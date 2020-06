¿En qué manos estamos los madrileños?

Publicada el 01/06/2020 a las 06:00

Desde el pasado día 25 de mayo los madrileños estamos en Fase 1. Después de una campaña de dimes y diretes por parte de la presidenta de la Comunidad, poniendo en duda las recomendaciones de los sanitarios, del propio Colegio de Médicos, de asociaciones de Atención Primaria, y de otros especialistas, hemos alcanzado esa Fase.

Y me entra la duda de si esta situación se ha alcanzado porque todos los referentes exigidos por el Ministerio de Sanidad se han cumplido, o simplemente por un tira y afloja, en unas negociaciones en que ha primado lo político. Porque el argumento de la paralización de la economia, no debería ser lo más importante en una situación en que todo indica que hay muchas probabilidades de que se produzca un rebrote en esta pandemia y para lo que nuestro Sistema Sanitario debería estar muy preparado, para evitar un incremento de afectados en la población y evitar así un impacto en la economía que pudiera ser mucho más desastroso de lo que ya lo es.

El argumento de haber sido maltratados por la adscripción política de los mandatarios de la Comunidad no es de recibo, puesto que existen Comunidades, también dirigidas por esta adscripción política, que recibieron con anterioridad todos los placet del Ministerio para pasar de fase sin ningún problema. ¿O es que nuestra presidenta sufre de un síndrome de persecución que la persigue en todas sus acciones? ¿Cómo puede decir que nuestro presidente del Gobierno, madrileño, vecino de Madrid, con hijos madrileños, odia Madrid? ¿En que cabeza cabe si no es en la de alguien que ve fantasmas donde no existen? ¿Cómo pudo decir nuestra presidenta que salir a la calle un ratito a manifestarse no era ningún problema? ¿Cómo pudo decir que esto es lo mismo que un accidente de coche y por eso nadie deja de utilizarlo? ¿Es realmente esta señora responsable de sus palabras? O tal vez: ¿Quién la está dirigiendo?

Hace unos días, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP-Marea Blanca) emitió un comunicado que era para que a los madrileños se nos pusieran los pelos como escarpias. En él se indicaba cual era la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid en esa fecha, en la que estrenábamos la Fase 1, con el incremento consecuente de los contactos entre la población. Resumo este comunicado que goza de toda mi confianza en sus datos:

D. Antonio Zapatero, vice-consejero de Salud Pública de la CM declaraba el día 20 de mayo a una revista médica que:

Se harían 5000 pruebas diarias de PCR, sin concretar fecha.

Se iban a contratar 66 enfermeras teécnicas en epidemiología para hacer rastreos de contagios, sin concretar fecha.

Se harían PCR a los 12000 trabajadores de Atención Primaria (AP), sin concretar fecha.

Se renovarían los 10000 contratos a los profesionales cesados al cerrar IFEMA, sin concretar fecha.

Que la reserva de material de protección (EPI´s) era de 45 días pero que había que hablar con los responsables de AP para conocer la realidad ¿Cuándo?

No había nombramientos adicionales para técnicos de laboratorio para analizar un volumen grande de PCR´s.

Hablaba de la construcción de un nuevo hospital para 1000 camas ante un posible rebrote del que se deconoce incluso la ubicación prevista.

- Los trabajadores sanitaros advierten en esas fechas que la promesa en el refuerzo de nuevas contrataciones en AP eran de tan solo 685 profesionales y 400 para test y rastreo, cuando la OMS recomienda 30 rastreadores por cada 100000 habitantes (se requerirían con esto 1800).

- Los 37 servicios de Urgencia de AP (SUAPs) seguían cerrados, saturándose las urgencias hospitalarias.

- SUMMA 112 requiere de mayor número de recursos humanos.

- 70 Centros de Salud seguían cerrados (en los abiertos se atiende telefónicamente).

- No había citas para pruebas externas. Agendas cerradas.

- Las listas de espera hospitalarias con pacientes de otras patologías aumentan progresivamente.

- Continúa la falta de material de protección para el personal sanitario.

- Cansancio y estrés emocional de los sanitarios con 5000 profesionales de baja.

- Desconocimiento de la situación actual de las residencias de mayores, en las que sigue faltando seguridad y control y que en gran parte son gestionadas por empresas-buitre, utilizando dinero público.

- Recientemente fue sido destituido el director general de Coordinación Sanitaria de la Comunidad, D Carlos Mur de Viu, y luego se tuvo conocimiento del protocolo de funcionamiento por el que se indicaba el no traslado a centros hospitalarios de ancianos de las residencias contagiados por el covid-19.

Ante todas las cuestiones anteriores, yo me pregunto si la situación, tan solo unos días después, ha cambiado. Mi pregunta es: ¿Estamos los madrileños realmente cubiertos sanitariamente ante un posible rebrote del covid-19?

Los habitantes de Madrid, debemos de exigir a los responsables sanitarios de nuestra Comunidad la adopción inmediata de todas las medidas necesarias, para paliar las carencias que son tan evidentes y la resolución de todos los puntos indicados anteriormente y que a fecha de hoy nadie ha aclarado si han sido solucionados.

Nuestra presidenta debe de olvidarse de poner el mínimo esfuerzo en actitudes de tipo político con sus denuncias y otros temas; actitudes que en nada preocupan a la población y que descentran en la asunción de medidas organizativas que podrían evitar un fuerte incremento en el número de fallecimientos en nuestra Comunidad, en caso de rebrote.

También me pregunto si el comportamiento de nuestra presidenta, y como como consecuencia la de su Consejería de Sanidad, de meterse en una lucha política que no beneficia a nadie, pudiera tener como único objetivo la búsqueda de un espacio político de desarrollo personal dentro de su partido, sin importarle el daño que pudiera causarse a una gran parte de la población.

¿Nos merecemos esto los madrileños? ¿En qué manos estamos?

Angel Viviente Core es el Coordinador General de la Convocatoria Cívica