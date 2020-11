Violencia sexista

Publicada el 03/11/2020 a las 15:07 Actualizada el 03/11/2020 a las 15:19

Así es como se asienta la violencia de género, cuando alguien aunque sea circunstancial alza la voz para mofarse, insultar y degradar a las mujeres, ejerzan o no una profesión.

Eso es lo que ha sucedido una vez más, concretamente con Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que para más inri es médico, cuando se permite entre chascarrillos, muy alejados del dolor de la ciudadanía, denigrar a la mujer y a toda una profesión, volcada en la lucha contra la pandemia del covid-19.

Lo hizo en una entrevista con los escaladores Iker y Eneko Pau a través del canal YouTube, contestando a una pregunta impresentable, inadmisible e inaguantable que le hacían sobre si lo que le gustaba era el estudio de las enfermedades infecciosas o las enfermeras infectadas, a lo que entre risas incontenidas respondía con la demostración más evidente del maltrato a la mujer. Es decir, los tres intervinientes hicieron un alarde de machismo intolerable, insultando sin pelos en la lengua, no solo a las enfermeras, sino a todas las mujeres que tuvimos que soportar la falsedad del juego de palabras para insultar indecentemente a las enfermeras y a toda mujer que se tenga por tal.

Por todo ello nos unimos al Consejo de Enfermería en su petición de que el señor Simón y sus compañeros tengan la decencia de pedir disculpas de forma inmediata. Y todavía más, que el señor Simón presente de inmediato su dimisión, porque una persona que se pronuncia como él lo ha hecho no ofrece la menor confianza a nadie que utilice la cabeza para pensar. Se acabó, el tiempo no va de risas, no va de bulos, ni de insultos contra las mujeres.

Váyase, señor Simón, se lo pido en mi nombre, en el de la Federación que represento y como vocal del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer, ya que el Ministerio de Igualdad, que yo sepa, no lo ha hecho.

_________________

Ana Mª Pérez del Campo Noriega es presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FNAMSD) y vocal del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.