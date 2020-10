Publicada el 28/10/2020 a las 06:00

Ha llegado la hora en que los partidos representados en el Congreso de los Diputados deben mojarse en relación al Sistema de Pensiones y pensionistas. Los pensionistas queremos que todos y cada uno de los votos de los 350 diputados del Congreso apoyen al sistema de pensiones. Todos tienen el mismo grado de legitimidad y responsabilidad. Las pensiones no son de izquierdas ni de derechas y afectan a más de 30 millones de ciudadanos. Unos cobrando y otros pagando y esperando poder cobrar cuando llegue la hora de su jubilación.

Toda la campaña orquestada desde el Gobierno del PP con Rajoy como presidente contra las pensiones, recortando recursos económicos a la Seguridad Social por todos los lados, incluyendo la cláusula del 0,25 % en la ley de sostenibilidad, ha quedado al descubierto. Hemos visto cómo se han cebado durante años contra el Sistema de Pensiones instituciones como el Banco de España, los Gabinetes de Estudio de las principales organizaciones financieras, tertulianos en los medios de comunicación y un montón de economistas de pacotilla que no habían hecho los deberes.

Asimismo se han posicionado en contra de la subida del salario mínimo, la vuelta del pago de subsidio a mayores de 52 años, etc, etc. Para 2020, el Gobierno se ha comprometido a:

• Modificar por ley la revisión de las pensiones para aplicarles el IPC real.

• Derogar los aspectos más lesivos de la Reforma Laboral del Partido Popular.

• Blindar las pensiones en la Constitución.

• Empezar a anular progresivamente el copago farmacéutico para los pensionistas.

• Acabar con el déficit atribuido, que no real, de la Seguridad Social en un plazo de 3 a 4 años.

Ya en este momento el Gobierno ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital y está negociando con los autónomos el cambio de las cuotas ajustadas a sus ingresos reales. Se ha demostrado que el Sistema Público de Pensiones es totalmente viable. Hoy todavía quedan temas pendientes para más adelante como son:

• Modificación de las condiciones de jubilación de las viudas.

• Desaparición de la exigencia de tener cotizados 2 años en los últimos 15.

• La revisión de los coeficientes correctores a los obligados a jubilarse forzosamente.

• Ley de reconocimiento de representatividad de los colectivos de pensionistas.

Va a tocar solucionarlo en el peor momento.. Cuando el país se encuentra en una situación, como mínimo, delicada. Ahora mismo los jubilados nos podemos considerar globalmente como uno de los colectivos con menos incertidumbres, que es por lo que hemos estado luchando.

Este es el Gobierno que se ha comprometido primero. En este momento habrá que apoyarle a conseguir sus objetivos y no permitir a ningún partido que intente boicotear las soluciones dadas a los problemas de los pensionistas. Desde la llegada al poder del gobierno socialista, la posición de los pensionistas cambió radicalmente aunque algunas personas no lo quieran reconocer. Ante este panorama creemos que los pensionistas en particular, los trabajadores y clase media en general deben apoyar al Gobierno para que permita reconquistar las medidas laborales y sociales que habíamos ganado durante 30 años y que el Gobierno de Rajoy hizo desaparecer. Si queremos una sociedad donde los jóvenes tras acabar sus estudios puedan trabajar dignamente hay que recuperar el concierto de sociedad plural y que el reparto de la riqueza sea más equitativo.

No hablamos de una quimera, es algo que hemos estado viviendo durante un tiempo y que hay que volver a conquistar. En este momento el Gobierno y las autonomías tienen que dar soluciones a temas como:

• Residencias.

• Dependencia.

• Sanidad.

En nuestras manos está.

Manuel Penelas García es presidente de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas.