... Y la memoria nos llevará al futuro

Publicada el 03/05/2020 a las 06:00

Ahora que la muerte remolonea sobre nosotros, con sus botas de siete leguas, nos miramos el ombligo y corremos el riesgo de asustarnos. Es demasiado oscuro y demasiado profundo. Si nos dejamos engullir corremos el riesgo de desaparecer. Hemos dejado atrás ya un sinfín de vidas de esas que ya no vuelven. Nos estamos extinguiendo a cuentagotas, rodeados de chuzos que caen de punta y de muertos que no se cuentan de uno en uno. Y no es sólo la plaga, somos nosotros. Esto nos ha abierto en canal y nos ha reventado las entretelas. Nos han arrebatado los caminos que hemos dejado de andar, los encuentros que se extraviaron, las palabras que se quedaron sin palabras, los silencios que fueron silenciados, los aciertos que ya no serán, los errores que no pudimos cometer. Buscamos la puerta para poder escapar pero no encontramos el camino de vuelta. Hemos perdido demasiado aunque no tuviéramos casi nada. Y todo lo echamos de menos. Hemos perdido esta vida ya pasada y no nos atrevemos a imaginar lo que vendrá a continuación. Incluso nos estamos empezando a perder nosotros mismos…

…Me cuentan que algunos amigos ya no piensan volver a vivir. Que se quieren desconectar. Que se rinden. Que se van a quedar a jugar al escondite con su propia sombra. Que se han acostumbrado al confinamiento entre cuatro paredes y un techo, que, digo yo, deber ser algo así como acostumbrarse a un féretro pero mucho más grande. Que están ya muertos aunque no se han enterado y si lo han hecho no les importa y siguen viviendo con ello. Muertos, eso si, de los que no salen en ninguna estadística porque oficialmente, dicen, están vivos. A esto hemos llegado: a no saber siquiera si estamos vivos, muertos o un poco de cada. Lo peor no es ir de confinamiento en confinamiento, lo peor es dejarnos arrastrar al confinamiento final. Y a eso están llegando algunos…

…“Dicen que ya no salen más”, me insisten. Y siento un enorme nudo en el estómago y me pregunto por qué alguien ya no quiere seguir escribiendo los días que aún le quedan en el tintero. Que no es por miedo, cuentan, que es por cansancio. Y el cansancio pesa, el cansancio difumina las miradas y emborrona los sueños que alimentan toda esperanza. Y ésta se ha ido por debajo de una puerta que parecía clausurada. El cansancio, pero no el físico sino el otro, lo devora todo. A estos amigos ya no les quedan ganas de seguir. No quieren saber nada de esa nueva normalidad de la que todos hablan y nadie conoce. Han bajado los brazos, asumen su fracaso y se rinden; y ya no les importa ser los ciegos en el país de los tuertos. Es cansancio, sí, cansancio por tener que olvidar qué éramos y cómo éramos. Cansancio, si no miedo, a la nueva geometría de nuestras miserias, a la arquitectura que edificará lo que vayamos a ser…

…Pero algunos nos la queremos jugar y salir a la calle, y patearlas nuevamente como si aprendiéramos a caminar de nuevo, a gatear si es preciso; queremos abrir las ventanas de par en par para limpiar el aire, como dijo que hiciéramos José Antonio Labordeta, y dejar que entre de todo por la puerta, hasta el miedo, que siempre se cuela por nuestras costuras y nos coge de la mano. Queremos salir aunque ignoremos cómo estarán los caminos o si tan siquiera existirán lo que antaño conocíamos como tal. Queremos seguir, queremos intentarlo pese a todo, aunque seamos tuertos y sólo veamos la mitad del mundo que nos hubiera correspondido. Pero hay que verlo y volver a soñar aunque sea con un solo ojo, porque con los sueños, sabido es, llegan en tropel muchos más sueños y con ellos la posibilidad de soñar incluso despiertos. Y queremos ver lo que tengamos que ver aunque no se asemeje en nada a todo lo que ya habíamos visto o imaginado. Aunque nos tengamos que separar cuando lo que deseamos ardientemente es sobarnos más y más. Aunque tengamos que comer a dos metros de nuestros amigos cuando lo que queremos es compartir el plato. Otro tiempo vendrá distinto a éste, anunció Ángel González y aunque no se refería exactamente a esto, nos vale. Y es posible que todo lo que vislumbramos en lontananza se aleje del ideal que habíamos cartografiado en nuestro interior, pero queremos verlo como si fuéramos unos recién nacidos; porque tenemos la capacidad de completar los huecos que, cual trampas, aparezcan en nuestra marcha; porque las barreras caerán y rellenaremos la parte arrebatada; porque podemos dibujar senderos que no vemos, colorear cielos que sólo nos protejan a media jornada, capturar abrazos que se quedan a la mitad del recorrido…

…Porque nos queda la memoria. Y la memoria lo es todo cuando todo lo has perdido. La memoria nos sirve para confesar que hemos vivido, que dijo el poeta. Es lo que nos ayuda a seguir para que el libro que estamos viviendo pase a la página siguiente, es el manual de instrucciones que nos vuelve a poner en funcionamiento, es el poema permanentemente inacabado, la melodía que nos lleva de la mano, las piedras que te hablaron en algún momento, la flor que tiraste en cualquier estanque, las palabras que pusiste en aquél papel, las cometas que dejaste escapar, el mensaje que echaste a volar, los ojos que te iluminan en la oscuridad, los abrazos repetidos, las fotos que te vuelven a llevar una y mil veces donde desearías volver a estar una y mil veces, los labios que recuerdas por encima de todo. La memoria lo es la todo y sin éste todo puedes incluso seguir adelante, pero no sin memoria, porque sin ella te vuelves etéreo; sin ella sólo te quedan cuatro paredes y un techo y te vuelves polvo y eres pasto del viento. Y eso es rendirse, y no hay que rendirse, hay que tirar adelante, hay que engancharse a este tren aunque vaya sin conductor, a este tren que, como la próxima estación, se llama Esperanza y es el salvoconducto que te volverá a llevar más alto y más lejos. Por eso tenemos que mantener la llama de la memoria...

…Y la memoria nos llevará al futuro. Y el futuro está ahí, detrás de una mascarilla, entre los niños que recuperan su niñez y los mayores que volveremos a abrir los ojos. Y no hay cansancio que nos puede arrebatar el futuro por mucho que cabalgue sobre renglones torcidos; el porvenir es nuestro, nos está esperando como un cuaderno con las hojas en blanco, vírgenes, abierto de par en par, esperando que las palabras caminen sobre el papel y que los dibujos cobren vida; que volvamos a escribir y dibujar, a vivir en sus páginas, en nuestras páginas, con la pasión de un principiante, con el empuje que nos da todo aquello que cargamos en nuestra mochila para que seguir adelante sea mucho más liviano. Para que no haya pandemias ni hombres que zancadilleen nuestras irresistibles ganas de seguir adelante, con el viento a favor de nuestra memoria y con el poder mágico de nuestra imaginación…

Fernando Baeta es periodista.