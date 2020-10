Publicada el 04/10/2020 a las 06:00 Actualizada el 04/10/2020 a las 22:29

Todos los políticos son iguales. Ya no hay izquierda ni derecha sino nuevo y viejo. Es verdad que este ha robado, pero al fin y al cabo, roban todos. Hay que echar a todos los que están y que vengan todos nuevos. Sólo les importan los votos y no el ciudadano de a pie. Eso no es un titular, tienes que decirlo en 20 segundos. Menudo rollo de propuestas, respóndame a la polémica del día. No me hable de sus propuestas, responda a lo que le ha dicho el otro. No me está contestando. Sí o no. Este es el único que dice las cosas como son. Al pan, pan y al vino, vino. Los otros hacen todo mal. Lo dejaron todo tan mal, lo hicieron todo mal. La culpa no es nuestra sino de ellos. La culpa es de los que vienen de fuera. La culpa es de los políticos. La culpa es de España. España nos roba. Los miembros del Congreso son “la casta”. A mí no me representan. Hasta que llegue yo. Blanco o negro, no me cuentes rollos. A favor o en contra. Buenos y malos. Están rompiendo España. Hay que hacer lo que sea para que los nacionalistas no condicionen todo siempre. Vamos a oponernos para que se tengan que apoyar en ellos. No acaban con ETA porque no les interesa. Somos los únicos que amamos a nuestro país. Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. El gobierno que acabe con ETA, ganará las elecciones muchos años. Les matan por blandos. Si dejaran las armas…Es verdad que han dejado las armas, pero no pueden estar en el parlamento. Sé que no lo van a arreglar, pero al menos van a hacer que paguen los otros. Este país es una mierda, no tenemos remedio. En ningún país pasa lo que pasa en este. Esto es verdad, lo he leído en Internet. Es verdad lo que dices, pero yo no me fío del todo. No me creo esos datos, de hecho he visto otros. Yo no vuelvo a votar. Ahora sí voy a votar porque estos nuevos dicen las verdades del barquero. No me leo ningún programa, al fin y al cabo todos lo incumplen. Yo sólo escucho esta radio o leo este periódico. Todo el mundo piensa igual que yo. Los ciudadanos piensan esto, todos ellos. Yo no soy racista, pero lo que no puede ser es que aquí venga todo el mundo a que le operen o a quitar el trabajo a los nacionales. Primero ayudamos a los de casa, y luego ya… Yo no pienso pagar más impuestos, al fin y al cabo se lo llevan en sus bolsillos. Hay que subir las pensiones y bajar los impuestos. Yo tengo un seguro privado, pero si tuviera una enfermedad grave iría a la pública. Voy a declarar lo mínimo que pueda. Yo no soy homófobo, pero que no lo llamen matrimonio. Qué manía con reabrir heridas del pasado. Deberían abstenerse para que gobiernen los míos. Como se les ocurra apoyar a los otros, no vuelvo a votar a los míos. ¡Vayamos a acosarles! ¡Me están acosando! Lo nuestro no es acoso, lo de ellos sí. Es verdad que se lo sabe, pero aburre a las ovejas. Mejor mandadme al otro, a ese que dice burradas y me da más audiencia. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Como se les ocurra apoyar a los otros, no les vuelvo a votar. Me tienes que dar a mí la exclusiva/primicia. Como salga antes en otro medio, te vas a enterar. No me vale que salga en todos a la vez. Si me cuentas algo malo de los tuyos, te voy a sacar muy guapo en la foto. Es verdad que los míos no pasan por su mejor momento, pero con tal de que no gobiernen los otros... Para que la noticia tenga muchos clics, tienes que meter palabras como sexo o algún insulto. No podemos darles ese pacto, aunque no tengamos nada mejor que ofrecer, no podemos darles ese éxito. Es intolerable que tomen el control y nos quiten las competencias. Se han quitado de en medio y nos han dejado solos. Es una vergüenza, que utilicen criterios científicos. No me valen los criterios científicos, hay que oponerse. No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí. Ya lo decía yo. Todos los políticos son iguales.

Oscar López Agueda, presidente de Paradores de Turismo de España, fue secretario de Organización del PSOE y es autor de Del 15M al Procés, de Ediciones Deusto.