Mery y José, el amor a cuatro metros de distancia.

Publicada el 17/05/2020 a las 06:00

El reloj marcaba las 14 horas del pasado 8 de mayo cuando Mery, 35 años, y José, 46, se dieron su primer beso. Su tan deseado, ansiado y esperado primer beso. Fue tan largo como requería el momento y estoy plenamente convencido de que un escalofrío recorrió su cuerpo y que sus piernas amenazaron con venirse abajo. Sus labios sellaron un amor que había nacido y crecido sin que mediara roce alguno, a cuatro metros de distancia. Él acababa de recibir por mail un informe médico que le confirmaba que tenía el IGM negativo; que por fin estaba completamente libre del virus. Llevaban tanto tiempo esperando el momento de besarse, tanto, que José ya se había hecho ocho test en muy pocos días esperando el ansiado mail que por fin recibió este 8 de mayo ya inolvidable, unos segundos antes de las 14 horas. "Tal cual lo recibió, fue el beso", recuerda Mery…

En estos tiempos de puertas adentro el amor escapa por donde puede. Por las ventanas, por los balcones, por las terrazas. Pero especialmente por los ojos, por esas miradas de ida y vuelta que de pronto colisionan con estrépito y los ojos se convierten en imanes y el suelo se abre, las mariposas empiezan a revolotear y todo se vuelve del revés. Y a partir de ese mismísimo instante, porque siempre es un instante, ya hay un antes y un después. Y ya nada es como fue. Condenados a vagar por esta penumbra a la que estamos abocados buscamos el amor tan desesperadamente como siempre, quizá con mayor ímpetu si cabe, con ese deseo añadido y desaforado que nace del miedo, de los momentos convulsos, de esos en los que ignoramos qué camino nos espera a partir de ahora pero con la certeza absoluta de saber con quien queremos recorrerlo.

… A Mery y José la colisión les pilló en casa. A ella en la segunda planta y a él en la cuarta del edificio que compartían sin conocerse en una céntrica calle de Madrid. La cita siempre era a las 20 horas para aplaudir y para que ella, desde su ventana, levantara la vista hacia el cielo y él, desde la suya, la bajara hacia la tierra. Él miraba a su derecha y ella a su izquierda. Y a mitad de camino se fundían durante unos segundos para evaporarse a continuación, cuando cesaban los aplausos, y esperar al día siguiente para que sus ojos volvieran a chocar…

Hay ganas de emborracharse de amor. Leo en El Tiempo de Bogotá del 4 de mayo que la editorial Penguin Random House no sale de su asombro. El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, ha incrementado en las últimas semanas un 183% la venta de su edición en castellano y un 600% la de su edición en inglés. Y aunque es un libro que desde que salió en 1985 no para de venderse, el confinamiento que nos tiene amarrados ha despertado en muchos el deseo irrefrenable de saber, o de volver a saber, de los amores de Fermina Daza y Florentino Ariza. Una historia de amor inquebrantable, aunque la mayor parte de sus vidas permanecieron separados, y que cuando llegamos a la última página del libro sabemos que vive desde hace 53 años, siete meses y 11 días, con sus noches, y que no ha hecho más que empezar. Una historia de amor que acaba cuando navegando en el Nueva Fidelidad, a través del río Magdalena, Florentino iza la bandera del cólera en el barco de sus vidas para que nadie interrumpa su amor.

… No sé si Mery y José llevarán siempre consigo, cuando se levante este confinamiento, la bandera del cólera para izarla cuando tengan la necesidad urgente de volver a estar solos. Lo que parece seguro es que ellos no van a estar tanto tiempo separados como lo estuvieron Fermina y Florentino. Separados y solos estaban, eso sí, cuando en el inicio del Estado de Alarma a Ana, la hermana de Mery, se le ocurrió la brillante idea de poner una nota en el ascensor de casa para decirles a sus vecinos que estaban a su disposición por si necesitaban cualquier ayuda. Así empezaron a intercambiarse los móviles y a llegar los mensajes. Eran sólo seis en todo el edificio que pasaron a ser siete unos días después cuando se incorporó José al grupo de WhatsApp. No lo había hecho antes porque estaba encerrado en su casa, víctima del virus y jodido. Poco a poco se empezó a encontrar mejor, salió a la calle al acabar su cuarentena y leyó la nota en el ascensor. Pero realmente todo empezó a cuadrar al milímetro una tarde a las 20 horas cuando salió al balcón a aplaudir, como todas las tardes, bajó la mirada y vio en otro balcón de la segunda planta a la chica que le había dejado cautivado la primera vez que la vio en el ascensor de casa el pasado 15 de noviembre…

… Ese día no lo olvida nunca, dice José; cuando se encontró con Mery, Ana y una prima de estas en el ascensor. "No le quité los ojos de encima. Recuerdo, como si la estuviera viendo ahora, la ropa que llevaba, los ojos, la boca, lo guapísima que era. Pero con el paso del tiempo he comprendido que eso no era nada comparado con todo lo que he ido descubriendo después, día tras día". Mery, por el contrario, no recuerda nada del ascensor. "Pero sí que me acuerdo cuando lo vi la primera vez en el balcón y que a partir de entonces empecé a recibir mensajes suyos en los que se ofrecía a bajar la basura, a comprarnos lo que necesitáramos. Era como muy amable; muy amable, pero muy insistente, buscando siempre cualquier excusa para escribirme. Luego empezó a dejarnos regalitos en la puerta: un helado, un paquete con jamón de Salamanca; y un día me dejó una revista de viajes para que pintara algún paisaje que me gustara". Mery le había comentado días antes que tenía unas acuarelas para pasar el confinamiento…

Hay ganas de emborracharse de amor. Hace unos días, la escritora Irene Vallejo lanzaba un tuit en su cuenta en el que invitaba a leer la fábula de Píramo y Tisbe, de Ovidio. A través de sus versos, el poeta romano Publio Ovidio Nasón nos cuenta la historia de amor de estos dos jóvenes babilonios que vivieron durante el reinado de Semiramis. Sus casas eran colindantes y se amaban pese a la prohibición de sus padres. Vivían casi confinados, cada uno de ellos en su casa, pero ello no impidió que se comunicaran con sus miradas y signos hasta descubrir una grieta en el muro que separaba ambas viviendas. Sólo la voz atravesaba las paredes y los mensajes pasaban de un lado a otro. Así pudieron hablar y enamorarse y desearse cada vez mas: "Ambos ardían con sus pensamientos cautivos".

… Mery y José empezaron a escribirse sin parar. "Un día le dejé en la puerta de su casa una acuarela que había pintado de Granada, de una foto que salía en la revista que me había regalado. Era un cuadro muy flojo, parecía que lo había pintado una niña de dos años, pero se lo dejé." Esa acuarela, dice José, "lo es todo para mí, es mi referencia, es el recuerdo indeleble que siempre me recordará todo lo que estoy, estamos, viviendo. Por muchos años que pasen nunca se borrará ni de mi memoria, ni de nuestra vida". Mery empezó a arreglarse para salir al balcón todos los días a las 20 horas. "Antes salía en chándal pero después, cuando faltaban 10 o 15 minutos para la hora, dejaba lo que estuviera haciendo y me arreglaba; luego salía al balcón y miradita va, miradita viene. El me dijo que me iba a dedicar una canción y empezó a sonar La chica de ayer, de Antonio Vega. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer / Mi cabeza da vueltas persiguiéndote / Mi cabeza da vueltas persiguiéndote / Mi ca-ca-ca cabeza da vueltas persiguiéndote. Hubo más canciones y más miraditas hasta que José le propuso una cita en la azotea…

Hay ganas de emborracharse de amor. García Márquez dijo que los síntomas del enamoramiento podían ser confundidos con los del cólera, de ahí el título de un libro en el que había mucho de la historia de amor de sus padres. Todo en esta obra gira alrededor del amor, de la dicha del amor y de la congoja de no tenerlo; de la pérdida, del desconsuelo y, cómo no, del reencuentro; de la constancia y de la fidelidad: "Fermina, he esperado esta ocasión durante más de medio siglo para repetir una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre".

… "Me propuso vernos en la azotea para conocernos, pero yo le fui dando largas, no lo tenía claro. Él insistía y seguía insistiendo y un día le dije que sí". Fue el 11 de abril a las 6 de la tarde y estuvieron hasta las 7. "Debía saber que me gustaba el gin tonic y le habían enseñado cómo hacerlo perfecto, hasta con su rayadura de limón y todo. Ahí estábamos los dos con un gin tonic en la mano pero con cuatro metros de por medio. Esa misma noche me volvió a llamar y volvimos a quedar en la azotea a tomarnos un vino. Se nos pasaron las horas sin darnos cuenta, hacía frío y llovía pero no nos dimos ni cuenta". A partir de ahí todo fue en canoa y empezaron a hablar sin parar por teléfono. "Y teníamos lo que hemos llamado citas rápidas", dice Mery. "Nos poníamos un mensaje, salíamos los dos al balcón, nos mirábamos y hasta luego". Y pronto llegó el primer abrazo…

… Fue el 25 de abril, dos semanas después de la primera cita. "Nos abrazamos por primera vez tras consultarlo con un médico y los dos con una mascarilla FP2". Para entonces, Mery ya había vencido todas las reticencias. Él nunca las tuvo desde que la vio en el ascensor y luego por la ventana. Y mucho menos cuando la vio por primera vez en la azotea: supo a la primera que tenía el amor a cuatro metros de distancia. Aunque quizá, como el poema de Pedro Salinas, estaba muy cerca, mucho más cerca. "La verdad es que al comienzo tuve algunos prejuicios por aquello de la edad. ¡Pero dónde voy yo con un tío de 46 tacos, tan serio, tan señor. Qué pereza. Si hasta fuma puros!", pensaba Mery. "No se puede ir por la vida con ideas preconcebidas", reconoce ahora. Para él todo estuvo muy claro desde el comienzo. "Era maravilloso sentir todo lo que sentíamos sin tan siquiera habernos rozado. Y además en un momento tan complicado, tan difícil, en el que el virus me tenía lastrado; en el que yo quería abrazarla y besarla y no podía. Era angustioso. La forma en la que todo esto ha llegado lo hace profundamente sólido; yo no sabía qué hacer para impresionarla; ella cocinaba para mi. En el peor momento de mi vida he encontrado lo mejor". Recuerda emocionado, un temblor que no puede disimular a través del teléfono, que cuando más apretaba el virus, que cuando todo estaba más oscuro, encontró la luz…

Cuando José todavía caminaba con el virus sobre sus espaldas le dejó a Mery un libro en la puerta de su casa. Era sobre cultura japonesa, se titulaba Ikigai Los secretos del Japón para una vida larga y feliz, y era de Francesc Miralles y Héctor García. Cuando lo vieron, lo primero que pensaron las dos hermanas –se ríen ahora– fue que a lo mejor era contagioso. Lo que hicieron entonces fue echar mano de Amazon y a las pocas horas ya tenían otro ejemplar en casa. Después, María lo leyó y si como dicen los japoneses todo el mundo tiene un ikigai, un motivo para existir, ella y José parece que han encontrado el suyo o están en el camino de alcanzarlo. Al menos eso fue lo que José pretendía con aquello de la vida larga y feliz, que se leía en la portada del libro.

…Después de hacerse ocho test para poder besarla, José dejó, esa misma tarde del 8 de mayo, una botella de champán en la puerta de los que seguían en el edificio para que brindarán por él, por ellos, a las ocho de la tarde. Y allí estuvieron todos con sus copas de champán en el balcón –hay documento gráfico tomado desde la fachada de enfrente–para celebrar algo más que el fin de una maldita pesadilla. Para brindar por haber encontrado la luz cuando todo estaba más oscuro, por ese amor que se coló por los ojos en medio de esta maldita pandemia, por los dos hijos que piensan tener y por esa distancia de cuatro metros que poco a poco se ha ido reduciendo hasta convertir a Mery y José en uno solo…

Hay ganas de emborracharse de amor. García Márquez escribió, pensando en Fermina y Florentino y en todas aquellas parejas que tiemblan cuando recuerdan ese primer beso, que nada hay más grande que el "amor del alma de cintura para arriba y el amor del cuerpo de cintura para abajo". Y es en este momento cuando a Mery y José, ella es abogada y él trabaja en una cadena hotelera, les pide el cuerpo izar esa bandera que anuncia que hay cólera a bordo.