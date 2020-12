Cuando los Pearson me salvaron

Publicada el 31/12/2020 a las 13:12 Actualizada el 31/12/2020 a las 16:20

Mi amiga Elena llevaba recomendándome ver This is us desde hacía tiempo, “¿Dónde está?” Preguntaba yo, “En Amazon” decía ella, esta conversación se repetía en bucle cada vez que terminaba una serie, y pedía sugerencias para empezar una nueva, pero como no estaba suscrita a la plataforma, acababa siempre viendo otra cosa.



Hubo un giro de guión en nuestras vidas: llegó el covid. El anuncio de la cuarentena me pilló en casa de mi pareja, por lo que decidimos pasar “esos 15 días” allí, para no estar solos (qué ironía ver esto a toro pasado), y con grata sorpresa, descrubrí que tenía Amazon. Por fin podía ver la serie, así que una tarde, mientras él teletrabajaba, decidí empezarla, y ahí germinó mi amor por los Pearson.

Minuto a minuto fui conectando con aquella familia que cuenta su vida de una manera tan corriente como emotiva, en la que ningún personaje es perfecto, pero, objetivamente ¿quién lo es? Cada tarde me hacían llorar bonito, a veces de emoción, otras de pena, pero sin saberlo, sin ser para nada consciente en aquel momento, durante esos 58 minutos, mi cóctel de emociones encontró su refugio. Los que ya han visto ‘This is us’, saben que podría rellenar miles de palabras hablando de Jack, Rebecca, Kate, Kevin, Randal, y el resto de la familia, pero sería tremendamente egoista por mi parte privaros en esta columna de conocerles por vosotros mismos.



El encierro, y la situación que ha generado la pandemia, ha afectado psicológicamente a muchas personas que, en principio, gozaban de buena salud mental antes de vivir esta experiencia (podéis leer más aquí) y, reflexionando sobre el tema, creo que los Pearson fueron mi terapia, todas las semanas visionaba al menos cinco capítulos, (había 4 temporadas, con 18 episodios cada una, tenía muchas horas para exprimir frente a la tele y mucho tiempo libre, no me juzguéis). Puede sonar ridículo, o incluso absurdo, pero según pasa el tiempo, y aumentan mis ganas de que llegue la temporada cinco a España, lo tengo más claro: ellos me salvaron. Fueron ese corcho que me ayudó a mantenerme a flote entre tanto caos mundial y personal.

Hay gente que dice que la pandemia nos ha cambiado, supongo que esa afirmación tiene muchos vértices y diferentes formas de materializarse, porque mi serie favorita era Friends y ahora tiene competencia.

---------------------------------------------

Raquel Valdeolivas, editora de redes sociales de infoLibre.