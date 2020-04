La oposición: mucho más allá de lo esperado

Publicada el 12/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 11/04/2020 a las 19:35

Poco después de formarse el gobierno de coalición actual, escribí un artículo en este mismo periódico en el que me mostraba satisfecho por lo que al fin se había conseguido pero, al mismo tiempo, anunciaba las grandes presiones y ataques que este modelo de gobierno iba a sufrir por parte de los que seguían considerándose dueños del suelo patrio y que nunca aceptarían que otros que no fueran ellos dirigiesen los destinos de este país. Allí advertía que se iba a requerir de todos nosotros una actitud firme y activa en defensa de este modelo de gobierno, ante los numerosos ataques que, sin ninguna duda, anticipaba que iban a producirse por parte de estos personajes.

Mira por donde, el primero de esos ataques en tromba, propiciado por la oposición de derechas, unido a la ultraderecha más recalcitrante y apoyado por algunos medios defensores del modelo liberal imperante (quién me lo iba a decir cuando empecé a comprar ese periódico que no quiero mencionar), ha venido en uno de los peores momentos por los que ha atravesado nuestro pais: la guerra (como a algunos gusta nombrar) contra el coronavirus y la defensa de vidas humanas expuestas a una muerte que a muchos esta tocando. Realmente el ataque ha sido mucho mayor de lo que nadie podía prever. Ha sido mayor de lo esperado.

He dudado en responder en este artículo a algunos de los argumentos utilizados para ese ataque y lo digo porque son tan pobres estos argumentos que denotan un nivel intelectual y de raciocinio que a veces te hacen pensar que ni siquiera son dignos de ser respondidos. ¿Merece la pena? Al final he decidio que sí, que al oir a las 9 de la noche a algunos (no muchos) de mis vecinos tocando sus cacerolas, se supone que en protesta por este gobierno, parece que sí, que tal vez sea necesario responder con argumentos diferentes. Quiero pensar que no todas estas personas disponen de una información veraz de la situación, que se alimentan de una campaña en las redes con expresiones e informaciones lejanas a la realidad y creo que se requiere aumentar las líneas de información por todas partes que clarifiquen muchos aspectos. Ahí van algunas de mis opiniones al respecto:

El argumento del mal gobierno y la improvisación de la crisis



Para el mundo esta pandemia era algo totalmente desconocido. Las acciones se han ido pergeñando en todas partes basandose en el “prueba y error”, porque la forma con la que afrontar a este virus era totalmente desconocida. Se ha utilizado mucho la experiencia china, pero nada más estaba disponible. Los sanitarios y epidemiólogos que han afrontado el problema en nuestro pais lo han hecho de la mejor manera que les ofrecia su conocimiento y con los escasos datos de que se disponía. Y esto ha sido así aquí y en todos los paises en occidente y en los que, por ello, a nadie se le ocurrió pedir la dimisión de sus gobiernos. Nuevamente nuestra oposición vuelve a lucirse lanzándose al precipicio sin red como tantas veces.

En esta situación la improvisación es la mejor forma de afrontar un problema desconocido y que cambia día a día. En cada momento se requiere aplicar nuevas soluciones, nadie dispone de un manual de instrucciones. Es la forma necesaria de actuación y la que estan aplicando todos los paises ante algo totalmente desconocido.

Una cosa sería no estar de acuerdo con algunas medidas, criticarlas, ponerlas en el tapete, discutiéndolas técnicamente, y otra muy distinta es el insulto y denunciar, acusando a los responsables de las decisiones, de ser los causantes de muchas muertes y que además esto ha sido hecho a propósito y conscientemente, con el ánimo de matar. ¿En qué cabeza cabe esa acusación?

Tampoco hay que olvidar que la Sanidad está transferida en nuestro pais a las Comunidades y son ellas las que tendrían que estar dirigiendo la atención hospitalaria y las medidas de choque correspondientes en cada Comunidad.

¿Ha criticado nuestra oposición la improvisación, la falta de recursos, el haber puesto a los sanitarios en peligro, en el “macro triunfo” que supuso la hospitalización en IFEMA, muestra total del desbarajuste más alucinante en su gestión. ¿Alguien ha pedido la dimisión y acusado por negligencia a los líderes de la Comunidad de Madrid? ¿Y alguien está pidiendo cuentas del desmantelamiento que se está produciendo en los centros de atención primaria, que podrían actuar como filtros para las saturadas urgencias?

Y ante toda esta situación, ¿dónde están las propuestas reales de actuación de nuestra oposición? Tal vez me equivoque, pero yo tan solo he oido, en los pocos debates que ha habido, cosas tan lejanas a las acciones reales para la lucha contra la muerte que propicia este virus que la bajada de banderas a media asta o la dimisión de nuestros gobernantes actuales sin explicar qué cosas están haciendo mal ¿Qué propuestas ofrecen aparte de toda esa verborrea abstracta?

2. La poca preparación de lo que se veía venir y el retardo en la toma de medidas

Las medidas que se aplicaron eran de tal calado que es entendible que la decisión se tomara cuando todos los elementos estaban disponibles sin ninguna duda. Hasta poco antes incluso había quién ponía en duda el alcance de la pandemia, incluidos algunos expertos epidemiólogos. Por otro lado, no veo que se hayan adoptado unas medidas diferentes y a destiempo de como se han tomado en otros paises de nuestro entorno. Es más, paises cuyos gobiernos están en la línea de nuestra oposición (USA, Brasil, Reino Unido…), despreciaron hasta hace bien poco la toma de ninguna medida, siendo tomadas mucho tiempo después que otros paises de occidente. Allí nadie ha pedido la dimisión ni la denuncia penal de nadie y sus socios espirituales en nuestro país no han abierto la boca con una mínima crítica.

3. La poca visión en no haber adquirido con tiempo elementos de protección

Nuevamente la Sanidad de cada Comunidad es la que tendría que haber previsto esta necesidad con tiempo suficiente antes de la crisis. Pero ¿cómo iban a dedicar un dinero a la compra de estos materiales con la política de desmantelamiento y reducción de medios de la Sanidad Pública por parte de los gobernates de muchas Comunidades en manos del PP y sus socios de gobierno? A estos habría que pedir cuentas. ¿Por qué se acusa ahora al Gobierno de esta falta de previsión?

En todas partes cuecen habas, porque en Francia se hizo dimitir hace tiempo a una ministra de Sanidad que había “gastado” dinero público en una gran partida de mascarillas. Recordar que cuando Zapatero créo la UME, que tanto servicio esta prestando, Rajoy le acusó de crear un invento innecesario, de dudosa legalidad y faraónico. Claro, que también le acusaron de connivencia con el terrorismo etarra. Así son.

4. La falta de un Plan Estratégico de protección

El tener este Plan es una acción de Estado, organizado dentro del CNI, y probablemente su aplicación hubiese ayudado a dar pasos más seguros en momentos de crisis como este. ¿Se acusa al Gobierno de no haber preparado este Plan en los pocos meses que llevan en la gestión del pais? ¿No deberían haber tenido preparado un Plan de estas características los sucesivos gobiernos del PP que hemos tenido a lo largo de muchos años de gobierno? ¿Tiene que cargar el nuevo Gobierno con esta acusación que ahora sacan a relucir los antiguos gobernantes?

5. Ahora piden un Gobierno de Concentración para gestionar la crisis, del que por supuesto quedaría fuera la izquierda bolivariana, esa a la que han votado más de 3 millones de ciudadanos, a los que quieren dejar fuera del juego político. La llamada al artículo 128 de la Constitución según el cual se habla de poner al servicio del interés general toda la riqueza del país, por parte del lider de UP, lo interpretan como la via venezolana de los comunistas para llegar a las nacionalizaciones y expropiaciones. Parecen ignorar que algo similar están planteando gobiernos tan lejanos de esa via como los de Francia y Alemania que ya lo están planteando para la fabricación de elementos necesarios en la lucha sanitaria. Y es que el disponer de todos los recursos precisos en una situación de urgencia como esta es algo que figura en todas las Constituciones, como es de toda lógica. Pero es que para estos constitucionalistas defensores a ultranza de la Constitución, aunque algunos no la votaron en el momento de su aprobación, solo debe de tomarse lo que intersa.

Parecen ignorar también que este es un Gobierno elegido democraticamente por los españoles y que solo por vias democráticas puede ser cambiado, así lo dice también la Constitución que tanto aman. Algunos quieren reintentar de nuevo lo que no consiguieron después de las elecciones y ahí incluyo al gran periodista impulsor en su día del periódico que más luchó por establecer vias democráticas en nuestro país.

También parecen olvidar que en una situación crítica como la de 1977, los Pactos de la Moncloa incluyeron a todas las fuerzas políticas, incluyendo al PCE que tanto propició el entendimiento y las vias de consenso, a pesar de las grandes cesiones en sus planteamientos que hubieron de hacer. Eran otros tiempos y era otra oposición mucho más seria y responsable que la que tenemos ahora.

Lo que se precisa ahora es Unidad y Solidaridad por parte de todos y un cambio importante en la altura de miras y en el sentido de Estado que todos los partidos deberían tener en esta situación tan dramática. Se precisa un trabajo por parte del Gobierno que aglutine a todos los partidos, al igual que se hizo en 1977 con los Pactos de la Moncloa, sin exclusiones y con el ánimo de que todos participen en las propuestas para solucionar los problemas más acuciantes.

Se precisan unas actitudes de la oposición que, dejando aparte sus intereses partidistas, se dediquen a criticar las acciones de gobierno con responsabilidad, sin insultos y pensando unicamente en la ciudadanía, no en su interés por ganar votos.

Los insultos y las falsas acusaciones tan solo van a propiciar un mayor tiempo en la resolución del problema y, por tanto, en más muertes. Además, pasado este tsunami que a todos preocupa, habrá que pensar y desarrollar la recuperación económica de empresas y familias y, en ese momento, los diferentes partidos que conforman la oposición también tendrán que demostrar cual es su autentica valia y cual es su real sentido de Estado. La ciudadanía tomará buena nota y sabrá a qué atenerse.

Ángel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria Cívica