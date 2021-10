Pablo Casado, un joven con trabajo y sin vivienda

Publicada el 14/10/2021 a las 06:00

- 950 € al mes, comunidad incluida. Los gastos de luz y gas irían a tu cargo. Y tendrías que pagar dos meses como fianza.

- ¿Y la inmobiliaria cuánto cobraría?

- Nosotros cobramos lo correspondiente a una mensualidad. Si finalmente te interesa el apartamento, tendrías que mostrarnos la nómina y el contrato de trabajo, porque la dueña quiere inquilinos con solvencia y un trabajo estable.

Pues resulta que la frase del Sr. Casado al hilo de la nueva ley de Vivienda, de "si tienes trabajo, tienes alquiler", no es así. Tener trabajo resulta, más que una situación, una condición para poder alquilar en muchas de las ciudades de nuestro país. No solo para pagar la renta del mes, sino para poder optar a alquilar una vivienda.

Y ese es el verdadero problema que tienen muchas personas y especialmente los y las más jóvenes; que aun trabajando, no pueden pagar un alquiler. De la misma manera que muchas personas, aun trabajando, no pueden llegar a fin de mes, si no, que pregunten a muchos de quienes hoy hacen cola en la puerta de los comedores sociales.

Por eso, hoy muchos tienen que elegir entre su derecho a la vivienda digna o su derecho a una vida digna, en definitiva, elegir las renuncias que estás dispuesto a asumir en tu calidad de vida a cambio de poder tener una vivienda.

Seguir viviendo en casa de tus padres y renunciar a poder llevar a tu novio a casa para pasar el fin de semana juntos, a cambio de poder empezar en el mercado laboral con un contrato basura y un sueldo tan precario que no alcanza para pagar un alquiler.

Vivir a las afueras, lejos del trabajo y perder media vida en atascos, a cambio de poder emanciparte y pagar el alquiler de un piso en el que poder pasar el fin de semana con tu novia.

Vivir en un piso compartido y pasar de vivir con tus padres a vivir con dos amigos más, a cambio de poder pagar una habitación en el centro, cerca del lugar donde trabajas y así no tener que soportar los atascos que cada mañana y cada tarde se forman con quienes viven a las afueras.

Renunciar a unas vacaciones en verano con los amigos, a cambio de poder pagar los dos meses de fianza y el mes de la inmobiliaria del piso que tienes que alquilar en la ciudad en la que acabas de encontrar trabajo. Con lo que toca decidir si vivir solo en un apartamento a las afueras o compartir piso con dos amigos en el centro.

Al igual que muchos jóvenes, Pablo Casado también estuvo durante años residiendo en la casa familiar, con Rajoy y Cospedal y compartiendo vivienda con Esperanza Aguirre y Bárcenas.

Finalmente optó por emanciparse e iniciar un proyecto propio y anunció a bombo y platillo que dejaba la casa familiar de la calle Génova.

Han pasado 8 meses desde entonces y Casado sigue sin encontrar nueva residencia, y es que alquilar no es nada fácil para los jóvenes, aunque tengas un trabajo.

Felipe Sicilia es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, portavoz en la Comisión Kitchen y diputado por Jaén.