Madrid presenta cortes por la manifestación de los taxistas contra Uber y Cabify

Los taxistas no están circulando este martes por el centro de la capital con motivo delcontra las plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber o Cabify.Sobre las 11 horas se puede apreciar ya que los taxistas no están prestando servicio, sobre todo en el eje Paseo del Prado-Recoletos, dondea partir de las 12 horas.Decenas de conductores de taxis se agolpan ya en la Cuesta de Moyano y en la estación de Atocha. En esta zona,pero sin prestar servicio. De hecho, hay taxis aparcados de otras comunidades autónomas como los de Cataluña, diferenciados por su color negro y amarillo.La Policía Municipal de Madrid, donde hay varios cortes –sólo se deja acceder a autobuses–. También se está desviando el tráfico desde Atocha por el túnel de Embajadores.A su vez, varias dotaciones de Policía Nacional se han desplegado en el punto de inicio de la manifestación para supervisar que no se produzcan incidentes. El toque fallero lo están poniendo los taxistas procedentes de la Comunidad Valenciana, que están tirando petardos.El sector del taxi celebraa este martes una jornada de paro bajo el lema 'Frente al desmantelamiento del sector público del taxi'.La marcha saldrá a las 12 horas de Atocha y. A las 13 horas, los representantes del sector del taxi se reunirán con los portavoces de Fomento del grupo socialista y de Unidos Podemos.En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Confederación de taxistas autónomos de España y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha confirmado la aprobación por parte de la Delegación de Gobierno de esta marcha, que iráLos representantes de la Confederación de Taxistas Autónomos de España, la federación Profesional del Taxi de Madrid, la mesa estatal del Taxi y la Federación élite Taxi España se unirá en esta manifestación para exigir al Ministerio de Fomentode transporte de vehículos de alquiler con conductor.En Madrid el servicio de taxi no se prestará durante doce horas, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde.Desde el sector estiman que ya han "agotado la vía de contacto con las administraciones locales, autonómicas y nacionales" y Fedetaxi ya ha anunciado quey otras plataformas de transporte de viajeros.Las reivindicaciones del sector giran en torno al respecto de la legislación actual por la que. Si bien, en Madrid operan 4 veces más vehículos Uber y Cabify de lo que permite la ley.De igual modo, el sector del taxi presenta otras reclamaciones como la eliminación de ventajas fiscales para los VTC, con el IVA reducido del 10%, la supresión de la 'habituabilidad' que les permite operar fuera del territorio, una identificación homogénea de los VTC y queEn los últimos tres años, desde la entrada de Uber en España en 2014, e, de modo que hay 2.900 vehículos con conductor más qen 2017.A nivel autonómico, ha asegurado que también se ha producido un incremento de 703 licencias VTC desde 2014,Según los datos del Ministerio de Fomento, en Españacon un ratio VTC/taxi de 11,84. El sector del taxi comprende a unos 100.000 trabajadores de forma directa.