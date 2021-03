La inexplicable política sanitaria de confinamientos por zonas básicas de salud en Madrid

Publicada el 18/03/2021 a las 06:00

La delimitación territorial o poblacional suele ser de utilidad para la vigilancia epidemiológica, pues ayuda a focalizar el conocimiento de la situación y la adopción de medidas. Barreras fronterizas que cierren globalmente autonomías o países son medidas con límites claros que reducen la movilidad, fundamentalmente para intentar disminuir la transmisión del covid-19 desde unos territorios de alta incidencia de casos a otros con una incidencia mucho menor.

La diferencia con los confinamientos “quirúrgicos” por zonas básicas de salud (ZBS) en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) estriba en que la mayoría de las ZBS se encuentran en riesgo de transmisión elevado y que los límites teóricos de estas ZBS son muy confusos en la práctica. Por estos motivos, la aplicación de los confinamientos perimetrales de determinadas ZBS por periodos concretos de tiempo, dependiendo de su situación epidemiológica, necesitan un análisis que justifique la continuidad de dichas medidas.

Este método de confinamiento por ZBS comenzó el 21 se septiembre de 2020, en respuesta a la segunda ola de incremento de casos de covid-19 en la CAM. Poco después se aplicaron acuerdos estatales que implicaron un cambio en el tipo de confinamiento aplicado que afectó a algunos de los grandes municipios de la comunidad, entre los que se encontraba la capital. Un mes después, concretamente desde el 26 de octubre (semana 44), se retomó el confinamiento selectivo por ZBS. El tiempo transcurrido permite hacer una valoración preliminar de los resultados de esta medida, ya que habrá que evaluarla también en el contexto del conjunto de medidas adoptadas.

En la delimitación por ZBS en la CAM encontramos que:

En la comunidad hay 286 ZBS que cubren la atención primaria del total de los 179 municipios existentes en la comunidad (una sola ZBS puede englobar a varios municipios, o al contrario). La definición de estas ZBS delimita un territorio y una población. En términos sanitarios esta división es compleja, pues puede no ligarse a la residencia debido a la libre elección de médico en todo el territorio de la CAM (permitida desde hace más de 10 años con la adopción del Área Única de Salud de la CAM) y a ciertos colectivos cubiertos por atención sanitaria privada. En teoría la población adscrita al Centro de Salud de una ZBS confinada recibe una notificación de su situación vía SMS, pero no así los residentes de las zonas colindantes, por lo que estos no tienen por qué conocer las limitaciones. Tampoco es clara en términos sociales y sus límites geográficos no son en general conocidos por la población, especialmente en los grandes municipios. Hay que tener en cuenta el importante número de personas a las que se permite la movilidad pese al confinamiento por razones de trabajo, estudios, acudir a servicios sanitarios, realizar gestiones bancarias, etc., así como el permiso para el acceso a grandes centros comerciales.

En Madrid capital hay 134 ZBS (un 47% del total) repartidas en 21 distritos municipales, y la situación se complica por el desconocimiento de los límites por la mayoría de los residentes y de los visitantes (trabajadores, compradores, turistas, etc.).

Por otra parte, al menos en la capital, no han sido señalizados física y suficientemente los límites de las ZBS confinadas (en una misma calle una acera puede estar confinada y la otra no) y ha sido escasa la vigilancia del cumplimiento de esta medida.

Por todo esto, ha habido una gran permeabilidad entre zonas confinadas y zonas limítrofes.

Para estudiar la distribución geográfica y temporal de las incidencias acumuladas de casos en 14 días se ha utilizado como fuente de datos los obtenidos a 10 de marzo de 2021 de la web de la CAM y se han seleccionado los correspondientes a los 18 últimos informes que corresponden al periodo desde el 26 de octubre al 7 de marzo (desde la semana 44/2020 a la 9/2021).

En la capital, 38 ZBS (28% del total) han estado confinadas en algunas semanas del periodo estudiado. Estas corresponden a 15 distritos que cuentan con 97 ZBS (solo un distrito –Barajas– tuvo confinadas sus dos ZBS).

En otros municipios distintos a la capital, 128 de sus 152 ZBS (el 84% de ellas) han estado confinadas en algún momento.

Durante este período de algo más de cuatro meses, los 5.148 datos de dicha incidencia obtenidos (286 ZBS x 18 periodos) permiten constatar que toda la comunidad autónoma ha estado en niveles elevados de riesgo de transmisión de Covid-19 (según el acuerdo del Consejo Interterritorial de 22-10-2020), pues solo en 3 de los 5.148 esta incidencia estuvo por debajo de 50. Un 6% de los 5.148 ha sido menor de 150, es decir, en riesgo de transmisión medio, y su distribución territorial se reparte entre ZBS que nunca han estado confinadas (44%) y las que lo han estado alguna vez (56%); y son algo más frecuentes en ZBS de municipios del este de la CAM.

En la capital hay 6 distritos municipales completos que han estado libres de confinamiento, concretamente: Centro, Arganzuela, Retiro, Carabanchel, Usera y Villa de Vallecas (a diferencia de Puente de Vallecas, que sí ha estado confinado). Sorprende observar que en el periodo de estudio solo un 5% de las 37 ZBS de estos distritos libres consiguió en alguna semana alcanzar un riesgo de transmisión medio, estando en el 95% en riesgo de transmisión del Covid-19 muy alto (la mayoría) y alto.

El confinamiento de las ZBS se ha producido a posteriori, se han ido tomando las medidas cuando la incidencia ya estaba desbordada, siguiendo criterios de “desbordamiento” que no han tenido en cuenta los niveles de riesgo de transmisión acordados, y la decisión de su aplicación ha respondido a criterios variables y no a umbrales establecidos previamente.

Las curvas de evolución temporal no muestran diferencias de tendencias entre las ZBS confinadas y no confinadas, solo se aprecia el volumen, algo menor en las no confinadas. Se muestran como ejemplo un municipio –Alcorcón– con 8 ZBS (4 sin confinar en todo el periodo y 4 confinadas desde la semana 4/2021) y un distrito de Madrid capital –Salamanca– con 6 ZBS (3 sin confinar en todo el periodo y 3 confinadas desde la semana 2/2021).

De todo ello se desprende que:

Las fronteras de las ZBS no son bien conocidas por la población lo que dificulta el cumplimiento del confinamiento, que tampoco ha sido vigilado. La elevada incidencia de casos generalizada en la mayoría de ZBS no facilita la concreción de las zonas a “delimitar”. La tendencia de la incidencia en las ZBS se correlaciona con lo que sucede en su entorno, sin que se encuentren diferencias ligadas a su confinamiento perimetral. No se observan diferencias en la evolución de la tendencia, ni en su intensidad, entre ZBS confinadas y las no confinadas, por lo que su mantenimiento no obedecería a criterios epidemiológicos.



Por tanto, la conclusión es que esta medida de confinamiento “quirúrgico” de ZBS en la CAM es claramente ineficaz.



Gloria Hernández Pezzi es epidemióloga.