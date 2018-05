¿Quién es quién en la ‘trama Púnica’?

Los líderes

Los miembros de la red

Los cargos de la Comunidad de Madrid

Los cargos de la Región de Murcia

Los cargos de la Diputación de León

Los alcaldes

Los concejales y los trabajadores municipales

Los directivos de empresas

Resto de imputados

Sociedad imputadas como personas jurídicas

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lleva imputadas desde octubre pasado a 90 personas y tres sociedades en la investigación de la trama de corrupción Púnica, que se adjudicó contratos en tres comunidades autónomas, una diputación y una decena de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Europa Press detalla quiénes son los encausados: Francisco Granados , exconsejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Exsecretario general del PP madrileño. David Marjaliza , constructor, amigo de la infancia de Granados y socio de este en varios negocios., empresario informático experto en reputación online y presunto conseguidor de la trama. José Antonio Alonso Conesa , exalcalde de Cartagena (PSOE) y socio de De Pedro. Ana María Ramírez , secretaria personal de Marjaliza y "mano derecha" del constructor. Antonio Cándido Ruiz , presunto testaferro de Marjaliza. Eduardo de la Peña , presunto testaferro de Marjaliza., presunto testaferro de Marjaliza. José Luis Huerta , dueño de Waiter Music., constructor y promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza. José Manuel Rodríguez Talamino , guardia civil que advirtió a Granados de la existencia de la investigación judicial., esposa de Marjaliza., hermana del constructor., joyero de Marjaliza., joyera de Marjaliza., esposa de Granados., secretaria de Granados. Lucía Figar , exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Salvador Victoria , exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid., exconsejero y exviceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid., exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid. Isabel Gallego , ex directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid., exasesor de Granados en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro. Juan Carlos Ruiz , exconsejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia., ex directora general de Turismo de la Región de Murcia., ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria de la Región de Murcia., ex directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia., secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia., expresidente de la Diputación de León., ex interventor general de la Diputación de León., exalcalde de Collado Villalba (PP)., exalcalde de Torrejón de Velasco (PP) y cuñado de Marjaliza., exalcalde de Casarrubuelos (PP)., exalcalde de Parla (PSOE)., exalcalde de Valdemoro (PP)., exalcalde de Valdemoro (PP) y ex diputado regional., exalcalde de Serranillos del Valle (UDMA)., exalcalde de Moraleja de Enmedio (PP)., exalcalde de Sevilla La Nueva (PP)., concejal de Medio Ambiente de Móstoles (PP)., exconcejal de Obras Públicas de Parla (PSOE)., exjefe de Gabinete del Ayuntamiento de Parla., asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Parla (IU)., ingeniera municipal de Parla., exconcejal de Hacienda de Valdemoro (PP)., exconcejal de Cultura de Valdemoro (PP)., arquitecto municipal de Valdemoro., exjefe de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro., segundo teniente de alcalde y concejal de Obras de Collado Villalba (PP)., ingeniero municipal de Moraleja de Enmedio., director general de Cofely., jefe comercial de Cofely., miembro del departamento comercial de Cofely., jefe de Operaciones de Cofely., supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba., supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba., director general de Servicios de Cofely., consejero delegado de Indra., director general de Operaciones de Indra., empresaria de Valdemoro., dueño de Alfedel, promotora de colegios concertados., presidente de Normetal S.A., consejero de Normetal S.A., empresario., empresario adjudicatario de concursos de la Diputación de León.Antonio Brosed, Juan Luis Aguilera, Ramón Serrano Morales, José Torres Torres, Eduardo Cubas Naranjo, María Magdalena Navarro Castillo, Carlota Amor Moreno, Elena Moreno Pascual, Juan José Amor Moreno, Luis Moreno Torres, Carla Sánchez Hernández, Esther Giménez Pastor, Francisco Javier Fernández Ayala, Benjamín Fernández Ayala, Alberto Francisco Sanjurjo Álvarez, José Ramón Carabante Aguilera, Miguel Ángel Díaz Baeza, Francisco Javier Díaz Baeza, Víctor Manuel Sobrino, Roberto de Francisco Garrido, José Antonio Hervías León, María Luis González del Olmo, Víctor Torres Martínez y Sergio Ortega Hernando.