Unidos Podemos exige que Moix y Catalá den explicaciones en el Congreso

Unidos Podemos exigió en la tarde de este martes que el fiscal jefe anticorrupción,, comparezca en el Congreso para explicar por qué posee el 25% de una sociedad radicada en Panamá, tal como publicó, y con el mismo objetivo solicitó también la presencia en la Comisión de Justicia del ministro del ramo,La iniciativay está firmada por su coordinador general, Alberto Garzón, y los diputados Ricardo Sixto, Joan Mena y Yolanda Díaz, quienes exigen tanto a Moix como a Catalá explicaciones "claras y nítidas" sobre el hecho de que una persona encargada de perseguir la corrupción tenga una empresa en "el opaco Estado de Panamá".El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tachó por su parte de "vergonzoso" quelo que, a su juicio, supone "una razón más" para presentar "por dignidad" una moción de censura para que el PP deje de "parasitar" las instituciones.En los pasillos del Congreso, Iglesias respondió así al ser preguntado por una información deque señala que Moix es propietario del 25% de la empresa Duchesse Financial Overseas, radicada en Panamá, cuyo único bien es. Moix heredó la empresa de su padre.El líder de la formación morada consideró una, y además tenga "intereses" en paraísos fiscales, como Panamá para, a su juicio, no tener que tributar en España.Iglesias sostuvo que los paraísos fiscales son lugares que sirven para "robar" a los ciudadanos para censurar que nada más y nada menos que el fiscal jefe Anticorrupción acuda a ellos para no tener que pagar impuestos en nuestro país. "Es una vergüenza y, frente a esto,