Muertes-muertos, trapos-banderas

Publicada el 26/05/2020 a las 06:00

Ellos dicen: no se puede hacer así con más de 20.000 muertes.

Otros dijimos: no se puede hacer así con 62 muertes.



Ellos usan las banderas de delantal, de capa heroica, las cuelgan en ventanas y las enfrentan a otras banderas, incluso se las restriegan a periodistas que trabajan en la calle como si fueran trapos. Otros usamos la bandera para cubrir con honor sus féretros… recordando el día que juraron, besándola, dar su vida por la Patria… decían… “defendiendo a su bandera”.

Es justo saber qué quieren decir los que hablan de muertes. Miles de muertes en cuyo nombre se oponen a todo y a todos los que no piensen como ellos, en cuyo nombre organizan manifestaciones, en cuyo nombre levantan monumentos, en cuyo nombre se atreven a reclutar un nuevo ejército de adversarios dispuestos a poner en riesgo la salud de todos…



Es justo saber qué queremos decir los que hablamos de muertos. Decenas de muertos en cuyo nombre nos ha tocado enfrentarnos a responsables políticos, civiles y militares que no pensaban como nosotros. Nadie quiso manifestarse por ellos (lo hicimos las familias y amigos completamente solos), nadie quería hacerles homenajes (los exigimos las familias). Políticos y mandos militares pusieron en riesgo mortal la vida de sus soldados...

Llena de dolor me pregunto qué diferencia sus muertes de nuestros muertos, por qué veo tan distinta la bandera que ellos manejan como un trapo de la bandera frente a la que hemos llorado tanto…



La primavera de 2020 será para miles de españoles como el triste aniversario que cada 26 de mayo estremece a 62 familias con verdad y sin justicia. Cada mañana desde hace 17 años una pequeña vela me enciende el recuerdo de los 62. Cada mañana desde hace algo más de dos meses esa misma vela me enciende el recuerdo de todos nuestros muertos por coronavirus.



Un abrazo a todas sus familia. Como dice la canción… “la muerte no es el final”.

--------------

Curra Ripollés es periodista, hermana del comandante Ripollés, fallecido junto con 61 compañeros el 26 mayo de 2002 al estrellarse el avión Yak-42 en el que regresaban a casa tras cumplir una misión internacional en Afganistán.