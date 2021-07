El 'fenómeno' Ayuso y los medios

Publicada el 08/07/2021 a las 06:00

Me acerqué el pasado domingo al quiosco de prensa a comprar la edición de El País.

A veces no sé por qué lo compro, tal vez por los artículos de fondo de algunos escritores a los que me gusta seguir, como por ejemplo Almudena Grandes u otros, pero paso a toda velocidad por sus editoriales y muchas de sus informaciones, que considero sesgadas, dirigidas y manipuladas. Lloro al recordar El País de sus inicios.

Cuál fue mi sorpresa cuando, en su suplemento dominical, me enfrenté, dándome un buen golpe, con la cara de ella a toda plana. Ganas me dieron de rechazarlo, pero al final lo tomé, pensando que no leería ese artículo. Supongo que otros muchos debieron sentir la misma sensación que la mía.

El caso es que, no sé si por un sentimiento mórbido, ese que a veces a algunos nos invade ante noticias de índole un tanto turbia, acabé leyéndolo. Ya se sabe, restregarse en la basura a veces es útil, para poder observar nuestra realidad desde lo más bajo.

¡Vaya con lo que el autor denomina reportaje y que para mí ha consistido en un auténtico panegírico! Te has lucido, majo, pensé.

No obstante, lo veo, lo analizo y me doy cuenta de cuál es la forma en que la derecha y los medios más unidos a los centros de poder, económicos y políticos, están utilizando a esta mujer para vendernos la moto. Bueno, venderla fundamentalmente a multitud de votantes que, en algún momento, depositarán sus votos en las urnas. Ven que el invento funciona y por ahí van (recordemos lo acaecido en Madrid).

En este panegírico-reportaje se nos presenta a ella como una persona cercana, sencilla, similar a la de un gran porcentaje de españoles. No es lista, incluso algo cortita y poco experimentada, pero que muchos votantes pudieran asociarla a ellos mismos. “Es como yo, yo podría ser ella, yo tampoco doy mucho de sí, pero mírala lo lejos que ha llegado”, se dirán muchos.

¡Y qué más da! Si eso funciona. Es el viejo sueño americano de la toma del poder por los humildes, los Forrest Gump con los que muchos pudieran identificarse. Sin ninguna base sólida, muy de la calle, de Chamberí por más señas, pero muy del pueblo, sabiendo con claridad cuáles son los intereses y mensajes con los que atraer a la gente: cervezas, juerga, atascos nocturnos, libertad, libertad, mucha libertad. Una de los nuestros. Ese es el fondo del artículo y de la presentación de esta persona. ¡Qué agradable es! ¡Qué cercana! ¡Qué simpática! ¡Qué mona! ¡Qué gran reportaje! ¿Para cuándo una biografía completa de su vida, su adolescencia, sus amores, sus amigos?

Todo es candor, sencillez y amistad en ella. Cercanía con sus votantes y abrazos, muchos abrazos.

En ningún momento de este artículo me he encontrado con un análisis mínimo y objetivo de lo que esta Comunidad, con ella como presidenta, ha hecho en sus dos años de gobierno. Eso no importa, eso es agua pasada y pasa por encima de su simpatía y belleza.

Sí, ella ha tenido dificultades en sus estudios en el pasado, con resultados pobres, pero como tantos de sus votantes, ¡Qué más da! Ha estado a la sombra de figuras del partido, en actitud humilde y generosa, incluso gestionando el Twitter del perro Pecas, qué más da, no daba para más esa chica. Hasta que alguien vio que era un filón de oro para utilizarse a conveniencia de la causa.

¿Y estos años de gobierno? ¿Qué leyes han salido de su maravillosa cercanía y sencillez? ¿Cómo se ha gestionado la pandemia en la Comunidad de Madrid? ¿Qué pasó en las residencias de mayores? ¿Sabe algo de la penuria económica de sus queridos ciudadanos? ¿Y los Centros de Atención Primaria? ¿Y la continua degradación de los hospitales, las listas de espera, los problemas en las aulas, la disminución de presupuesto para Educación? ¿Hay algo de esto en el reportaje? ¿Se habla algo en él de cómo piensa articular políticas para solucionar todo lo anterior y los múltiples problemas de la población? De eso no se dice nada en el maravilloso reportaje.

Tachado, todo eso tachado y en el olvido de este reportaje, porque ella, a cambio de esas nimiedades, nos ha dado la libertad frente a Sánchez el opresor. Y no hablemos de los comunistas, verdaderos malandrines a los que con sus amigos de Vox va a lanzar a los infiernos.

Muy buen reportaje, señor Rodríguez, al que desconozco y ya me procuraré de no volver a leer. Supongo que sus jefes en PRISA le habrán felicitado y compensado adecuadamente.

Y ahora el tema es: ¿Quiénes están detrás de la operación Ayuso? Creo que los medios están trabajando duro, porque están viendo que Casado puede estrellarse por tercera vez, aunque, ¿llegarán a darle una tercera oportunidad?

A mí me parece que todos los medios controlados por el capital y los intereses de la derecha, la inmensa mayoría, están ya planificando estrategias y alternativas. Creo que se están dando cuenta de que lo que tienen ahora no les vale y que este reportaje, en un periódico que es el de mayor tirada, es la continuación y parte de una estrategia en una carrera por consolidar a Ayuso como la alternativa real de sus intereses, en una labor continuada y bien preparada y de la que veremos más ejemplos como este en el futuro.

Señores de El País, señores de Prisa: se os ve el plumero.

Ángel Viviente Core es Coordinador General de Convocatoria Cívica