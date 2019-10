Violencia estatal en Chile

Ana Valero

Publicada el 26/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 25/10/2019 a las 20:35

El día 19 de octubre, el presidente chileno Sebastián Piñera declaró el “” –artículo 40.3 de la Constitución chilena–como respuesta a las protestas sociales que tuvieron lugar el día 18, desencadenadas por el alza en el billete de metro pero que tienen un trasfondo mucho más importante y estructural: la desigualdad social y económica en la sociedad chilena.El “” está previsto para los casos graves de alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional, sea por causa de origen interno o externo. Pero tiene unas exigencias para su declaración y puesta en práctica que están siendo desatendidas en Chile.Y ello porque, en palabras del abogado constitucionalista Jaime Bassa ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado , el 24 de octubre, el “Estado de Emergencia” habilita exclusivamente al presidente de la República a limitar el ejercicio de las, y no así a la autoridad militar, salvo que se lleve a cabo unen las autoridades militaresDelegación requerida por la Constitución chilena precisamente para garantizar lasobre todo lo que suceda durante la vigencia del estado de excepción constitucional.Además, las limitaciones de derechos fundamentales que se están llevando a cabo estos días en Chile no afectan exclusivamente a los previstos para este tipo de situaciones, esto es, las libertades de circulación y reunión, sino que, a través de un uso desmesurado de la fuerza, las autoridades militares están restringiendo, además, las, entre otros.Pues, además de todas las detenciones que se están produciendo en el espacio público, hay documentados allanamientos de morada para realizar detenciones selectivas sin autorización alguna, algo que acerca más la realidad de los hechos al “”, solo declarable, con previa autorización del Congreso, en caso de guerra interna o conmoción interior – artículo 40.2 de la Constitución chilena –.Las últimas cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno apuntan a un total de. Pues bien, bajo el “Estado de Emergencia” todas aquellas no realizadas en los lugares legalmente habilitados para el arresto son detenciones ilegales.A este respecto es importante destacar que, el 23 de octubre, circularon informaciones acerca de detenciones practicadas en la Estación de Metro Baquedano (Plaza Italia), en pleno centro de Santiago de Chile. Esta plaza esen la capital y también de esta oleada de protestas y manifestaciones populares contra la represión del Gobierno ejecutada por los militares.Según informaciones que han intentado ser contrastadas, sin éxito, pero que tampoco han sido desmentidas por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco , además de detenciones, se estarían practicando actos de tortura en dicho lugar.Lo que es incuestionable, hasta que no haya un pronunciamiento sobre esto último por el Ministerio Fiscal, es que todas las detenciones realizadas en la estación de metro de Baquedano sonTanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están reconociendo y denunciando la existencia de malos tratos y torturas en distintos lugares de la ciudad hacia las personas detenidas entre las que se encuentran menores; al menos 18 fallecimientos; 535 heridos, de los cuales 210 lo son por armas de fuego; agresiones sexuales y violaciones a mujeres –al menos 8 querellas–, y casos de desnudamientos y tocamientos a mujeres y niños.La barbarie en Chile tiene un brazo ejecutor, el militar, pero es violencia estatal de facto que, careciendo de ningún respaldo normativo, está fuera de control y responsabilidad política.