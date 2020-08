Escenarios educativos en la Comunidad de Madrid o cómo abrir la escuela sin gastar un duro

Publicada el 23/08/2020 a las 06:00

En septiembre volvemos al cole y ojalá esa vuelta pudiese ser en circunstancias de normalidad, sin el covid-19 alterando nuestras vidas, como se contempla en el escenario IV que ha previsto la Consejería de Educación de Madrid. Desgraciadamente, no va a ser así. La propia Consejería ha previsto la vuelta en su llamado escenario I, aunque la situación en Madrid parece aconsejar revisar el protocolo y prepararse para la activación del escenario II.

¿Qué supone este escenario I? Mascarillas y geles hidroalcohólicos, entradas y salidas escalonadas, recreos en diferentes horas, evitar trasiego por los pasillos, ventilación de aulas, grupos estables en algunos cursos de Infantil y Primaria, un programa en Secundaria llamado “Uno de cinco en línea” en el que los alumnos cursarán un día a la semana las asignaturas telemáticamente dentro de su horario habitual, con el objeto de mejorar su competencia tecnológica, si así lo incluye el centro en su Proyecto Educativo para mejorar su preparación por si hay que aplicar el plan de contingencia del escenario III (confinamiento), refuerzo de la limpieza… Pero nada de aumento de plantilla ni docente ni no docente. En el escenario II se habla de desdobles de grupos y habilitación de espacios, de franjas horarias con asistencia de la mitad del alumnado en uno y otro, de intensificar docencia telemática... pero nada de contratación de personal, docente y no docente.

En sus instrucciones la Consejería de Educación insiste en la necesidad de procurar la distancia interpersonal de 1,5 metros y en la obligación del uso de mascarilla si no se puede asegurar. ¡Bien sabe que no se puede!

Desde hace años, los centros educativos públicos sufren recortes en sus plantillas a la vez que aumentos de ratio por necesidades de escolarización en algunos barrios de Madrid (especialmente en los del sureste) alcanzando los grupos 28 alumnos en Primaria, 33 en ESO y hasta 38 en Bachillerato. Hablamos de centros masificados, con pocos espacios libres, faltos de recursos tecnológicos... En Madrid Capital en atención a la diversidad también hemos visto cómo aumentaba el número de alumnado con necesidades educativas especiales a atender sin que eso supusiese incremento de profesionales.

También la escuela pública arrastra desde hace años un déficit importante en personal no docente, tanto administrativo como de control. Especialmente preocupante es la insuficiente dotación para atender las necesidades de higiene y limpieza de los centros escolares. Tampoco se cuenta con personal sanitaria, salvo en centros que atienden a alumnado con necesidades específicas.

¿Qué medidas de seguridad e higiene se contemplan en los escenarios que supongan cambios en lo descrito más arriba? Ninguna. La Comunidad de Madrid no va a invertir ni un euro en contratar más personal, ni en dotar a los centros públicos de personal sanitario, ni de revisar los pliegos de las contratas para que haya personal de limpieza durante toda la jornada, ni de aumentar el personal auxiliar para asegurar la vigilancia y control de entradas, salidas y pasillos.

La Consejería de Educación hace dejación de sus funciones cargando sobre los equipos directivos toda la responsabilidad de planificación y cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. Los equipos directivos no son expertos en prevención de riesgos ni pueden ni deben asumir responsabilidades de emergencia sanitaria. Ni siquiera la Consejería ha atendido la petición de los sindicatos de aumentar los técnicos de prevención y que estos asesoren a los centros educativos en el diseño de los planes de prevención.

En septiembre volveremos a las aulas, llevaremos mascarilla, obligaremos a nuestro alumnado a ponérsela, insistiremos en que se laven las manos, no se toquen la nariz ni la boca, intentaremos evitar que haya “contacto personal”... pero no pidan milagros. Ni el profesorado tiene superpoderes ni las escuelas son santuarios donde no entra el coronavirus, más bien lo contrario.

Entendemos la importancia que tiene la escuela para que el país funcione, somos conscientes de que los centros educativos no son solo “centros de enseñanza” y de la necesidad imperiosa de que estén abiertos y la enseñanza sea presencial por razones más allá de las meramente instructivas. Precisamente, por esa consciencia de lo que hay en juego, no entendemos la cicatería y la falta de inversión en recursos humanos y no humanos en los centros educativos públicos. ¿Qué va a hacer la Comunidad de Madrid con los fondos recibidos para este fin del gobierno de España?

Desde estas páginas me permito aconsejar al Sr. Ossorio que vaya comprando tablets y tarjetas wi-fi para cubrir las necesidades del alumnado en el escenario III porque, o cambia su Consejería las condiciones de inicio de curso en septiembre, o en poco tiempo todo Madrid deberá confinarse por la multiplicación de contagios de la vuelta al cole.

Almudena García Mayordomo es profesora de Enseñanza Secundaria y presidenta de la Junta de Personal Docente de Madrid Capital.