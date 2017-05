Los sindicatos convocan la huelga indefinida de recogida de basuras de Madrid para el 12 de junio, en vísperas del World Pride

Los sindicatos con representación en las empresas concesionarias del servicio de recogida de basura de Madrid han registrado laque llama a la plantilla a secundar los paros en el servicio a partir del lunes 12 de junio a las 7 horas. La convocatoria se produce así días antes del inicio del World Pride, que comienza el 23 de junio y se extiende al 2 de julio.Los sindicatos –CCOO, UGT y CGT– tomaron esta decisión después de haberse reunido con las empresas concesionarias y no haber llegado a ningún tipo de acuerdo para que una mesa única negocie unEl servicio de recogida de basurascuya gestión está adjudicada a las empresas FCC, a una UTE formada por Valoriza, Acciona, OHL y Ascan y a una tercera UTE formada por Urbaser y Ferrovial, según ha informado Europa Press.En una reunión celebrada el 12 de mayo, dos de las empresas adjudicatarias se negaron a constituir la Mesa del Convenio,de convenio de empresa en lugar de un convenio único para la totalidad de la plantilla.Los representantes de los trabajadores trasladaron esta situación a los trabajadores en la asamblea proponiendo "que si las empresas mantienen suse convoque huelga en el servicio" y los trabajadores, por unanimidad, refrendaron esta propuesta.Una delegación de los representantes de los trabajadores se reunió con la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, como responsable del servicio y trasladaron la situaciónen el conflicto.Preguntado por qué visos de solución ve a la posibilidad de negociar un solo convenio, el secretario de negociación colectiva de Construcciones y Servicios de CCOO Madrid, Félix Carrión, ha indicado queporque "no están en esta línea todas las empresas". "Esperemos que se avengan a razones".Desde UGT, Miguel Ledesma, el miembro de la mesa negociadora,por no haber conseguido que las empresas concesionarias se reunieran en la misma mesa negociadora.Ledesma, en la misma línea de Carrión, ha abogado por unaspara todos los trabajadores de recogida de basura en la capital.Si la huelga se prolonga durante días, podría coincidir con la celebración del World Pride , que arranca el 23 de junio y prevé la llegada de