El 90% de las mujeres donarían sus óvulos para ayudar a otras mujeres

Compensación económica

Efectos del tratamiento

El 90% de las mujeres donarían sus óvulosy el 49% también lo haría para ayudar a parejas homosexuales, según los datos que muestra la I Encuesta Internacional sobre la Donación de óvulos realizada por Ovulum.Por su parte, el 38% de las encuestadas donarían sus óvulos por una compensación económica y el 36% como forma dePor otro lado, el 46% de las encuestadas nunca donaría sus óvulos porque, el 22% porque no son fértiles, el 20% porque tienen alguna enfermedad genética y el 10% por motivos religiosos.Además,, el 7% porque consideran que no es ético, el 7% porque es "antinatural" y el 3% porque creen que es una forma de explotación.Asimismo, el 77% de las encuestadas creen que sí quepero el 23% cree que no. Una vez que finalizó la donación, el 78% consideran que la compensación económica que recibieron fue suficiente, el 15% que fue poca y el 7% que fue mucha.El 38% de las donantes se enteró por un anuncio en Internet de la donación de óvulos yRespecto al trato que recibieron en la clínica, el 75% cree que fue muy bueno y el 11%.De las encuestadas, el 63% ha realizado más de una donación y el 38 sólo una., el 6% no lo sabe y el 4 no lo haría más.Respecto a los efectos que causa el tratamiento hormonal al que se someten con la finalidad de que el ovario produzca más óvulos, el 56% sufrió hinchazón abdominal,y el 19% tuvo dolores. Otras añaden que sufrieron extreñimiento, sueño y cansancio y cambios de humor.En la realización de la prueba el 54% no tuvo molestias el día de la punción que. Por otro lado, el 71% no tuvo dolores aunque el 29% sí los sufrió, mientras que el 51% de las mujeres tomaron algún analgésico el día de la punción y el 49% no lo hicieron.El objetivo de este estudio es conocer mejor qué opinan las mujeres sobre la donación de óvulos y, en el caso de donantes de óvulos,. La encuesta se ha realizado a mujeres entre 18 y 30 años en España, México y Argentina.