Sánchez e Iglesias

Publicada el 18/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 17/11/2019 a las 17:01

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno para la violencia de género.

Al pacto entre PSOE y Unidas Podemos se le llama "", mientras que el pacto entre las derechas es el "pacto PP, Ciudadanos y Vox", no el "pacto Casado, Rivera y Abascal".La forma de llamar a la realidad no es casual, todo lo contrario, refleja el significado que se le da yen defensa de la posición de quien la describe de ese modo, y en eso los sectores conservadores de la sociedad son, sabiendo, además, que juegan a favor de un modelo de sociedad levantado sobre lo que desde esos espacios han considerado y decidido.Poner en primera persona el pacto de dos partidos que comparten, y que buscan objetivos comunes para desarrollarlo a través de la política y asentar la convivencia sobre valores esenciales como la libertad, la igualdad, la justicia social, significa ocultar el posicionamiento histórico, social y político de quienes desde esas posiciones políticas han venido haciéndolo contra las resistencias y ataques de las fuerzas conservadoras, y, como si se tratase de un capricho o una ocurrencia. Todo forma parte de la táctica que lanza su mensaje crítico al tiempo que elabora las falacias que lo justifican, y de ese modo presentarse como la solución en contra de lo que democráticamente se ha decidido.Por el contrario, hablar de pacto entre PP, Ciudadanos y Vox transmitea través de un compromiso que va más allá de lo individual, y se traduce en una especie de "posición responsable". Nunca se ve como un capricho ni como algo personal.A partir de ahí, las diferencias entre una y otra imagen son evidentes, y las críticas que se hacen desde los sectores conservadoresa través de redes, medios, declaraciones, mensajes… pues se juega con un engranaje engrasado para que se difundan.Algunas de las principales ideas y diferencias que se utilizan para lanzar la crítica sobre la imagen del pacto individual "Sánchez e Iglesias" y reforzar el pacto "PP, Ciudadanos y Vox" son las siguientes:Al final el marco de significado funciona, y una parte amplia de la sociedad ve el compromiso del PSOE y Unidas Podemos como, sin importarle para ello traicionarlo todo y entregar el país a los independentistas y herederos de ETA. Y al mismo tiempo PP, Ciudadanos y Vox se presentan como la salvación y la solución a esa amenaza, sin importarles para ello que se hable desde, suprimir las autonomías, dejar que los extranjeros mueran sin ser atendidos en los servicios sanitarios, o negar la violencia que en sólo 15 años ha asesinado a más mujeres que ETA a hombres, mujeres y niños en sus 40 años de existencia.Las posiciones conservadoras y machistas de la sociedad tienenpara hacer valer sus posiciones. El primero es determinar la realidad, y el segundo, mucho más práctico y poderoso, es la. Y ya vemos que con sus trampas y su poder no tienen que ganar para vencer, aunque no convenzan.