Cambio climático y salud

Publicada el 23/10/2021 a las 06:00

En todo el mundo, personas muy jóvenes llevan años luchando contra la crisis climática: salen a protestar a las calles y se movilizan con movimientos estudiantiles como Fridays for Future. La adolescente Greta Thunberg, cara visible de esta lucha, y millones de jóvenes han plantado cara y elevan sus voces en defensa de una acción urgente sobre la crisis climática, para proteger el futuro de nuestro planeta. Algo frente a lo que los adultos no podemos cerrar los ojos. El calentamiento global no es un fenómeno exclusivamente ambiental; tiene consecuencias económicas, sociales y, especialmente graves, sobre la salud pública.

Sí, entre las consecuencias del cambio climático destaca la del grave problema de salud pública. Sus efectos globales afectan negativamente a la salud de las personas, lo que acarrea una importante mortalidad y morbilidad asociada.

Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero se puede traducir en mejoras para la salud, en especial mediante la reducción de la contaminación atmosférica, ya que dicha polución puede provocar aparición y agravamiento de enfermedades respiratorias como asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares y cánceres.

Las mujeres y hombres socialistas siempre ponemos a las personas en el centro de nuestras políticas. Estamos comprometidos a ayudar a los jóvenes a proteger el futuro de nuestro planeta y nos sumamos al compromiso de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias sanitarias del cambio climático.

Desde el Congreso de los Diputados, trabajamos para anticiparnos a riesgos derivados del cambio climático. En la Comisión de Sanidad pretendemos acordar con los grupos parlamentarios el instar al Gobierno a aprobar el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA) para que sea remitido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de analizarlo, valorarlo e implementarlo en coordinación con las Comunidades Autónomas. Dicho Plan Estratégico forma parte de la más amplia Estrategia de Salud Pública, recogida en la Ley de Salud Pública y amparada por el artículo 43 de la Constitución Española. El Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente servirá para anticipar las amenazas y riesgos emergentes del cambio climático que influyen en la salud ambiental y aportará las mejores evidencias de la relación entre la salud y el medioambiente.

La ejecución de dicho Plan debe fortalecer las capacidades técnicas, los sistemas de vigilancia epidemiológica de la exposición a factores ambientales, la calidad de las evaluaciones de los riesgos, la capacidad de diálogo con los agentes implicados y la rápida respuesta ante los riesgos ambientales. Es por ello necesario aportar la financiación necesaria que permita dotar al Ministerio de Sanidad y a las Unidades de salud ambiental de las Comunidades Autónomas, de los recursos técnicos y humanos necesarios para la aplicación efectiva del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente.

Proponemos crear una Unidad de Evaluación de riesgos y Vigilancia Epidemiológica de los efectos derivados de la exposición a los factores ambientales, con el objetivo de aportar mejores evidencias sobre la relación entre la salud y el ambiente. Es un pequeño pero importante paso. No les fallemos a nuestros jóvenes.

Ana Prieto es portavoz de Sanidad y diputada del PSOE por Lugo.