar, cambiada, la vieja noción de fomento.El sueño de una sociedad en que los robots realicen gran parte del trabajo carece de sentido si al llegar al mercado las mercancías no encuentran comprador.Al lector no se le escapa que la propuesta dedibujada en estas páginas, obviamente la más racional y lógica, no es la que se da en la realidad. Carece aún de agentes que la propugnen, la sostengan y la impongan como política pública.Quizá el capitalismo de Estado y desea el mejor preparado hoy para la redistribución, aunque con falta de libertades políticas y elevados niveles de corrupción.Pero el capitalismo occidental va en. A la crisis del neoliberalismo y la financiarización desencadenada en 2008 respondió con. Hoy responde, al tener a la recesión en su perspectiva, con. Ambas impulsadas por políticas de derechas. Las guerras comerciales, nos lo enseña la historia, pueden acabar mal, convirtiéndose en guerras de las otras. Y al tecnocapital aún le quedaría otro recurso: arrumbar con las libertades y recurrir adirigidos a disciplinar a su gusto a la multitud.Hemos entrado en una, en un mundo distinto. Es preciso desprenderse de las creencias que se han convertido en falsas y ver el mundo sociopolítico con una mirada renovada. Se precisan agentes políticos nuevos, serios y ordenados —de momento ninguno está a la vista—, que se doten de un programa estratégico de redistribución del producto social, de un programa de transformación ecológica del modo de vivir y producir, de un programa de lucha contra la desigualdad socialmente reproducida.