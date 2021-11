Orgullo para todos y perjuicio para Casado

Publicada el 11/11/2021 a las 06:00

Le pido a usted, que está leyendo estas líneas, que por favor haga un ejercicio de memoria y trate de recordar alguna de las últimas propuestas realizadas por el PP y por el señor Casado.

Es probable que le ocurra como a mí que, por más que intento recordar, no me viene ninguna a la memoria. Y eso, pese a que la semana pasada se produjo uno de los debates más importantes de la legislatura: el del Presupuesto para el próximo año. Y el señor Casado tuvo más de 20 minutos de intervención en la tribuna del Congreso para poder contarles a los españoles sus propuestas en el ámbito economico, laboral, fiscal, etc.

Les pido ahora que, por favor, traten de recordar alguno de los últimos insultos, descalificaciones o una de esas críticas exageradas que bien parecen una astracanada.

Seguramente sean varias los que le vengan a la cabeza. Sin ir más lejos, la semana pasada acusó al Gobierno de llevar a España a la quiebra. Una de esas críticas que el señor Casado lanzó en nuestro país pero también fuera del mismo, poniendo en cuestión la solvencia y el crédito, ya no del Gobierno, sino de nuestro país. Pero una vez más, desde la más absoluta falsedad porque no hay una sola cifra, ni un solo estudio, ni un solo análisis que hagan pensar en una quiebra de nuestro país, todo lo contrario. Son muchos los analistas y organismos internacionales que vislumbran a nuestro país como uno de los que más crecerá en los próximos años y que afirman que nuestro país será uno de los que más empleo genere.

¿Tanto trabajo le cuesta al señor Casado alegrarse de los buenos datos económicos de nuestro país, y sentirse orgulloso de los mismos? Sentirse orgulloso de un país que ha sido capaz de superar la pandemia protegiendo a millones de trabajadores y empresas y posibilitando que hoy se crezca y se cree más empleo que en los meses previos a la llegada del covid.

Sentirse orgulloso de sus compatriotas que están demostrando al mundo su solidaridad vacunándose frente al covid para protegerse ellos mismos y para protegernos como comunidad. Sentirse orgulloso de que la OMS hace tan solo unos días felicitara a España por su estrategia frente al covid y por nuestro plan de vacunación.

Sentirse orgulloso del magnífico comportamiento de nuestro país ante la crisis humanitaria de Afganistán, en el que no solo fuimos ejemplo para Europa, sino para todo el mundo. O sentirse orgulloso de la reacción solidaria de toda España con nuestros compatriotas de la isla de La Palma y de cómo los instrumentos del Estado: los científicos, las Fuerzas de Seguridad, los diferentes gobiernos, etc. han evitado una tragedia aún mayor.

Sentirse orgulloso de que nuestro país sea considerado en la cumbre del Clima de Glasgow como uno de los más implicados en la lucha contra el cambio climático y de que una ministra de España, la vicepresidenta Teresa Ribera, haya sido elegida una de las facilitadoras de la negociación por ser una de las responsables políticas más respetadas de la cumbre.

Y es que todo lo que es un orgullo para los demás, para el señor Casado es un problema. Y si no, piensen en Ayuso, que ganó las elecciones en Madrid y es todo un orgullo para los militantes y simpatizantes del PP, pero sin embargo para Casado es un problema.

Felipe Sicilia es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, portavoz en la Comisión Kitchen y diputado por Jaén.