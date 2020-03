Publicada el 26/03/2020 a las 18:00 Actualizada el 26/03/2020 a las 18:08

Somos un grupo de celadoras de un hospital de la Comunidad de Madrid. Sabemos que, para muchos, nuestro trabajo no es tan conocido como el de médicos y enfermeros, pero queremos haceros saber que estamos aquí trabajando duramente en estos días tan difíciles para nuestro país. Enviamos estas palabras porque sabemos que en la conciencia general se está instalando la idea de que los enfermos de Covid-19 que están falleciendo en nuestros hospitales lo hacen solos, casi abandonados. Queremos que sepáis que esto no es, de ninguna manera, así. El ejercicio de nuestro oficio está siendo muy difícil e intenso estos días, pero jamás lo deshumanizaremos.

Están siendo jornadas muy duras y nuestro trabajo se ha recrudecido. Nuestra tarea consiste en recibir a los enfermos cuando llegan a Urgencias, en distribuirlos en el hospital, acompañarlos a las pruebas y a las consultas, estar en contacto constante con los pacientes, siempre a su lado.

Cuando llega el momento del final, les tomamos de la mano, nos quedamos con ellos, si necesitan rezar, les acompañamos rezando o permanecemos a su lado en silencio. Queremos que las familias sepan que sus familiares no están solos. Y que no se van solos. Con amor les acompañamos y nos despedimos en nombre de todas las personas que fueron importantes para ellos. Nos convertimos en sus madres, sus padres, sus hijos. Con todo el respeto para las familias que no están. Con todo el cariño y la solidaridad. Es un acompañamiento especial. Sabemos que esto no consuela ni sustituye al duelo familiar, pero si a dos familias les vale queremos que sepáis que vuestros familiares son hoy los nuestros.

Que sus cuerpos después son tratados por todo el equipo de celadores con todo el respeto y cuidados y que cada uno de ellos es importante para nosotros. Y que solo así vale la pena regresar cada día a casa. Sabiendo que hemos estado a la altura de todas esas personas que llegan en estos días a nuestros hospitales.