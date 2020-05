Una precisión sobre la legitimidad del Gobierno

Publicada el 12/05/2020 a las 06:00

Para cometer un acto atroz –decía un personaje de Borges–, lo mejor es imaginar que ya ha sido cometido, y que, por lo tanto, antes de suceder ya es irreparable.

Este es el pensamiento que nos asalta en cada ocasión en la que leemos algunos manifiestos, cartas, columnas o artículos que proliferan estos días y que, si se hubieran releído por su autor veinticuatro horas después de escritos, seguramente no se hubieran publicado.

Es como si la protervia se hubiese hecho ley en una parte de la sociedad. Esa obstinación por la perversidad que se pretende anotar en el debe del balance del Gobierno refleja, de una manera clara y rotunda, el abandono que un gran número de componentes de la sociedad mediática hacen del amparo que en la primera fase de la pandemia le habían concedido.

Ahora resulta que estábamos mejor cuando creíamos que estábamos peor. Que cuando se declaró el estado de alarma y comenzó el confinamiento, que era el momento en que comenzaron las numerosas muertes de los afectados y el colapso de la sanidad pública; el momento en que pudimos comprobar y aprendimos que los recortes en los presupuestos sanitarios, la derivación de medios materiales, enfermos y consultas a la sanidad privada, realizados con anterioridad por otra opción política, eran una de las causas del cierre o reducción de camas en los cuidados intensivos; el momento en que comenzaban las especulaciones acerca de a quién nos enfrentábamos, ya que nadie, absolutamente nadie, conocía la identidad del agente agresor y sus características, resulta ¿que estábamos mucho mejor que ahora, que ya adivinamos el final de esta tragedia sanitaria y vemos la luz al final de ese largo túnel de disciplina callada y de confinamiento sumiso de la inmensa mayoría de la población española?

¿Es necesario recordar que ese estado de alarma fue refrendado por nuestro parlamento y que ha sido prorrogado por decisión de nuestros representantes populares? ¿No es intencionada, aviesamente intencionada, la atribución de esa decisión a la única voluntad del Gobierno de la nación?

Leyendo aquellos escritos y columnas que mencionábamos, se hace inevitable recordar al filósofo liberal Isaiah Berlin y más concretamente aquellas palabras de que “para identificar a un fanático debemos antes que nada admitir que hay valores que son plenamente incompatibles con otros, como la libertad absoluta y la igualdad absoluta. Si eso es cierto, también lo será que es necesario escoger. En la elección habrá un sacrificio del otro: más igualdad por menos libertad, o viceversa. Fanático es aquel que no fuese consciente de ese sacrificio”.

Con la declaración del estado de alarma y sus prórrogas parlamentarias nuestro Gobierno optó por el derecho a la vida y a la salud, sacrificando en parte nuestro derecho a la libertad. En ese momento eran derechos incompatibles.

Se podrá estar o no de acuerdo con esa jerarquía de opciones, con esa presunta incompatibilidad de valores o derechos, pero no podemos olvidar la circunstancia de que el desacuerdo se manifiesta en un momento en el que la epidemia en España está a punto de ser controlada y que la manifestación de ese desacuerdo se hace por quien es beneficiario directo de esa opción, pues, quizás, siga vivo gracias a ella.

Por otro lado, el desacuerdo con las decisiones del Gobierno, por muy numerosas que estas sean, no hacen de éste un Gobierno antidemocrático e ilegítimo. Así como los errores y desaciertos de la oposición no hacen de esta una oposición ilegítima y antidemocrática. El origen de ambos es irreprochablemente constitucional, el rey así lo refrendó y las Cortes lo avalaron. ¿Se hace necesario recordarlo?

Sus iniciativas han sido aprobadas por el Congreso de Diputados y su presidente ha sido investido con arreglo a las disposiciones constitucionales. Calificar de ilegítimo al Gobierno sí que constituye, en sí misma, una manifestación ilegítima y sin fundamento legal alguno.

Los personajes de la política nos tienen acostumbrados a ese tipo de manifestaciones, pero nos parece que aquellas que son emitidas y firmadas por juristas que expresan en su firma esa condición y el cargo que ostentan, son inaceptables por inexactas. Tratar de extender –bajo la cobertura que les facilita su cargo– esa crítica a toda la institución a la que dicen pertenecer no es razonable ni aceptable. ¿Qué se pretende? Las opiniones se emiten a título individual y no gremial, salvo que haya sido así consensuado.

¿Se imaginan ustedes que simplemente por terminar este escrito con las palabras Pater noster, qui es in caelis. Sanctificetur nomen tuum afirmáramos que hablamos en nombre de Dios?

Decía el poeta: “El ojo que ves no es/ ojo porque tú lo veas;/es ojo porque te ve". Eso mismo sucede con muchas de aquellas cartas, mensajes, escritos, etcétera, que en los últimos días están llenando y encendiendo las redes. No son exactos o verdaderos porque se escriban, sino que no lo son porque ni la exactitud ni la verdad les contempla o ilumina. Opinar no equivale a conocer.

Se puede discrepar, se puede criticar, pero no se puede mentir ni forzar los argumentos bajo el paraguas de una tribuna, el anonimato o una posición de prestigio, que se invoca como aval de afirmaciones que ni se apoyan en precepto legal alguno ni responden a la verdad constitucional.

No es la misión de este escrito criticar los errores cometidos o las decisiones improvisadas del Gobierno, pero sí el de salir al paso de acusaciones que podrían situarse en el ámbito del desahogo personal, del oportunismo sectario o de la ilegitimidad constitucional.

Para no incurrir en la misma carencia que denunciamos, y a modo de recordatorio, hacemos un brevísimo repaso o enumeración de las disposiciones legales que sostienen la legitimidad de este Gobierno, con el ruego de que, a la hora de emitir legítimas y necesarias críticas, sean tenidas en cuenta.

Su legitimidad deriva de su origen, de cómo llegó al poder, y lo hizo al ser investido conforme a los artículos 99 y siguientes de la Constitución (en adelante CE). Esa legitimidad le ampara en y para el ejercicio del poder. Sus decisiones, nos gusten o no, las discutamos o no, se ajustan a los patrones legales que nos hemos dado.

Así, el estado de alarma se regula en el art 116 de la CE, y se desarrolla en los arts 4 y ss de la Ley Orgánica 4/1981. Recordemos que las leyes orgánicas en nuestro sistema constitucional han de ser aprobadas por mayoría absoluta, regulan materias reservadas, actúan como desarrollo de la CE y sus mandatos son de igual rango que los de la CE, forman junto a la CE el llamado bloque de constitucionalidad.

El estado de alarma, según el art 116 de la CE, ha de ser regulado por una LO, y ha de ser declarado por el Consejo de Ministros mediante Decreto y por un plazo no superior a 15 días, dando cuenta al Congreso de Diputados quien habrá de dar necesariamente su autorización para prorrogarlo.

El art 4. b) de la citada LO 4/1981 señala la posibilidad de que el estado de alarma sea declarado en caso de crisis sanitarias, epidemias y situaciones de contaminación grave, señalando que será el Gobierno quien decidirá si lo extiende en todo o parte al territorio nacional.

El estado de excepción también está contemplado por el art 116 CE y 13 de la LO 4/1981, y su declaración sería pertinente en el caso de hacer frente a un grave problema de orden público. Evidentemente no es el caso, se diga como se diga, aunque sea en clave de do o por vía de regreso argumental.

Está claro que el Gobierno no es ni ilegítimo ni se comporta antidemocráticamente al decidir proponer al Congreso de Diputados la prórroga del estado de alarma. Las iniciativas del Gobierno así como sus disposiciones, es obvio que están expuestas a la necesaria crítica, también a la murmuración o a la detracción, e incluso al disgusto, pero nunca a la deslegitimación.

Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)