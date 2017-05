Grupos de la oposición en el Congreso acuerdan con Oxfam elevar a 150 millones los Presupuestos para ayuda humanitaria en 2018

Podemos recrimina a Cs que no participe

PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, PDeCAT y EH Bildu se han comprometido, este lunes en el Congreso, con la ONG Oxfam Intermón a incrementar hasta loslas partidas destinadas a ayuda humanitaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018.La organización ha denunciado que, entre 2009 y 2015, Españaa esta materia en un 84,5 por ciento, mientras que en los últimos presupuestos la cifra propuesta por el Gobierno es de 16 millones. A su juicio, esta inversión es "ridícula" y demuestra "una falta de compromiso con los más vulnerables".La responsable de incidencia y contenidos de Oxfam Intermón, Lara Contretas, ha señalado que, según el último barómetro de la organización, elconsidera importante ayudar a los países en desarrollo , según ha informado Europa Press."Estos datos muestran que contamos con unacon los valores de la solidaridad y con los Derechos Humanos" y que "los PGE y los partidos políticos están obligados a responder a los intereses de los ciudadanos"."Por eso debemos exigir al Gobierno que los próximos presupuestos para 2018que lleva reclamando dos años la sociedad civil", ha apuntado.El portavoz del PSOE David Serrada ha participado en esta petición dirigida al Gobierno para "recuperar" la inversión que España realizaba en esta materia desde hace años, mientras Unidos Podemosde las políticas de cooperación internacional por parte del PP, desde que llegó al Gobierno.Sin embargo, la portavoz de la formación morada en esta materia, Ángela Ballester, se ha dirigido especialmente a la actitud de Ciudadanos –que junto a los conservadores y a PNV no han participado en esta iniciativa– para reprocharles que defiendan la importancia de la ayuda humanitaria y luego todo se quede en una "declaración de intenciones" cuandoen el debate de los PGE.Por su parte, la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Ana María Surra ha defendido que la ayuda humanitariasino "buscar soluciones a uno de los grandes problemas" que azotan actualmente el mundo, como puede ser el hambre, a través de los presupuestos. Unas partidas que, para el representante de Compromís, Ignasi Candela "podrían ser más solidarias y humanitarias".Finalmente, la portavoz en esta materia de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha señalado que no le sorprende que el PP actúe de esta manera cuando "en el seno de su propio Estado la desigualdad ha llegado a parámetros como los que no ha habido nunca", afectando, principalmente, a menores y mujeres. "y de que una hoja de ruta es esencial para que todas las políticas vayan encaminadas a mejorar en ayuda humanitaria", ha concluido.