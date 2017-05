El Govern ve en "vía muerta" negociar con Rajoy e inicia los pasos para convocar un referéndum

La CUP, Demòcrates y PDeCAT urgen fijar "de inmediato" la fecha y pregunta

ERC y MES piden sumar a los 'comuns'

Podem celebra se mantenga la vía del diálogo

La portavoz del Govern,ha explicado este lunes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,negociar con el Gobierno sobre el referéndum, y ha empezado a dar los primeros pasos para convocar esta consulta sin el acuerdo con el Estado, reuniéndose con los partidos que apoyan la votación.Lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión que han mantenido en el Palau de la Generalitat el presidente con representantes del PDeCAT, ERC, Podem, la CUP, Demòcrates y MES –formaciones partidarias de la consulta– para empezar aobre cómo organizar esta cuestión.Munté ha criticado que es el Estado quieny ha expuesto que la reunión de este lunes quiere simbolizar que el presidente buscará la máxima transversalidad para organizar esta votación: "Es un compromiso irrenunciable".Ha recalcado que la vía de la negociación está muerta por la parte "", y critica que la única propuesta del presidente Rajoy sea la de que Puigdemont vaya al Congreso a defender el referéndum, algo que la Generalitat rechaza.El Govern afirma que "no hay mejor definición de vía muerta" que el hecho de que el Gobierno central exhorte a Puigdemont a ir al Congreso y, a la vez, asegure que esta votación es innegociable porqueLa reunión que ha mantenido Puigdemont con los partidos este lunes ha sido un", no para tomar ninguna decisión en concreto, y ha previsto nuevas convocatorias próximamente hasta decidir el punto clave: la fecha y la pregunta de la votación.Munté ha insistido en que el Govern se da entre una y dos semanas para anunciar la fecha: "Hemos llegado a un momento en que la constatación de la negativa rotunda del Gobierno es evidente y no puede frenarnos".La portavoz del Govern ha lamentado que Catalunya en Comú –los comuns–, el partido de Xavier Domènech y Ada Colau,, y ha asegurado que no existen argumentos para justificar esta ausencia: "Se han autoexcluido".Munté considera que Catalunya en Comú ha dado "excusas" para no asistir, y lamenta que Domènech sea partidario de que Puigdemont vaya al Congreso y, a la vez, no haya querido ir a la Generalitat este lunes ha escuchar al presidente catalán. Los comuns han argumentado que no acuden porque el marco para debatir qué hacer ahora con la consulta no es un encuentro en la Generalitat, sinoa plataforma que aglutina a todos los partidos y entidades favorables a un referéndum acordado.Munté ha explicado que el Govern valora "muy positivamente" el trabajo hecho hasta ahora por el Pacte y considera que sigue siendo, pero ha defendido que Puigdemont tiene la capacidad para convocar reuniones como las de este lunes cuando lo considere oportuno.La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha urgido este lunes al presidente del Govern, Carles Puigdemont, a fijar la fecha y la pregunta de un referéndum sobre la independencia de Cataluña:En rueda de prensa en la Generalitat para valorar la reunión sobre el referéndum convocada en el Palau por Puigdemont, Gabriel ha destacado que "no se sucedan demasiadas cumbres como la de hoy, sino que en la próxima", y ha deplorado que el Gobierno central les acuse de radicales para, según ella, justificar una respuesta represiva en caso de referéndum unilateral.La CUP ha lamentado que los comuns no hayan estado en el encuentro, lo que ha atribuido "a la mala convocatoria y a la precipitación", yen futuras reuniones si su intención es defender la democracia y los derechos de los ciudadanos.El portavoz de Demòcrates –integrante de JxSí–, Antoni Castellà, ha reclamado este lunes al presidente del Govern, Carles Puigdemont, quela fecha y la pregunta de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.Demòcrates ha planteado, en el encuentro con las formaciones soberanistas, mantener abierta la vía del diálogo con el Estado, pero que en ningún caso se posponga fijar fecha y pregunta: "Siempre abiertos al diálogo, pero".Tampoco quiere posponer la concreción del referéndum "ante cualquier eventual oferta del Estado", teniendo en cuenta que ya separa que el Pacte Nacional pel Referèndum recogiera adhesiones y se intentara un pacto.La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha pedido al presidente del Govern, Carles Puigdemont, quede un referéndum sobre la independencia de Cataluña, sin que eso suponga cerrar la puerta a un pacto con el Estado."Fijar fecha y pregunta no va en detrimento de la vía pactada. Somos grandes defensores de la vía escocesa", ha destacado en rueda de prensa para valorar la reunión sobre el referéndum convocada en la Generalitat por Puigdemont.Pascal ha respetado que el Govern quiera reunirse con todos los agentes implicados en el proceso soberanista antes de detallar la fecha y la pregunta en los próximos días: "Es positivo y necesario para que haya la máxima unidad y transversalidad".También ha lamentado que los comuns no hayan participado en el encuentro, y ha avisado de quede su grupo a la moción de censura que ha planteado Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy . "Si quieren nuestro apoyo debe haber unos detalles y concreciones y una coherencia", ha declarado Pascal.La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha emplazado este lunes al Govern a reunirse con partidos y con agentes sociales y económicos de Cataluña parapara el referéndum que el Ejecutivo catalán prevé este año.En esa posible reunión sí espera encontrar a los comuns, que este lunes no han acudido a la llamada de Puigdemont, por considerar que el espacio adecuado para reunirse es el Pacte, pero Rovira cree que ely por eso ve con buenos ojos la convocatoria del Pacte para contar con ellos.Rovira ha aclarado que ese consenso que el Ejecutivo catalán debe buscar concretamente en la fecha, que es el compromiso de Puigdemont para hacer la consulta.La dirigente republicana ha pedido lapara los próximos meses, que intuye que serán una ofensiva constante del Gobierno central, que tiene al Govern "en sobreaviso de que no se pueden poner urnas, amenazados con querellas de Fiscalía o requerimientos del TC".Por su parte, Moviment d'Esquerres (MES), el partido de socialistas soberanistas escindido del PSC, ha avalado este lunes que la Generalitat impulse un referéndum unilateral si el Gobierno centralesta consulta sobre el futuro político de Cataluña.Palacios ha defendido que el escenario ideal es el referéndum "pactado" con el Estado pero considera que la Generalitatmientras esto se demuestre inviable, y ha pedido que esta consulta sea transversal y suscite los máximos apoyos en Cataluña.Además, ha pedido a Cataluña en Comú –el partido de Xavier Domènech y Ada Colau– que asista a las reuniones de este tipo que convoque el Govern, para que el referéndum tenga el máximo consenso con el fin deel día que se tenga que votar.El secretario general de Podem , Albano-Dante Fachin, ha celebrado este martes que el Governcon el Gobierno para pactar un referéndum y que se avengan a seguir trabajando en el Pacte Nacional pel Referèndum para ello.Estamos en la misma etapa del Debate de Política General en la que se dijo 'Referéndum o referéndum', y el Govern no ha concretado cómo hacerlo", por lo que ha concluido que la mejor manera de conseguir la consulta es trabajar conjuntamente.Ha aclarado a los periodistas que no ha pedido a Puigdemont que fije ninguna fecha o pregunta para un referéndum unilateral: "Creemos que no existe tal cosa y ademásCuando el Govern quiera hacer un anuncio en ese sentido, lo valoraremos, pero no podemos concretar una cosa que no compartimos".